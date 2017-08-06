﻿علي حداد يقول إنه تعرض لحملات تشويه بسبب دعمه للرئيس الجزائري!

الجزائر»القدس العربي»: قال علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في الجزائر إنه يتعرض إلى حملة تشوية متوحشة تستهدفه شخصيا وتستهدف المجمع الذي يسيره، مؤكدا أن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها، وأنه سبق أن تعرض إلى حملات أخرى بسبب موقفه الذي تبناه بقناعة في موعد فاصل من حياة الجزائر، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي ساند فيها حداد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة!

وأضاف في بيان صدر عنه أنه ضحية حملة وحشية تهدف إلى تشويه سمعته شخصيا وسمعة المجمع الذي يسيره، معتبرا أنه من الضروري البحث عن أهداف وخلفيات هذه الحملة، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يكون فيها عرضة لهجوم مماثل، وذلك منذ أن قرر دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، وهو الموقف الذي يقول إنه اتخذه بكل قناعة.

وأوضح حداد الذي شعر أن قبضة رئيس الوزراء ضده قد لانت وتلاشت إلى أن الحجج التي استند عليها من هاجموه غير صحيحة، وأن المراسلات التي وصلت إلى المجمع من قبل الدولة ( وكانت إعذارات) فإنه من مجموع 52 مراسلة ( إعذار) فإن 8 فقط تخص مجمعه باعتباره الحائز الوحيد على المشروع، وإعذارا واحدا بصفته المسير لمشروع شراكة، أما الستة الأخرى فمجمعه جزء من المشروع وليس المسير.

وشدد على أنه لم يسبق له أن حصل على مشاريع بصيغة التراضي، وأن كل المشاريع التي حصل عليها تمت في إطار مناقصات وفق ما ينص عليه القانون، وبطريقة شفافة، وأن مجمعه حصل على صفقات بفضل العروض التقنية والمالية التي قدمها، والتي كانت أفضل مما قدمته الشركات المنافسة.

ونفى رجل الأعمال الأرقام التي تم تداولها بخصوص القروض التي حصل عليها، والتي قالت الصحافة إنها تتجاوز مليار دولار، مؤكدا أن مجموع ما قدمته البنوك من قروض للقطاع الخاص يبلغ حوالي 60 مليار دولار، وأن القروض التي حصل عليها مجمعه لا تمثل سوى 0.0005 في لمائة من مجموع القروض الممنوحة للقطاع الخاص.

خرجة علي حداد تأتي بعد هدوء العاصمة، و»بعد حادثة المقبرة»، لأن حداد الذي يتحدث بدوره عن «جهات « و»اطراف» تستهدفه، تحاشى أن يتحدث للرأي العام عن «صراعه» أو «خلافه» مع رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، الذي كان هو من فتح أبواب جهنم على رجل الأعمال، الذي لم يسبق أن تعرض لأي حملة من قبل كما يقول، وأن مساندته للرئيس بوتفليقة فتحت له أبواب الجنة، وجعلت منه صاحب حظوة، وأوصلته إلى رئاسة منتدى المؤسسات، بل وجعلت كثيرين يعتقدون أنه أصبح هو من يعين الوزراء، ولم ينقلب السحر على الساحر إلا لما رفض رئيس الوزراء أن يلتقي به في مدرسة الضمان الاجتماعي، ما جعل المسؤولين عن البروتوكول يبلغونه أن تبون لا يريد مقابلته، وما تلا ذلك من إعذارات تلقاها مجمعه بخصوص المشاريع التي حصل عليها ولم يقم بتسليمها بعد، فضلا عما تم تسريبه إلى الصحافة بخصوص «نية» رئيس الوزراء وضع حد لتغول حداد في إطار «فصل المال عن السياسة» أو «محاربة الفساد» مثلما أشيع، وقد سقط كل هذا في الماء، بمجرد ظهور حداد إلى جانب سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره في المقبرة في تشييع جنازة رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك، ثم ركوبهما في السيارة التابعة للرئاسة ومغادرة المقبرة معا، تحت عدسات وسائل الإعلام، فيما وقف رئيس الوزراء تبون خلال الجنازة بعيدا معزولا وعابسا.