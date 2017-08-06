﻿محمد فرح يتطلع إلى ثنائي في ختام مشواره مع سباقات المضمار والميدان

لندن ـ د ب أ: بعد أن أثبت من جديد جدارته بلقب «ملك المسافات الطويلة» بإحراز ذهبية سباق عشرة ألاف متر ، يتطلع العداء البريطاني المتألق إلى استغلال الفرصة الأخيرة في تحقيق ثنائية جديدة في بطولة العالم لألعاب القوى ، المقامة حاليا بالعاصمة البريطانية لندن.

ورغم نجاته من التعثر مرتين خلال اللفة الأخيرة وإصابته بجرح في ساقه تطلب الخياطة الطبية ، أبدى فرح ثقته في الاستعداد جيدا لمنافسات سباق خمسة ألاف متر الذي تنطلق تصفياته يوم الأربعاء المقبل.

ويأمل فرح في تحقيق ثنائية السباقين للمرة الخامسة على التوالي في الدورات الأولمبية وبطولات العالم.

وقال فرح «تعرضت لجروح قليلة وكدمات، ولكنني أتعافى وسأكون مستعدا لمنافسات خمسة ألاف متر. أمامي أيام كافية».

وفي حالة التأهل، سيشكل نهائي سباق خمسة ألاف متر المقرر يوم السبت المقبل آخر سباق له في بطولة كبيرة قبل أن ينهي مشواره في سباقات المضمار والميدان ويحول تركيزه بالكامل إلى سباقات الماراثون.

لكن قبل بدء تكثيف الاستعدادات للسباق الثاني، لا يزال فرح لديه الفرصة لمواصلة الاحتفالات بإنجازه في السباق الذي تحقق بحضور 60 ألف متفرج في الاستاد الأولمبي، الذي شهد أولى ثنائياته الخمس في أولمبياد لندن 2012 .

وهنأ صادق خان عمدة لندن النجم فرح عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي «تويتر» مشيدا بالأجواء والأداء الذي قدمه العداء.

كذلك وصفت صحيفة «ديلي تليجراف» تتويج فرح بـ«الحدث الهائل» وذلك تحت عنوان «مو فرح لذي لا يمكن إيقافه قدم سباق عمره ليفوز بالذهبية».

بينما ذكرت صحيفة «جارديان» : الآن، في الوقت الذي يقترب فيه السير مو فرح من عيد ميلاده ل35 ونهاية مسيرته الهائلة في تاريخ ألعاب القوى البريطاني، أظهر قدرة مذهلة على التغلب على إيجاد طريقة التغلب على منافسيه وكذلك تحدي المنتقدين.

وقدم الأوغندي الشاب جوشوا تشيبتيجي والكيني جيوفري كامروور والإثيوبي أبادي هاديس، صاحب أفضل زمن في الموسم، كل ما لديهم لكن فرح فرض تفوقه من جديد في سباق أمس ليصبح على بعد خطوة واحدة من كتابة نهاية لامعة لمسيرته الحافلة.

وقال محمد فرح «يا لها من طريقة رائعة أنهي بها مسيرتي الاحترافية في لندن. إنه أمر رائع للغاية».