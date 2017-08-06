﻿قصص وشهادات وحكايات «مؤلمة» ترويها عائلات المعتقلين بتهمة التعاطف مع تنظيم «الدولة»

عمان ـ «القدس العربي»: شهادات حية مباشرة وحكايات عن التوقيف والسجن رواها أهالي المعتقلين والمحكومين الإسلاميين في الأردن بحضور «القدس العربي» ونخبة من النشطاء بالتوازي مع تحذيرات للسلطات وإفادات تطالب بلفت نظر القصر الملكي لبعض الممارسات لما يجري في مراكز التوقيف.

أهالي المعتقلين الإسلاميين والسياسيين نظموا وقفة احتجاجية في وسط العاصمة عمان أمام المسجد الحسيني شارك فيها العشرات من الأهالي لإيصال رسالة للمسؤولين عن حال ذويهم داخل السجون والتجاوزات المستمرة بحقهم، آملين أن تصل رسائلهم لملك البلاد عبد الله الثاني.

وخلال اجتماع آخر دعت إليه قبل أيام لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في الأردن، وهو الثاني من نوعه خلال شهر تقريبا، سلط الأهالي، الذين تجاوز عددهم الـ100 شخص الضوء على حالات تعذيب وسوء للمعاملة وانتهاك لحقوق الإنسان للمعتقلين داخل السجون، مناشدين الملك عبد الله الثاني التدخل في هذا الملف، والإفراج عن أبنائهم المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين المسيئين داخل السجون.

ومن بين الروايات، قصة شاب جامعي قيد التخرج أحمد عبد الجبار يوسف حسن (23 عاما)، تم اعتقاله من داخل منزله في منتصف ليل 2/3/2017 «فقد عقله»، ولا يستطيع أن يميز أحداً من عائلته الآن. بهذه الكلمات بدأ والد أحمد عبد الجبار الحديث أمام الجميع في الاجتماع، الذي تابعته «القدس العربي»، مبيناً أنه تم احتجاز ابنه من دون توجيه أي اتهام له، وفي هذه الفترة كان بصحة جيدة بتأكيد من منظمة «الصليب الأحمر»، التي قامت بزيارته، وتم تحويله بعد شهرين تقريباً إلى سجن (الموقر2)، وعندما قام بزيارته داخل السجن كانت المفاجأة والصدمة، ابني «فقد عقله».

وقال عبد الجبار: «لم يستطع ابني التعرف على أي شيء لا على أبيه ولا أمه ولا إخوانه، وهو في حالة نفسية وجسدية صعبة للغاية، وعندما تحدثنا مع ضابط داخل السجن قال لنا إن ابنكم جاء للسجن وهو على هذا الحال». ولغاية الآن – يضيف الوالد وعيناه غارقتان بدموع الحزن – ابني موجود داخل السجن ولم يتم علاجه مما تعرض له أثناء التحقيق من تعذيب مهين لا إنساني، والله وحده أعلم في أشكاله ووسائله المرعبة، مما أدى إلى وصوله إلى هذه الدرجة؛ حيث انه الآن لا يعرف شيئاً وعقله أصبح مثل عقل طفل، وجسدياً منهار بالكامل.

وناشد عبد الجبار الملك عبد الله الإفراج عن ابنه ومحاسبة من قام بإيذائه، وذلك في رسالة مفصلة، حصلت «القدس العربي» على نسخة منها، عن ظروف اعتقال ابنه وحالته الصحية وما تعرض له من تعذيب نفسي وجسدي خلال الاحتجاز. وحسب لائحة الاتهام، والتي حصلت «القدس العربي» على نسخة منها أيضاً، أسندت محكمة أمن الدولة الأردنية للشاب أحمد عبد الجبار تهمة «الترويج لأفكار جماعة إرهابية»، وذلك لمتابعته أخبار واصدارات تنظيم الدولة الإسلامية «الدولة»، والاطلاع على إصداراته والترويج له عبر عرض إصداراته على عدد من أصدقائه ومعارفه.

عوض علي الرمحي التمس الرحمة لابنه الوحيد مهند والنزيل في سجن سواقة؛ حيث حكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة الترويج لجماعات إرهابية على الساحة السورية، وأوضح الرمحي أن عمره تجاوز الرابعة والسبعين، ويعاني الكثير من الأمراض المزمنة كما زوجته مما يجعلهما في أمس الحاجة لمن يعينهما في هذه الحياة.

كما بين أن ابنه يعاني أيضا من عدة مشاكل صحية؛ حيث أن لديه عجزا منذ الولادة بنسبة 70% في الجانب الأيسر من جسمه، ولديه تضخم في عضلة القلب وتسارع في نبضاته، كما لديه بقعة سوداء في عينه اليسرى وتعرض لـ(جلطة) في الدماغ، ولا يستطيع خدمة نفسه بمفرده الا بمساعدة من زوجته وأهله؛ حيث انه متزوج ولديه أسرة مكونة من ثلاثة أطفال صغار حرموا من عطف أبيهم الغائب منـذ مـدة طويـلة.

وقال الشيخ الرمحي: «ابني مهند ينبذ الإرهاب بجميع أشكاله، ولا ينتمي لأي جهة منها، وأنا أتعهد بذلك وضامن له على ذلك، وأنا مسؤول ايضاً عن كلامي؛ حيث اني أفنيت عمري في مجال التربية والتعليم قرابة الاربعين عاما ونحن نعمل في تربية الأجيال من أبناء هذا الوطن الغالي في ظل الراية الهاشمية. كما التمس الشيخ الرمحي من الملك عبد الله الثاني بهذه الظروف النظر بعين العطف والرحمة لوحيده المريض والمعاق أن يصدر عفوا ملكيا عنه وإخراجه من السجن.

حزب التحرير (المحظور) كان له أيضاً كلمة بخصوص المعتقلين من أعضائه تحدث عنها القيادي مروان عبيد، موضحا عمليات الاعتقال التعسفية لعدد من أعضاء الحزب وعمليات اقتحام أمنية وصفها بـ(عمليات إرهاب الآمنين)، مطالباً بالإفراج عنهم فوراً. وتحدث عبيد عن انتهاكات وسوء معاملة مع معتقلين من الحزب داخل السجون والتضييق على الحزب في الخارج.

«حدود المعاناة لا تنتهي» بهذه الكلمة بدأ أبو مصعب حديثه عن اعتقال ابنه (21 عاماً)، قائلاً: «ذهب ابني لصلاة العصر وعند خروجه من المسجد تم اعتقاله من قبل حوالي 20 رجل أمن خرجوا من ست سيارات، وعند استفساري لما حدث له تبين أنه تم اعتقاله لصالح جهاز أمني؛ حيث مكث هناك42 يوما، ليتم تحويله بعد ذلك إلى السجن، وبعد ثلاثة أشهر أفرج عنه، ولكن المصيبة أننا لم نجد له أثر ولا نعرف عنه شيئاً، ليتبين لاحقاً انه تم إخفاؤه من جهات أمنية حتى تذهب عنه آثار التعذيب، وكي لا يلاحظ أحد ذلك.

قضية التعليق على (الفيسبوك) ومواقع التواصل الاجتماعي لمصلحة جماعات إرهابية أو مسلحة وقع فيها الكثير من الشباب في الأردن، بهذه الجملة أوضحت أم يزن أن ابنها وهو طالب جامعي تم اعتقاله ليلا بطريقة (هوليوودية) لتعليقه على الفيسبوك، ليزج بعد ذلك في سجن (الموقر2)، وتم اتهامه في اعترافات أخذت منه بالقوة وتحت العذيب، بـ(الالتحاق بجماعات إرهابية)، متسائلة «كيف يتهم ابني بالالتحاق وتم اعتقاله من حضـن أمه ليـلاً».

وأوضحت أم يزن أن قضيتها هي قضية كل أم ابنها اعتاد الصلاة في المساجد، لتتم مكافأته بالاعتقال والضرب المبرح، لافتة إلى انه يعاني الآن من آثار التعذيب على جسده، كما وصفت ما حدث لابنها بـ «المسرحية».

قصة أخرى رواها شاب في مقتبل العمر وقلبه يعتصر من الحزن عن أبيه نبيل محمود عامر، وهو من قطاع غزة أصلا وسكان مدينة الزرقاء شرقي العاصمة عمان، مبينا انه تم اعتقال أبيه بشكل تعسفي وهو بريء من جميع التهم المسندة إليه، وهي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وتصنيع مـواد متفـجرة وحيـازة سـلاح اتوماتيـكي (كلاشـينكوف).

وفي إفادة خطية مقدمة من المتهم نبيل عامر قال فيها: «انني غير مذنب عن جميع التهم المسندة إلي، وان اقوالي المأخوذة لدى دائرة المخابرات ومدعي محكمة أمن الدولة غير صحيحة واخذت مني تحت التهديد والضغط والاكراه، وتم احتجازي في سجن المخابرات 48 يوما تقريبا، واستمر معي التحقيق طوال تلك الفترة، وكنت خلالها أتعرض للضغط والتهديد والضرب، ومنعت عني الزيارة من قبل أهلي طوال تلك الفترة، وطلب مني ان أذكر الاقوال نفسها التي اخذها المحقق امام مدعي عام محكمة امن الدولة والا سوف أتعرض للضرب والإكراه. أما بالنسبة لتهمة تصنيع مواد متفجرة فأنا لم أقم بتصنيع أي مادة متفجرة او مشتعلة، وهذا يتبين لدى المحققين الذين قاموا بتفتيش منزلي ولم يجدوا به الا أسلاكا وبطاريات ولمبات وكبريت فقط، ولم يكن اي منها موصولاً مع بعضه البعض او مجهزاً للاستعمال، فيما كانت اقوال المفتشين متناقضة بشكل واضح، علما انني أيضاً أعمل في مجال تصليح الثلاجات والغسالات بالإضافة إلى أعمال الحدادة وصيانة الأبواب.

أما عن سلاح الكلاشينكوف المضبوط، يضيف نبيل عامر، فهو بحوزتي منذ سنتين تقريبا؛ حيث قمت بأخذه من احد الاشخاص كسداد دين ولم يتم ضبط اي طلقة حية معه، ولم يكن ايضا بنية استخدامه في اعمال التخريب أو أية أعمال إرهابية أو استخدامه ضد أي شخص أو أعمال تمس كيان المملكة الأردنية الهاشمية، وبالنتيجة فإنني غير مذنب في جميع التهم المسندة إلي».

من جانبها، اتهمت لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في الأردن، السلطات بمخالفة القوانين واللوائح المتبعة، وممارسة التعذيب بحق عدد كبير من المعتقلين، وناشدت الملك عبد الله الثاني إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين.

وقالت اللجنة في اللقاء إن هناك تجاوزات ومخالفات يمارسها المسؤولون الأمنيون وصلت إلى حد مشابه للذي جرى في معتقل غوانتنامو الأمريكي وأبو غريب العراقي من تعرية السجناء، ومنع العلاج عنهم، وإجبارهم على التوقيع على اعترافات أخذت بالضغط والإكراه، متوعدة بالتصعيد إن لم تقدم الحكومة على وضع خطة مريحة للإفراج عن السجناء.

وقال موسى العبداللات محامي التنظيمات الإسلامية في الأردن وهو أيضا عضو في اللجنة،إن هناك 1200 سجين من التيار السلفي في الأردن، داعيا إلى فتح ملف التعذيب في الأردن ورفعه إلى الجهات الدولية ومحاسبة المتجاوزين.

واتهم السياسيين من نواب ووزراء بالتقصير في ملف المعتقلين، مشيرًا إلى أن أبناء الأجهزة الأمنية هم أبناء الأردن والوطن ويقومون بالتضحية من أجله ولحماية ترابه، لكن في المقابل هناك تجاوزات لمسؤولين يجب وضع حد لها.