﻿«كاف» يكشف نظام التأهل إلى أمم افريقيا 2019

القاهرة ـ الأناضول: كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن النظام الجديد الذي سيعتمد للتأهل إلى منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة المقبلة وذلك بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 منتخبا بداية من أمم الكاميرون 2019.

ووفقا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، فإن التأهل للبطولة القارية، سيكون بالاعتماد على 12 مجموعة، تتكون كل واحدة من 4 منتخبات، بحيث يترشح الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.

ومن المقرر أن يتم اعتماد النظام الجديد للتأهل إلى كأس أمم إفريقيا، بدايةً من النسخة المقبلة رغم انطلاق جولة واحدة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2019.

وقبل أن يتم إجراء الزيادة في عدد المنتخبات المشاركة في النسخة القادمة لأمم إفريقيا في يوليو/تموز الماضي، كان نظام التأهل للعرس القاري يقتضي بتأهل متصدري المجموعات الـ 12 بالإضافة إلى أفضل 3 منتخبات تحتل المركز الثاني بخلاف الدولة المضيفة.

استخدام تقنية الفيديو في عدد من مباريات كأس هولندا

امستردام ـ الأناضول : أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اعتزامه استخدام تقنية الفيديو في عدد من مباريات بطولة كأس هولندا خلال الموسم الجديد.

وقال الاتحاد، عبر موقعه الالكتروني: «سنستخدم حكم الفيديو المساعد خلال بطولة الكأس للموسم المقبل. أجرينا بالفعل تجربة على ذلك الموسم الماضي، ولاقى مردودها ارتياحا».

يذكر أن هناك عدد كبير من الدول قررت أن يكون بدورياتها تقنية الفيديو، أو ما يسمى بـ«حكم الفيديو المساعد».

وتقنية الفيديو تتمثل في لجوء حكم المباراة في الحالات المثيرة للجدل إلى تقنية الفيديو عبر إعادة مشاهدة اللقطة من جديد أو أخذ آراء حكام يتابعون اللقطة على شاشة خاصة، وبناء عليه يتخذ حكم اللقاء قراره النهائي.

وشرع الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) في تطبيق الفكرة لأول مرة فى بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان؛ بهدف مساعدة الحكام على اتخاذ القرار الصائب فى بعض اللعبات المثيرة للجدل.

إلغاء مباراة ودية في إنكلترا بسبب أحداث شغب

بيرنلي ـ إنكلترا ـ الأناضول : ألغيت المباراة الودية التي كان من المفترض أن تجمع بين بيرنلي الإنكليزي ونظيره هانوفر الألماني على ملعب «تيرف مور»، بسبب شغب الجماهير في المدرجات.

ووفقا لصحيفة «دايلي ميل»” البريطانية، توقف اللعب في منتصف الشوط الأول من اللقاء، بسبب شجار بين جماهير الفريقين.

وقامت بعض الجماهير الإنكليزية بخلع لمقاعد المدرجات وإلقائها على جمهور الفريق الضيف، وكان بيرنلى يتقدم على نظيره الألماني بهدف نظيف في الدقيقة 41 دون الكشف عن سبب الشجار.

أحداث دفعت قوات الشرطة للتدخل وفض الاشتباك ما أدى إلى وقوع إصابات كثيرة بين الجماهير.

وأضافت الصحيفة أن الحكم اتخذ قرار إلغاء المباراة بناء على تعليمات من الشرطة.

روبي كين يخوض تجربة احترافية في الهند

كولكاتا ـ الأناضول: أعلن نادي أتليتيكو دي كولكاتا، بطل الدوري الهندي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع قائد المنتخب الآيرلندي السابق روبي كين، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي بيان نشرته وسائل إعلام رياضية، قال كين: «بعد تجربة في العديد من الفرق الأوروبية وأمريكا، قررت خوض تجربة جديدة في الاحتراف في الدوري الهندي عبر بوابة أتليتيكو دي كولكاتا».

وانضم كين (37 عاما) إلى النادي الهندي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وسجل كين 126 هدفا في دوري الأضوء الانكليزي مع كوفنتري سيتي وليدز يونايتد، وولفرهامبتون، وليفربول إضافة إلى توتنهام.

وسجل كين 68 هدفا في 146 مباراة مع منتخب آيرلندا قبل أن يعلن اعتزاله الدولي العام الماضي.

غلاطة سراي التركي يضم البرازيلي فيرناندو

إسطنبول ـ الأناضول: أعلن نادي غلاطة سراي التركي، تعاقده مع لاعب كرة القدم البرازيلي فيرناندو، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لموقع النادي الالكتروني، فإنه تم التعاقد مع فيرناندو، لمدة 3 مواسم بعد الاتفاق مع مسؤولي مانشستر سيتي الإنكليزي، على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وسيقوم غلاطة سراي، بسداد مبلغ 5 ملايين و250 ألف يورو لنادي مانشستر سيتي، فيما سيقوم بسداد مبلغ 3 ملايين و300 ألف يورو للاعب نفسه عن كل موسم يقضيه في صفوف الفريق التركي.

كما سيحصل فرناندو، على 5 آلاف يورو خلال مشاركته في أي مباراة يحصل خلالها غلاطة سراي، على نقطة واحدة في الموسم الجديد.

وقال فيرناندو، لموقع مانشستر سيتي، على شبكة الإنترنت، «من دواعي سروري أن ألعب مع مانشستر سيتي، هو نادي مميز بشكل لا يصدق واستمتعت دائما مع الفريق خلال اللعب في أقوى دوري في العالم».

وانضم فيرناندو (30 عاما)/ لصفوف مانشستر سيتي، في 2014، قادما من بورتو البرتغالي، حيث لعب معه 101 مباراة في مختلف البطولات التي شارك فيها الفريق الإنكليزي.