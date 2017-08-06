﻿عالم التنس: كيز تفاجئ موجوروزا وتبلغ نهائي بطولة ستانفورد

ستانفورد ـ رويترز: خرجت الاسبانية جاربين موجوروزا بطلة ويمبلدون من بطولة ستانفورد للتنس بعد خسارتها في الدور قبل النهائي 6-3 و6-2 أمام ماديسون كيز.

وقدمت الأمريكية كيز، التي غابت عن أول شهرين في الموسم بسبب الخضوع لجراحة في معصمها، عرضا قويا أمام المصنفة الأولى. وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مبكرا قبل أن تحسم كيز سيطرتها في المجموعة الافتتاحية وتحصد 12 من آخر 14 نقطة.

ولم تتمكن موجوروزا من التعافي من خسارة المجموعة الأولى وحسمت اللاعبة الأمريكية الانتصار في أقل من ساعة واحدة.

وستلعب كيز في النهائي مع مواطنتها كوكو فاندفيجه التي تفوقت على كاثرين بيليز البالغ عمرها 18 عاما بنتيجة 6-3 و6-1.

وعادت فاندفيجه المصنفة السادسة إلى نهائي بطولة ستانفورد بعدما خسرت أمام سيرينا وليامز في لقاء تحديد اللقب عام 2012.

وقالت فاندفيجه للصحافيين «أصبحت أكبر بخمس سنوات وأتمنى أن أكون أكثر نضجا هذه المرة».

وأضافت «أعتقد أن مستواي اختلف كلاعبة تنس. لقد تطورت كلاعبة تنس وعلى الجانب الشخصي أيضا».