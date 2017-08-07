ولد الشيخ يصل الأردن ضمن جولة إقليمية ويلتقي “المخلافي”

(الأناضول): وصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، مساء الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمّان، في ثاني محطات جولته الإقليمية الجديدة؛ من أجل إحياء مشاورات السلام اليمنية المتعثرة منذ عام.

وقالت مصادر مقربة من المبعوث الأممي، للأناضول، إنه سيلتقي اليوم الإثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبحث الملف اليمني، وتكثيف الجهود الإقليمية، للدفع نحو وقف الحرب المتصاعدة منذ عامين.

والتقى المبعوث الأممي، مساء الأحد، وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد التفاوضي الحكومي، عبد الملك المخلافي، الذي يزور الأردن بالتزامن.

وذكر المخلافي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه التقى ولد الشيخ، الذي أكد بدوره دعم الحكومة اليمنية لجهوده وضرورة إلزام مسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمتطلبات السلام.

ومن المقرر، أن ينتقل المبعوث الأممي، غدا الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي، في ثالث محطات جولته التي بدأها بزيارة سلطنة عمان، وفقا لمصادر حكومية للأناضول.

ويسعى ولد الشيخ، خلال جولته الجديدة، إلى فرض خارطة الحل الخاصة بميناء “الحديدة” الاستراتيجي، (غرب)، التي تنص على انسحاب “الحوثيين” منه، وتسليمه لطرف ثالث محايد، مقابل وقف التحالف العربي (تقوده السعودية) لأي عملية عسكرية في الساحل الغربي، وكذلك الاتفاق على مسألة توريد الإيرادات وحل أزمة رواتب الموظفين المتوقفة منذ 10 أشهر.