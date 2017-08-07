أنور عشقي يشكر”الجزيرة” على استضافته ثم يقطع الإتصال لما سألته عن السعودية والإمارات والعلمانية ـ (شاهد)

الدوحة-(القدس العربي)-إسماعيل طلاي:

استضافت قناة “الجزيرة” أنورعشقي، الجنرال السعودي المتقاعد ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية في جدة ، للحديث حول تصريحات سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة التي قال فيها إن “بلاده والسعودية يرغبان بحكومات علمانية في الشرق الأوسط”، و لما سأله المذيع محمود مراد،حول تعمد وسائل الإعلام السعودي تحريف تصريحات سفير الإمارات و استعمال “حكومات مدنية” بدل “علمانية”، شكر عشقي في بداية إجابته “الجزيرة” على استضافته، لكنه سرعان ما اعتذر عن المشاركة ، بحجة أنه لا يستطيع التعاون مع القناة، حتى “يوقفوا خطاب الكراهية” وتابع: ” وبث الأحقاد وشق الصف العربي والخليجي”!. وقطع الاتصال بعدها.

و قد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” و “فايسبوك” بالعديد من التغريدات لمذيعي الجزيرة، وإعلاميين قطريين وعرب، حول الحادثة.

وقالت المذيعة في قناة الجزيرة غادة عويس على حسابها في “فيسبوك”: إن “حضرة الدكتور أنور عشقي الجنرال السعودي المتقاعد والمستشار ورئيس مركز دراسات بجدة، كان على رأس وفد سعودي زار الاحتلال الإسرائيلي والتقى أعضاء من الكنيست الإسرائيلي وجنرالا بالموساد”.

وأضافت: “زار عدو الشعوب العربية المحتلّ، أرض الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين، وتعامل مع من شنّ حروبا بالفوسفور على غزة وحرق أطفال الضفة وقتل أطفال قانا ودنّس الأقصى”.

وأشارت مذيعة “الجزيرة” إلى أن “الدكتور أنور عشقي لم يجد غضاضة في التعاطي مع من تدعو إيديولوجية حاخاماته إلى التحريض على إبادة العرب، لكنه وجد في سؤال الزميل محمود مراد في برنامجه على الجزيرة عن تفسير السعودية لكلام السفير الإماراتي عن العلمانية، وجد فيه خطاب كراهية وأقفل الخط بوجه محمود!”.

وأردفت: “الرجل لم يقاطع العدو الإسرائيلي، ولكنه قرر مقاطعة الجزيرة! لم يقاطع جنرال الموساد الذي تقوم عقيدته على التخلص من الفلسطينيين وأطفالهم، لكنه يقاطع الصحافي العربي محمود مراد!”.

واختتمت قائلة: “لا يجد كراهية في الإسرائيليين فقط في قطر! على أي حال، مرحّب بك دائما ضيفا على شاشة الجزيرة والمهنية تقتضي استضافة صهاينة أحيانا لطرح أسئلة المُشاهد عليهم!”.

بدوره، قالت المذيعة رولا إبراهيم: “أنور عشقي،، الجزيرة كانت على عهدها باستضافتك رأياً آخر، لكنك أسأت لنفسك ولموقفك بما فعلت. المهم.. ولا يهمك.. سنتابعك عبر الإعلام الإسرائيلي.”

وغرّدت الإعلامية القطرية إلهام بدر، قائلة: “أنورعشقي يظهرعلى الجزيرةليوضح الموقف من العتيبه يريد_السعوديه علمانيهفيجيب:لن أشارك حتى توقفوا خطاب الكراهية وانسحب. كوميديا علمانية”.

وعلق المذيع بقناة الجزيرة جلال شهدا، قائلاً: “مسرحية انسحاب انور عشقيمن مداخلة مع الجزيرةبعيد لحظات من بدايتها تسيء له شخصيا، وتحسب للجزيرة بانها تحرص على إبراز الرأي الاخر باستضافته”