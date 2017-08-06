﻿نظام السيسي قتل 135مواطناً وعذب 90 وأخفى قسرياً 254 خلال 6 أشهر

القاهرة ـ «القدس العربي»: أصدرت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، أمس الاحد، 3 تقارير تتعلق بأوضاع الحريات العامة خلال النصف الأول من العام الجاري، رصدت فيها وقوع نحو 135 حالة قتل خارج إطار القانون، و90 حالة تعذيب تعرض لها سجناء سياسيون، إضافة إلى 254 حالة اختفاء قسري.

وقالت المنظمة، في تقرير حمل عنوان «دماء مهدرة»، «من الملاحظ ارتفاع وتيرة القتل خارج إطار القانون في الآونة الأخيرة من قبل السلطات الأمنية حيث تنوعت تلك الجريمة وارتبطت بجرائم أخرى أهمها التعذيب والإخفاء القسري هذا فضلا عن الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز».

وأضافت «من جهة أخرى فالمجتمع المصري في هذه الآونة قد بات بيئة خصبة لنمو حوادث العنف الطائفي والعنف الموجه ضد قوات الأمن».

ورصدت التنسيقية، في تقريرها، وقوع نحو 135 حالة قتل خارج إطار القانون فى فترة الستة أشهر الأولى من العام 2017، وشملت هذه الوقائع 5 أنواع من القتل هي القتل بالتصفية الجسدية أو الإسراف في استخدام السلاح من قبل السلطات الأمنية والقتل بالتعذيب والقتل بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون والقتل الطائفي وأخيرا قتلى الجيش والشرطة.

وأشارت إلى أن «نصيب الثلاثة أنواع الأولى من القتل وهي (القتل بالتصفية الجسدية أو الإسراف في استخدام السلاح من قبل السلطات الأمنية والقتل بالتعذيب والقتل بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون) كان 45 ضحية».

وفي تقرير آخر حمل عنوان، «القهر»، رصدت، نحو 90 حالة وواقعة تعذيب تعرض لها السجناء السياسيون في مقار الاحتجاز والسجون المختلفة وقد شملت تلك الوقائع 35 واقعة انتهاك في مقر الاحتجاز و50 واقعة إهمال طبي، فضلا عن خمسة وقائع تعذيب تمثل إشارة على ما يتم في مقار الأمن الوطني من جرائم ممنهجة من قبل قوات الأمن.

وقالت المنظمة الحقوقية، في تقريرها: «على الرغم من توقيع مصر على اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 إلا أن السلطات المصرية في عهودها المختلفة لا تلتزم بمضمونها ونجد أن هذه الظاهرة تنتشر يوما بعد يوم حتى وصلنا إلى ذاك الحد الذي أصبح فيه اعتداء أفراد الأمن على المواطنين أمرا عاديا».

ورصدت التنسيقية «تنامي هذه الظاهرة بصورة ملفتة»، وأضافت في تقريرها: «يمكن القول إنه ما من معتقل على خلفية قضايا رأي أو تظاهر أو حتى اشتباه إو اختفاء قسري إلا ويتعرض لتعذيب ممنهج بصورة أو بأخرى. ومن المؤسف أن هذه الجريمة لا ترتكب ضد الضحية فحسب بل رصدنا حالات تم فيها الاعتداء بالتعذيب على ذوي المعتقلين بغرض ممارسة ضغط نفسي أكبر على المعتقلين أو لحمل الأهالي على الإدلاء بمعلومات أو بيانات عن ذويهم دون أن يكون هناك مبرر أو مسوغ قانوني. من المؤسف أن تمتد جريمة التعذيب حتى تؤدي إلى القتل خارج إطار القانون في ظل صمت النظام وعدم قيام النيابة أو القضاء بدورهم لردع مرتكبي تلك الجريمة».

وتابعت: «من المؤسف أن يتم استخدام المرض كوسيلة للتعذيب بحيث يتم منع العلاج والحرمان من الدواء أو الجراحة اللازمة كنوع من أنواع التعذيب الممنهجة التي أدت إلى الكثير من حالات الوفاة بعد حرمانه من العلاج».

وفي تقرير ثالث حمل عنوان الاختفاء القسري، رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، 254 حالات اختفاء قسري في الستة أشهر الأولى من العام 2017، جميعهم من الذكور. وأضافت التنسيقية: «لم يتم رصد ظهور سوى 47 مواطنا منهم فقط، واحتل شهر مايو / أيار 2017 المقدمة من حيث عدد حالات الإخفتاء فيه التي بلغت 67 حالة، يليه إبريل/ نيسان 2017 بنحو 47 حالة».

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى احتلال الشباب المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الاختفاء حيث بلغ عدد حالات الشباب المختفين قسريا في فترة التقرير المتراوحة أعمارهم بين 18 وحتى 35 عاما، نحو 104 حالات، يليهم مرحلة الرجولة بين 35 إلى 60 عاما بنحو 65 حالة.

وتابعت التنسيقية في تقريرها :»احتلت شريحة الطلاب المرتبة الأولى من حيث عدد المختفين قسريا بواقع 77 حالة اختفاء، ومن حيث أعضاء النقابات المهنية المحتلفة؛ فقد كان بينهم العدد الأكبر للمهندسيين المختفين قسريا بواقع 27 حالة، يليهم الأطباء وأعضاء المهن الطبية 19 حالة، ثم المدرسون 17 حالة، يتبعهم المحاسبون 9 حالات، فالمحامون 7 حالات، والإعلاميون والصحافيون 5 حالات».

وأضافت: «يعتبر التعذيب هو الجريمة الأكثر بشاعة التي ترتبط بالاختفاء القسري حيث تعمد قوات الأمن إلى إكراه المختفي قسريا على الاعتراف بما تمليه عليه جهة التحقيق من جرائم بالمخالفة لكل مواد القانون بل ومواثيق وعهود حقوق الإنسان، وشهدت مصر في النصف الأول من عام 2017 استمرارا لسياسة السلطة الأمنية في الاختفاء القسري للمواطنين وذلك على خلفية الأوضاع السياسية الراهنة».

ونوه التقرير إلى الصعوبة البالغة في عمليات الرصد في تلك الآونة نظرا للتضييقات الأمنية والملاحقات التي يتعرض لها الناشطون والباحثون في مجال حقوق الإنسان بشكل عام.