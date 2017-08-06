﻿الملك عبدالله عشية زيارته لرام الله: لولا الوصاية الهاشمية وصمود المقدسيين لضاعت المقدسات والقضية على المحك والحل يزداد صعوبة

عمان ـ «القدس العربي»: انتقد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الخطاب العشائري الفرعي في بلاده ضمنيا، وأعلن أن عشيرته هو كملك، الأردن، مؤكدا بأن الأردن كله عشيرة واحدة.

وجدد الملك التأكيد خلال لقاء له مع قادة مؤسسة البرلمان على ان الأجهزة الأمنية خط أحمر، وذلك فيما يبدو تعليقا على إطلاق نار في مدينة معان جنوبي البلاد أمس الأول على دورية أمن ومقتل شرطي .

واعتبر العاهل ان التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية أساسية ومهمة هذه الأيام معربا عن ثقته بصعوبة التوصل لعملية سلام وحل إلا في ظل إصرار الإدارة الأمريكية.

وفي رسالة لها دلالاتها، قال ملك الأردن ان القدس كانت ستضيع منذ سنوات لولا «الوصاية الهاشمية» وصمود أهلها، معتبرا ان النجاح في قيام الأردن بجهوده يتطلب التنسيق مع القيادة الفلسطينية، حتى لا تضعف قضيتنا ونتمكن من الحفاظ على حقوقنا.

ولأول يستعمل الأردن مثل هذه اللغة في الحديث عن «قضيتنا وحقوقنا» في ملف القدس .

وسبقت هذه التصريحات للعاهل الأردني زيارة مهمة مقررة له لرام الله يلتقي خلالها الرئيس محمود عباس في وقت تأزمت فيه العلاقة بين الأردن وإسرائيل كما لم يحصل من قبل.

وقال ملك الأردن ان مستقبل القضية الفلسطينية على المحك والتوصل إلى حل يزداد صعوبة .