﻿الدوري الفرنسي: موناكو يهز شباك تولوز ثلاث مرات في مستهل الدفاع عن اللقب

باريس ـ رويترز: استهل موناكو بطل فرنسا حملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الاولى لكرة القدم في الفوز 3-2 على أرضه أمام تولوز وأظهر ذات اللمسة الهجومية الرائعة التي أهلته لتصدر فرق دوري الأضواء الموسم الماضي.

ورغم اهتزازه دفاعيا كان فريق المدرب ليوناردو جارديم، الذي سجل لاعبوه 107 أهداف الموسم الماضي، الطرف الافضل أمام تولوز وهيمن على اللقاء بأهداف جيمرسون ورادامل فالكاو وكاميل جليك.

وتقدم تولوز مرتين بفضل هدفي زين الدين ماشاش واندي ديلور قبل أن ينهار تحت الضغط.

وغاب دفاع موناكو عن تركيزه في الدقيقة السادسة ليسمح لماشاش بهز شباك الحارس دانييل سوباشيتش بتسديدة من على حافة المنطقة.

ولم يستغرق الامر وقتا طويلا حتى تعادل الفريق المضيف في الدقيقة 28 عبر جيمرسون بضربة رأس رائعة من ركلة ركنية نفذها جواو موتينيو.

وكان الوافد الجديد روني لوبيز أخطر لاعبي موناكو لكن دفاع تولوز وقف لمحاولاته بالمرصاد.

وبعد مرور ثماني دقائق من الشوط الثاني تأخر موناكو مجددا.

وفقد المدافع جبريل سيديبي الكرة في منطقته ليخطفها جيمي دورماز ويصنع هدفا لديلور الذي وضعها بهدوء في الشباك من داخل المنطقة.

وادرك موناكو التعادل مجددا عندما سجل فالكاو هدفه 33 في 50 مباراة في الدوري مع موناكو وهذه المرة بالرأس من عرضية كيليان مبابي.

وفي الدقيقة 70 سدد جليك ضربة رأس في الشباك بعدما غير اتجاه ركلة حرة من موتينيو ليضع موناكو في المقدمة لأول مرة في المباراة.

واستبدل مبابي بعد تعرضه لاصابة طفيفة في الساق قبل 15 دقيقة من النهاية.