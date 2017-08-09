﻿«لا في الوقت الحالي»… حراك رافض لاستفتاء كردستان

بغداد ـ «القدس العربي»: شهدت محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، أمس الثلاثاء، انطلاق أول حراك مدني كردي «رافض» لإجراء الاستفتاء المزمع في 25 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويشارك في الحراك الذي حمل اسم «لا في الوقت الحالي»، عدد من المواطنين والشخصيات السياسية والصحافية وناشطين مدنيين.

وانتقدت الشخصيات الكردية إجراء الاستفتاء في ظل «تعطيل» برلمان كردستان لنحو عامين، من قبل ما وصفتها بـ«قوات مسلحة حزبية».

وجاء في بيان انطلاق الحراك الذي تناقلته عدد من وسائل الإعلام المحلية، إن «استفتاء الاستقلال في الإقليم غير الشرعي ويفتقر إلى السند القانوني والإجماع الوطني»، متهما الأحزاب المتبنية له (الاستفتاء) بالتسبب في انقسام سكان إقليم كردستان، إلى جبهتي «لا» و«نعم» بشكل حاد بدل جمعهم حول طرح وطني موحد في قضية مصيرية.

واتهم الحراك، جبهة «نعم»، باستخدام الأوساط الإعلامية الحزبية الكبيرة ووسائل إعلام الظل، التابعة لها للدعوة إلى الاستفتاء.

وشدد الحراك على أن جبهة «لا» الرافضة للاستفتاء، تؤيد استقلال كُردستان وسيادة القانون وتأسيس دولة ديمقراطية عادلة، لكنها ترى أن الوقت الحالي ليس ملائما لإجراء الاستفتاء، كما تعد العملية برمتها «خطوة مناقضة للأهداف التاريخية للشعب الكُردي». وفقاً للبيان.

وبين على أن الاستفتاء «خطأ تاريخي مرعب ويهدف إلى وأد حلم نيل الاستقلال، وتأسيس دولة مستقلة وفقاً لنظام جمهوري ديمقراطي عادل»، محذرا من أن الاستفتاء «يقود إلى المزيد من الشروخ والانقسامات، ويجر الشعب الكُردي إلى مزيد من المآسي والويلات».

وأشار إلى أن «الاستفتاء يتضمن مخاطر الصدام المسلح الدموي، وبدل تسببها بتأمين الدعم لقضية الشعب الكُردي قد يؤدي إلى إبعاد الحلفاء الدوليين والإقليميين عن الكُرد»، كما يؤكد أن «التغطية على مشكلة رئاسة الإقليم واخفاقات حكومة الإقليم، تشكل الهدف القريب للاستفتاء، إضافة إلى السعي لاحتكار واحتلال مستقبل الشعب واختطاف ملف الاستقلال واستخدامه لصالح نخبة سياسية متسلطة وعائلات سياسية محددة في المدى البعيد».

ودعا حراك (لا في الوقت الحالي)، الناخبين إلى «التصويت بـ (لا)، في حال إصرار السلطات الكردية على إجراء الاستفتاء.

في المقابل، تصرّ غالبية الأحزاب السياسية الكردستانية على إجراء الاستفتاء في الإقليم كإجراء أولي باتجاه «الانفصال» وإقامة «الدولة الكردية».

وقال عضو مجلس النواب العراقي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله لـ«القدس العربي»، إن «الاستفتاء أمر يتعلق بأبناء إقليم كردستان لوحدهم»، كاشفاً في الوقت عيّنه عن «مواقف ايجابية لعددٍ من الكتل السياسية ـ من بينها كتل في التحالف الوطني ـ بشأن الاستفتاء».

لكنه أكد أيضاً وجود «بعض التحفظات» من كتل سياسية (لم يسمها) على توقيت الاستفتاء.

وتابع حديثه قائلاً: «في حال جاءت نتائج الاستفتاء بـ(نعم) ومضينا نحو الاستقلال، فستكون هناك جهود ومفاوضات حثيثة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، للاتفاق على آلية الانفصال»، مؤكداً إن «ما يهمنا هو الموقف العراقي وليس الموقف الإيراني أو التركي».

وعلى الرغم من سعي الأحزاب الكردستانية لإجراء الاستفتاء، غير إن ذلك لا يمكن تحقيقه من دون تفعيل برلمان الإقليم.

وفي هذا الشأن، يقول عضو مجلس النواب العراقي، النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عبد الباري زيباري لـ«القدس العربي»، إن «هناك محاولة يتبناها الحزب (الاتحاد الوطني الكردستاني)؛ من خلال اجتماعاته الداخلية؛ ولقاءاته مع بقية الأطراف السياسية في إقليم كردستان، تهدف إلى إعادة تفعيل برلمان الإقليم».

وأضاف أن هناك «مشروعاً قدمته القيادة المركزية للحزب لحلحلة الأزمة السياسية في إقليم كردستان (…) ويهدف بالدرجة الأساس إلى إعادة تفعيل برلمان الإقليم المعطل منذ نحو عامين».

وحسب النائب زيباري، فإن «أربع كتل سياسية كردستانية من مجموع خمس، اشترطت تفعيل البرلمان كخطوة أولى تسبق الخطوات اللاحقة؛ بما فيها مشروع الاستفتاء».

إلى ذلك، أكد رئیس اقلیم كوردستان، مسعود البارزاني، خلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق فرانك بيكر، أن «الشعب الكردستاني يريد نيل حقوقه بالطرق السلمية، وبعيداً عن العنف، ويرغب بأن تكون له أفضل العلاقات مع بغداد ودول الجوار».

وقال بارزاني: «تم بحث الوضع الامني والسياسي في العراق لمرحلة ما بعد الدولة، والعلاقات بين اقليم كردستان وبغداد وتم القاء الضوء على مستقبل العلاقات بين إقليم كردستان وبغداد وقرار شعب كردستان بإجراء استفتاء الاستقلال في الـ 25 من سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف أن «الشعب الكردستاني يريد نيل حقوقه بالطرق السلمية، بعيداً عن العنف، كما يرغب في أن يكون له أفضل العلاقات مع بغداد ودول الجوار في المنطقة».

وفي 7 حزيران/يونيو الماضي أعلن بارزاني، قرار إجراء الاستفتاء للانفصال عن العراق في 25 سبتمبر/أيلول المقبل.

وترفض حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الاستفتاء، وتقول إنه «لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا».

وأثارت فكرة الاستفتاء مخاوف دولية من أن ينعكس سلبًا على الوضع في العراق، خاصة وأنه ما يزال يخوض حربًا ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، بدعم من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

كما ترفض الجارة تركيا إجراء الاستفتاء، وتقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

وأعربت واشنطن عن قلقها من الاستفتاء، معتبرة أنه سيشكل انحرافًا عن الأولويات العاجلة، مثل هزيمة «الدولة» وتحقيق استقرار البلاد لجميع العراقيين.

فيما ترى الأمم المتحدة أنه «لا ينبغي إجراء الاستفتاء إذا لم يتوفر تفاهم مشترك بين بغداد وأربيل».