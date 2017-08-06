﻿89 في المئة من التونسيات تعرضن للتحرش الجنسي في المواصلات

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: كشفت دراسة حديث عن تعرض 89 في المئة من التونسيات للتحرش الجنسي داخل وسائل النقل العامة، وهو ما دعا بعض النشطاء إلى المطالبة بحافلات خاصة بالنساء.

أظهرت الدراسة التي قام بها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) أن 89 ٪ من التونسيات تعرضن للتحرش الجنسي داخل وسائل المواصلات العمومية.

وقالت مديرة «الكريديف» دلندة لرقش، إن المركز قرر إعداد تطبيق إلكتروني للتبليغ عن حالات العنف والتحرش، فضلا عن إمضاء اتفاقية شراكة مع شركة النقل العمومية لإطلاق حملة توعية للتصدي لظاهرة التحرش الجنسي في وسائل النقل العمومي.

نتائج الدراسة أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث كتب الباحث سامي براهم، على صفحته في موقع «فيسبوك» منتقدا الاتفاقية التي عقدها «الكريديف» مع شركة النقل «ألم يكن من الأجدى اتفاقيّة لإصلاح قطاع النّقل وتطوير الأسطول البرّي، ولم لا تخصص وسائل نقل للنساء وقت الذّروة كما كان عليه الأمر لعقود في السبعينيات؟ وسائل نقل مكتظّة يحشر فيها الركّاب حشرا صيفا وشتاء، يعني توفير مناخات غير صحيّة وغير آمنة ومساعدة على التحرّش من طرف متصيّدي الازدحام والالتحام».

ودعا المحامي شكيب درويش إلى الجمع بين الأمرين «منع التحرش وتجريمه وتحديث ورفاهية وسائل النقل» مضيفا «الأمور تتضافر ولا تتنافر ويستوعب بعضها بعضا»، فيما طالبت إحدى الناشطات بالفصل بين الجنسين داخل الحافلة الواحدة، بحيت يكون هناك قسم مخصص للرجال وآخر للنساء.

وكان البرلمان التــــونسي صادق مؤخـــرا على قانون يجرم العنــــف ضد المـــرأة؛ حيث يعاقب القانون كل من يحاول مضايقة امرأة (بالقول أو الفعل) في مكان عام بغرامة تتراوح بين 500 وألف دينار (400 دولار).