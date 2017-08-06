﻿نيويورك : مشاكل قانونية متوقعة في محاكمة أخطر مجرم في العالم بارون المخدرات «ال باتشو»

واشنطن ـ « القدس العربي» ـ من رائد صالحة : ينتظر بارون المخدرات خواكيم غوزمان « ال تشابو» الذى يعد من أشهر المجرمين في العالم، محاكمة قاسية في منطقة بروكلين في مدينة نيويورك في ابريل / نيسان المقبل رغم إصراره على أن عملية تسليمه إلى الولايات المتحدة كانت غير قانونية مطالبا القضاة برفض قضيته .

وكشفت وثائق محكمة اتحادية في نيويورك عن أن زعيم عصابة سينالو البالغ من العمر 60 عاما سيواجه اتهامات كثيرة من بينها قتل الآلاف من الأشخاص أثناء قيادتها للكارتيل وشحن ما لايقل عن 200 طن من الكوكايين إلى الولايات المتحدة على مدى عقود .

وقال محامو»ال تشابو» في الأوراق التى تم تقديمها إلى محكمة المقاطعة الفدرالية في بروكلين إن المسؤوليين المكسيكيين وافقوا مبدئيا على تسليم غوزمان لمواجهة الاتهامات في ظل شرط ينص على إرساله إلى تكساس أو كاليفورنيا فقط ولكن المكسيك وافقت فجأة في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي على إرساله إلى نيويورك بعد إصدار تنازل عن قاعدة الاختصاص .

وزعم المحامون أن المكسيك لم تكن لتوقع أبدا على قرار تسليم غوزمان إذا كانت تعرف « الظروف القاسية للغاية « لمكان الاحتجاز والحبس الانفرادي في منهاتن، وأضافوا وفقا لوثائق المحكمة « ظروف التوقيف تعادل التعدذيب، لوعلمت المكسيك بهذه الظروف لما وافقت على اعتقال غوزمان ومحاكمته في هذه المنطقة»، وبالإضافة إلى ذلك ، تحدى محامو غوزمان رغبة الحكومة الأمريكية في الاستيلاء على 14 مليار دولار أمريكي من أرباح غزمان المزعومة من المخدرات، وقالوا إنه لا يوجد دليل على أن الولايات المتحدة قد طلبت الإذن من المكسيك لمتابعة هذه المصادرة . وطلب فريق الدفاع من القاضي بريان كوغان في محكمة بروكلين الفدرالية سحب لائحة الاتهام على أساس أنها تنتهك معاهدة تسليم المجرمين بين الولايات المتحدة والمكسيك .