﻿الدوحة تحتضن بطولة العالم الرابعة للرياضات الذهنية 19من الشهر الجاري

الدوحة ـ « القدس العربي» إسماعيل طلاي: تنطلق في الدوحة، بتاريخ 19 أغسطس/ آب الجاري بطولة العالم الرابعة للرياضات الذهنية، والتي تستضيفها الهيئة العامة للسياحة، وتنظمها أكاديمية مايند سبورتس الدولية للرياضات الذهنية.

وتتضمن البطولة مسابقات في الشطرنج والاسكرابل والرياضات الإلكترونية ولعبة الطاولة ولعبة البريدج ولعبة جو. وقد تم فتح باب المشاركة في البطولة أمام اللاعبين على اختلاف قدراتهم وأعمارهم.

وسوف تقام هذه الألعاب التي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 19 إلى 27 أغسطس، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الذي يضم أحدث التقنيات والمرافق ويقع في أحد الأحياء الأكثر حيوية في العاصمة القطرية الدوحة. وسوف يتنافس المشاركون، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، ممن يحملون شغفاً خاصاً بهذه الألعاب على لقب البطولة.

وتشارك الهيئة العامة للسياحة في هذه البطولة التي يشرف عليها مديرو البطولة من ذوي الخبرة مثل جيمي كنمور (الشطرنج)، وتشيفا تافازولي (الطاولة)، والشيخ محمد عيسى وصالح علي المري (بريدج) و براشانتي ويراواردين (سكرابل).

وسوف يتاح للمشاركين فرصة للفوز بجوائز قيمة مثل جهاز «آيفون 7» وغيره من الجوائز النقدية التي تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار أمريكي. وسوف يتم منح الجوائز للاعبين القطريين ممن يتصدرون كل لعبة وكذلك لنظرائهم من المقيمين.

وقالت مشاعل شهبيك، مديرة إدارة الفعاليات والمهرجانات السياحية في الهيئة العامة للسياحة: «نحن متحمسون للغاية لاستضافة النسخة الأولى من بطولة العالم للرياضات الذهنية التي تُقام في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لكونها تتيح لعشاق هذه الرياضات من جميع أنحاء العالم القدوم إلى قطر وخوض التجربة السياحية الأصيلة التي نوفرها لزوارنا. وقد كنا خلال التحضير لاستضافة هذه البطولة مع أكاديمية مايند سبورتس، حريصين على إتاحة الفرصة لمواطني قطر ومقيميها كي ينخرطوا بشكل كامل في المشهد الدولي للرياضات الذهنية، فضلاً عن تمتعهم بميزة العيش والإقامة في قطر».

وقال ديف برانان، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مايند سبورتس للرياضات الذهنية: «نحن متحمسون لتنظيم هذه البطولة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة ورعاة البطولة الآخرين. لقد أصبحت الرياضات الذهنية من أسرع الألعاب نمواً وانتشاراً حول العالم حالياً، ونظراً لأن هذه النسخة من البطولة تضم العديد من الأنشطة والألعاب، فلا شك أن عشاقها من اللاعبين على اختلاف أعمارهم وقدراتهم سوف يجدون فيها ما يجتذبهم ويشجعهم على المشاركة والانخراط في مجتمع هذه الرياضات». وسوف يكون فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة هو الشريك الرسمي الفندقي للبطولة.