ترامب ونظيره الكوري الجنوبي يعتبران أن كوريا الشمالية تمثّل تهديدا “متزايدا”

(أ ف ب): اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي-ان الأحد، أن بيونغ يانغ تمثل تهديدا “متزايدا”، وذلك في وقت كان مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على كوريا الشمالية لدفعها الى التخلي عن طموحاتها النووية.

وافاد البيت الأبيض في بيان اثر مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الكوري الجنوبي بأنّ “الزعيمين قالا إن كوريا الشمالية تشكل تهديدا مباشرا وجديا ومتناميا للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وكذلك لمعظم دول العالم”.

واضاف البيان ان ترامب وجاي-ان وعدا أيضا بتطبيق “أي قرار مناسب” ضد كوريا الشمالية، ودعوا المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذوهما.

ويحظّر قرار مجلس الأمن الذي تم اقراره السبت على كوريا الشمالية المتعطشة للعملات الأجنبية تصدير الفحم والحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص إضافة إلى الاسماك والمأكولات البحرية.

وفي حال تطبيق القرار بالكامل فإنه سيحرم كوريا الشمالية من ثلث عائداتها من التصدير البالغة حوالى 3 مليارات دولار سنويا رغم حزمات متتالية من العقوبات منذ تجربتها النووية الاولى في 2006.