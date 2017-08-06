﻿قيادي سوري معارض لـ «القدس العربي»: السعودية طالبت «هيئة المفاوضات» بتعديل «الرياض1» بما يتماشى مع قبول الأسد في المرحلة الانتقالية… والإمارات تدير الدفة

حلب – دمشق – «القدس العربي»: صرح قيادي في المعارضة السورية لـ «القدس العربي»، بأن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير طلب خلال لقائه برياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات وأعضاء الهيئة في مقر الهيئة بالرياض في 3 آب/ أغسطس الجاري طلب من حجاب والهيئة وتماشياً مع الأوضاع الدولية وعلى الأرض السورية توسيع الهيئة العليا للمفاوضات بعقد مؤتمر موسع خلال شهرين كما طالب بتغيير بيان الرياض الأول والرؤية بما يتماشى بقبول بشار الأسد في المرحلة الانتقالية (وخوض انتخابات رئاسية) بدون تحديد متى تتم هذه الانتخابات لافتاً إلى أن المعلومات لم يذكرها بيان الرياض الصحافي الذي صدر لامتصاص غضب الشعب في المناطق المحررة.

وأشار المصدر إلى أن شخصيات عدة موجودة في الهيئة العليا للمفاوضات من الائتلاف وهيئة التنسيق ومن المستقلين لا تعارض ذلك، وفي مقدمة هؤلاء نصر الحريري الصديق المقرب من قدري جميل وهادي البحرة وبدر جاموس وعبد الأحد اسطيفو وحسن عبد العظيم وأحمد العسراوي وغيرهم. ولفت المصدر إلى أن الإمارات المتحدة هي من تدير الدفة للقضاء على الثورة وهي من قدمت المقترح عبر وزير الخارجية السعودي، في حين عبر حجاب عن رفضه الشخصي لذلك ولمح لاستقالته بحجة الحالة الصحية إن تم ذلك.

وذكر أن رياض حجاب يسعى إلى تشكيل جسم عسكري على الأرض لدخول معركة دير الزور بدعم مباشر من التحالف الدولي، ويجري «حجاب» محادثات مع كافة الأطراف المدنية والعسكرية في دير الزور لتشكيل هذا الجسم الذي سيكون نواة الجيش الوطني السوري الذي طالب به التحالف الدولي كشرط لدعم أي عملية عسكرية ضد معاقل تنظيم الدولة في دير الزور، حيث سيعمل حجاب على تمثيل هذا الجسم العسكري في المحافل الدولية.

وأوضح المصدر أن التوسعة في الهيئة العليا للمفاوضات هدفها اساساً ضم منصة موسكو (قدري جميل) ورندة قسيس والجربا وصالح مسلم وpyd وغيرهم ممن يقبلون ببشار وينسقون معه، أما من سيتم ضمه من الداخل وهيئات الثورة فليسوا الهدف من التوسعة هم أساساً إنما من يوافق على المبادرة وبقاء بشار الأسد.

ونوه المصدر إلى أنه تم تحديد يوم 15 آب/ أغسطس الجاري، موعداً لاجتماع «الرياض2» وتمت دعوة منصة موسكو ومنصة القاهرة إليه، إلا أن قدري جميل رفض أن تكون الرياض أرضاً للمفاوضات السياسية وفضل الاجتماع في جنيف، لافتاً إلى أن هذه الدعوة غير الدعوة للتوسعة في بداية تشرين الأول/اكتوبر المقبل للمؤتمر العام الثاني في الرياض. ودعا المصدر «الشعب الحر» في سوريا إلى إدراك هذه الحقيقة وان ينتفض من الآن بمظاهرات رافضة لذلك وبشكل مستمر في المناطق المحررة كافة وأن لا تسمح بتمرير هذه «المذبحة».

وقال الصحافي السوري «ايمن محمد» في اتصال هاتفي مع «القدس العربي»: انه ستتم توسعة الهيئة العليا للمفاوضات من خلال ضم أطراف جديدة منها منصة موسكو ومنصة القاهرة وبعض الشخصيات المستقلة، في اجتماع الرياض الثاني الذي دعت له الهيئة العليا للمفاوضات بعد اجتماعها بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وحسب مصدر من داخل الائتلاف: فإن «الرياض2» قد يحمل مبادئ مختلفة عن مؤتمر الرياض الأول من ناحية التأكيد على رحيل النظام قبل بدء المرحلة الانتقالية، ولفتت إلى أن المبادئ الجديدة قد تحمل تنازلات مبنية على تفاهمات دولية تحضيراً لحل سياسي قادم في سوريا.

وأضاف لـ «القدس العربي»: هناك ضغوط روسية أمريكية أوروبية تسير بهذا الاتجاه، وهو ضرورة تخلي المعارضة عن هذا الشرط «رحيل الأسد» للبدء بترتيبات المرحلة الانتقالية في سوريا بين المعارضة السورية والنظام، والتركيز على قتال تنظيم الدولة الإسلامية ووقف المعارك بين النظام والمعارضة في المناطق كافة مع اتفاقات خفض التصعيد التي ترعاها موسكو نيابة عن النظام.

الائتلاف الوطني في رأي المصدر منقسم منذ بداية إعلانه، «فهناك تيارات غير متجانسة وهذا كان السبب الأبرز لفشل الائتلاف بتحقيق أي إنجاز سياسي منذ لحظة إعلانه، فهو بني على تناقضات المجلس الوطني».

من جهة ثانية أصدرت الهيئة العليا للمفاوضات، بياناً صحافياً اوضحت خلاله ما يتم تداوله عن عقد مؤتمر ثان في الرياض، فيما وصف ناشطون بيانها بـ «السطحي» كونه تجنب توضيح موقف الهيئة من «بقاء الأسد»، فيما اكدت في البيان الصحافي انها طلبت من المملكة العربية السعودية استضافة اجتماع موسع للهيئة العليا، مع نخبة مختارة من الشخصيات الوطنية السورية ونشطاء الثورة، من أجل توسيع قاعدة التمثيل والقرار على قاعدة بيان الرياض كمرجعية أساسية للهيئة.

وأضافت الهيئة في البيان: أن المملكة السعودية أبدت على لسان وزير الخارجية عادل الجبير ترحيبها بذلك، كما أثنى الجبير على عمل الهيئة والوفد المفاوض، وأكد دعم المملكة المستمر للهيئة، وبذل كافة الجهود لتحقيق تطلعات الشعب السوري والوقوف إلى جانبه.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد أنهت عضوية خالد المحاميد بعد تصريحات تلفزيونية أدلى بها، حيث قال ان «الحرب بين فصائل الجيش الحر والنظام وضعت أوزارها» وأصدرت الهيئة بياناً رسمياً قالت فيه «ان ما جاء على لسان المحاميد على وسائل الإعلام يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعبر عن موقف الهيئة العليا للمفاوضات أو وفد الهيئة للتفاوض» فيما سارع كبير مفاوضي المعارضة إلى جنيف «محمد صبرا» من التغريد عبر التوتير واصفا تصريح «محاميد» بأنه «لا يتعدى كونه رأياً شخصياً ولا يعبر عن رأي الوفد».