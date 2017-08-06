﻿شيرين عبد الوهاب تتعافى بعد تعرضها لإعياء شديد أثناء الغناء في الساحل الشمالي

القاهرة – «القدس العربي» : تعرضت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لأزمة صحية مفاجئة بعد إحياء حفلها في الساحل الشمالي مساء الجمعة، حيث لم تستطع التنفس على المسرح، وفور نزولها تعرضت لحالة قيء شديدة ودخلت في حالة إغماء، ووضع لها جهاز التنفس الصناعي لعدم قدرتها على التنفس الطبيعي.

وإثر تعرضها للإغماء تم الاستعانة بطبيب وضعها على جهاز تنفس صناعي يساعدها على العودة للتنفس الطبيعي مرة أخرى. وعلمت «القدس العربي» أن حالتها الصحية الآن تحسنت بشكل كبير.

الحفلة لم تكن أحسن حفلاتها، وكانت هي متوترة بشكل كبير وظهر ذلك أثناء حديثها مع الجمهور، حيث ردت على أحد معجبيها بطريقة غير مستحبة، حين وجه لها رسالة دعم، لترد عليه قائلة «ليه أنا رئيس وزراء إسرائيل».

كما لم تغن سوى ساعة واحدة على عكس المعتاد، مما جعل بعض الجمهور يطالب باسترداد ثمن تذاكر الحفل التي بدأت من 500 جنية وصولا لـ1700 جنية مصري للتذاكر المميزة.

كان هذا هو الحفل الأول، الذي تحييه بعد هجومها الأخير على المطرب المصري عمرو دياب وتعرضها للانتقاد والهجوم الشديد، مما أصابها بالتوتر، حيث كانت قد شنت هجوما عنيفا على عمرو دياب أثناء المؤتمر الصحافي في مؤتمر قرطاج عندما سألتها إحدى الصحافيات قائلة: «هل يمكننا أن نعتبر أن تصريحاتك في زفاف علوش ويوسف كانت زلّة لسان أم إساءة متعمدة لبعض الفنانين، بمن فيهم الفنان المصري عمرو دياب»، فأجابت شيرين قائلةً: «إساءة متعمدة، مش عايزة الحقيقة؟».

وتابعت: «ما تقوليش لبعض الفنانين، لأن كان في واحد بس أنا بقصده، وهي إساءة متعمدة، وأنا مش برجع في كلامي، ومش زلة لسان ومش بقول أسماء بس كانت إساءة متعمدة لأنه بدر من الفنان نفسه إساءة لي كمان بس مش قدام النـاس، لكنـني أحببـت أن أرد علـيه أمـام النـاس».

وكانت شيرين عبد الوهاب قد هاجمت ذياب في حفل الزفاف، وقـالت إنه كبـر و«راحت عليـه».

اساءة شيرين له عرضتها للانتقاد من قبل جمهور عمرو دياب، وكذلك من كثير من الفنانين والنقاد مثل الملحن عمرو مصطفى، الذي قال «عندما تتم استضافتي في أي برنامج خارج الحدود المصرية بكون حريص جدًا إني لا أعيب في أولاد بلدي من المهنة وبحافظ على شكلهم، خصوصًا لو كان المذيع أو الصحافي غير مصري».

وأضاف، قائلاً: «لكن إنك تطلعي تشتمي الوحيد اللي واقف في وش التيار ضد الفن الهابط اللي أمثالك نشروه في البداية وحاولنا ننتشلك من القاع، وللأسف كنت أول واحد انتشلك بأغنية وطنية، لكن مفيش فايدة للأسف».

الناقد الفني طارق الشناوي، انتقدها أيضا بعد إساءتها لعمرو، قائلًا: «إذا كنت كذوبا فكن ذكورًا».

وأضاف الشناوي، إن شيرين أجمل وأرق وأعمق صوت «يرشق» في قلوب المصريين والعرب بلا استئذان، ولكنها ترتكب أخطاء مجانية تسيء لموهبتها، موضحًا أن جمهورها يغفر لها ما ترتكبه، وأنهم يفضلون الفصل بين ما تقوله وما تغنيه.

واستطرد: «منذ فترة فاجأتنا بإعلان إعتزالها وبعد 48 ساعة تراجعت، مما يثبت أننا أمام شخصية متناقضة، ولكن اللي بينفع شيرين إن عندها رصيد كبير من حب الناس ولذلك بينسوا أخطاءها».

وعلق الموسيقار يحيى الموجي قائلا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عمرو دياب صاحب مبدأ هم يقولون دعهم يقولون، سيبوا إلى يتكلم يتكلم هو مش شايفهم أصلا مش بيشوف غير نجاحات وجوايز وجمهوره وبس عشان كده.. معدى الناس».

وردا على هذه الانتقادات قالت شيرين عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» إن إساءتها للهضبة في مؤتمر مهرجان قرطاج، جاءت كرد إعتبار على إساءة عمرو دياب لها، لأنها إمرأة حرة.

واضافت «هو حد قاس الهضبة ده طوله قد إيه؟! وإذا كان هو هضبة فأنا هرم لامؤاخذة».

وأضافت: عندما يتدخل بعض الناس الذين يتم تحريكهم في أوقات معينة في الموضوع أحب أقولهم مالكو انتو ومال الست الوالدة ليه ناس بتتحشر في اللي ملهاش فيه أنا برد إعتباري».

وتابعت: «بلغني ملحن ما «أبو سلسلة» بكلام قيل عني من عمرو دياب وأنا قمت بمواجهته تليفونيا وقد مزح معي والآن أقول له إنه يستطيع الرد أو عن طريق إدارة أعماله»، موضحة أن لها حق الرد، مؤكدة أن سبب المداخلة هو حبها لتونس وليس لتبرير مشاكل فنية تافهة على حد تعبيرها.

وتابعت: «إنتوا مالكم ما تروحوا تعملوا حاجة جديدة وتشتغلوا على نفسكم، بدل ما انتوا قاعدين عاملين زي السمنة المصري مش بتتباع غير جوا مصر بس».

وهاجمت أيضا الفنان إيهاب توفيق بسبب تعقيبه عليها في الأزمة التس أثيرت فس فرح «عمرو يوسف وكندة علوش».

وقالت: «كنت أجلس أنا والفنانة أصالة على «ترابيزة» واحدة في فرح عمرو وكندة، وفوجئنا بأن الذى سيحيي الحفل الفنانان محمد حماقي وتامر حسني، فقلت على سبيل الهزار والضحك: «تبقى أصالة وشيرين موجودين وحد تاني يحيي الحفل» وقمت بالإعتذار لهم.

وتابعت: «فوجئت بإيهاب توفيق يخرج ويقول إن شيرين تقول «لا يوجد في مصر سوى الفنان تامر حسني ومحمد حماقي»، قائلة له: «انت مالك».

وحينما عرض عليها الإعلامي عمرو أديب، مبادرة صلح بينهما، عبر برنامج «كل يوم» ردت شيرين ساخرة: «مش معايا 3 ملايين دولار أديهم لعمرو دياب علشان يصالحني، زي اللي خدهم من سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا».