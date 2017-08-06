﻿الأمريكي غاتلين يصعق الجاميكي بولت ويفوز بسباق 100متر

لندن ـ رويترز : أفسد جاستن غاتلين حفلة وداع يوسين بولت عندما فاز العداء الأمريكي البالغ عمره 35 عاما بلقب سباق 100 متر في السبت الماضي على حساب منافسه الجاميكي الذي احتل المركز الثالث وهو ما تسبب في صيحات استهجان من الجماهير في لندن غير السعيدة بماضيه مع المنشطات.

وتحول ما كان من المفترض أن يكون احتفالا برحيل أعظم رياضي في ألعاب القوى إلى شجب لأسوأ متسابقيها سمعة إذ استعاد غاتلين، الذي تعرض للإيقاف مرتين بسبب المنشطات، الأيام الخوالي ليحرز اللقب العالمي للمرة الثانية بعد 12 عاما من لقبه الأول و13 عاما من حصوله على ذهبية سباق 100 متر الاولمبية. ومثلما جرت العادة مؤخرا كانت بداية بولت مروعة لكن هذه المرة لم ينجح في التعويض بعدما بدا الأمريكي كريستيان كولمان البالغ عمره 21 عاما في طريقه للفوز. لكن غاتلين بطل العالم والاولمبياد السابق، الذي خسر بصعوبة أمام بولت في نهائي بطولة العالم 2015، انطلق كالبرق في الوقت المناسب وخفض رأسه بشكل مثالي ليفوز في 9.92 ثانية.

وحصل كولمان، الذي شارك في أكثر من 40 سباقا هذا العام لكنه تحول للاحتراف قبل عدة أسابيع فقط، على الميدالية الفضية مسجلا 9.94 ثانية.

وكافح بولت حتى خط النهاية لكن السرعة، التي قادته لتحقيق رقم قياسي عالمي يبلغ 9.58 ثانية قبل ثماني سنوات، تلاشت مع تقدمه في السن ومعاناته من الإصابات.

وقال بولت «إنها فقط واحدة من تلك الأشياء. بدايتي تقتلني. في المعتاد تتحسن خلال جولات السباق لكن هذا لم يحدث».

وعندما ظهرت النتائج على اللوحة العملاقة بدأ المشجعون على الفور في تكرار صيحات الاستهجان التي واجهها غاتلين منذ التصفيات.

وربما على نحو غير مفاجئ كان رده الأول هو وضع إصبعه على شفتيه في إشارة للجماهير بالسكوت. ورد المشجعون بالهتاف لبولت الذي احتضن غاتلين وأكد له أنه لا يستحق هذه الصيحات.

وقال غاتلين الذي عوقب بالإيقاف أربع سنوات بداية من 2006 بسبب السقوط في اختبار تعاطي للمنشطات للمرة الثانية «سمعت صيحات الاستهجان طيلة السباق وبقيت في طريقي. فعلت ما كان يجب علي أن أفعله».

وكما جرت العادة أعطى بولت وقتا طويلا للمشجعين ووسائل الإعلام عقب السباق رغم أنه ليس معتادا أبدا على هذه النهاية بعدما احتل المركز الثالث لأول مرة في بطولة كبرى.

وكان بولت يتطلع إلى الفوز بسباق 100 متر في بطولة العالم للمرة الرابعة ليعزز سجله الذي يضم أربع ذهبيات في سباق 200 متر وأربع ذهبيات في سباق التتابع وثمانية ألقاب أولمبية أمام حوالي 56 ألف متفرج توقع معظمهم فوزه.

وقال بولت الذي يبلغ عامه 31 هذا الشهر «كنت أحتاج إلى أن أكون في موقع أفضل بعد 30 مترا لكني لم أكن في قمة المستوى الذي أريده».

ولم ينته كل شيء بالنسبة لبولت بعد وسيشارك في سباق التتابع أربعة في 100 متر الأسبوع المقبل بجانب غاتلين أيضا. ومن المنتظر أن يضم الفريق الأمريكي كولمان.

وقال كولمان عن بولت «إنه الرجل الذي وصل بهذه الرياضة إلى مستويات جديدة تماما. إنه مثلي الأعلى.. إنه لشرف كبير أن أنهي خط السباق إلى جواره».