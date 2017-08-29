اعتقال قائد الطائفة الأحمدية في الجزائر ومحاميه يتهم وزير الشؤون الدينية
الجزائر ــ «القدس العربي»: اعتقلت قوات الأمن زعيم طائفة الأحمدية في الجزائر محمد فالي أمس الثلاثاء في منزل والدته، الأمر الذي ندد به رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والمحامي صالح دبوز، مؤكدا أن زعيم الطائفة الأحمدية اعتقل بسبب معتقداته، ومتهما وزير الشؤون الدينية بالوقوف وراء المضايقات التي تعرض لها محمد فالي.
وأضاف: إن فالي اعتقل بسبب متابعته قضائيا بعدة تهم، مثل جمع أموال من دون ترخيص، والإساءة إلى النبي محمد وتأسيس جمعية غير مرخص لها، مشيرا إلى أن زعيم الطائفة الأحمدية موجود خلف القضبان، لأن معتقداته لم تعجب وزير الشؤون الدينية، الذي شن حملة ضده وضد أتباع هذه الطائفة، التي انتهت باعتقاله وحبسه في انتظار محاكمته، برغم أن الدستور يكفل حرية المعتقد لكل المواطنين.
ويأتي توقيف زعيم الطائفة الأحمدية في وقت يتزايد فيه الحديث والجدل عن الطائفة الكركرية، خاصة وأن أتباعها بألبستهم المرقعة والمزركشة ألوانها التي استوردوها من المغرب بدأوا يعلنون عن أنفسهم، ويستعدون للتقدم بطلب إلى السلطات من أجل الحصول على ترخيص بتأسيس جمعية.
ويقول بلقاسم بناني ممثل الطريقة الكركرية إن مريدي هذه الطريقة لا يمارسون أي شعائر وليست هم أي أذكار تختلف عن الطرق الصوفية الأخرى، وأن أتباع الكركرية هم سنيون ويتبعون مذهب الإمام مالك، أما بالنسبة للألبسة المرقعة والملونة، فيعتبر أن تفسيرها موجود في كتاب مؤسس الطريقة محمد فوزي الكركري، فالألبسة المرقعة تجعل الآخرين يحتقرون من يلبسها، وذلك في إطار ما يعلمه شيخ الطريقة لمريديه وهو «استحقر نفسك وعظم غيرك»، أما الألوان فهي ترمز للألوان التي خلقها الله في الطبيعة، مشيرا إلى أن السبحة التي يضعها مريدو الكركرية حول رقابهم تشير إلى أسماء الله الحسنى، وأن شكلها دائري، والشكل الدائري يشير إلى الصفر، وهو ما يعلمه شيخ الطريقة لمريديه وهي» إنك يا مريد أنت صفر، وأنت لا شيء في هذه الدنيا».
وأوضح بناني أنه دخل إلى هذه الطريقة في سنة 2016 فقط، وأنه يسعى إلى تأسيس جمعية معتمدة من طرف السلطات الإدارية، وأنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بتقديم ملف طلب تأسيس جمعية على مستوى ولاية مستغانم ( 350 غربي العاصمة).
في المقابل انتقدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الطائفة الكركرية، إذ يقول تهامي مجوري عضو الجمعية إن أنصار هذه الطريقة جاءوا بإضافات جديدة في الدين، وأن اللباس لم يكن يوما جزءا من العبادة، وأن الرسول لم يسبق أن جعل من اللباس شرطا من شروط العبادة أو الإيمان، أما بالنسبة لتحقير الذات، فأكد مجوري أن الله كرم الإنسان فكيف تعمل هذه الطريقة على تحويل أنصارها إلى سفهاء، والسفيه لا يعتد به وشهادته لا تستقيم.
واعتبر أن مثل هذه الطريقة لا تمثل خطرا على المجتمع، بقدر ما تمثل انشقاقا وتشتيتا للمجتمع، لأن تزايد عدد الطرق الصوفية نابع من البحث عن الخصوصية، في حين أن الأولى هو البحث عن قوائم مشتركة، موضحا أن الكركرية مشتقة من الطائفة العليوية الموجودة في مستغانم التي يرأسها حاليا خالد بن تونس، وبالتالي فإن الكركرية التي ظهرت في المغرب أصلها من الجزائر، التي توجد بها العشرات من الطرق الصوفية مثل الرحمانية والتيجانية والقاديانية وغيرها.
وأوضح إن تشجيع الطرق الصوفية هو توجه عالمي، يهدف إلى تحجيم الإسلام وحصره في بعض الأذواق التي تختلف من طائفة إلى أخرى، وتحويله إلى مجرد طقوس وممارسات أقرب منها إلى الدروشة، في حين أن الإسلام الصحيح رفع أي وسيط بين الله وعبده، في حين الصوفية تضع دائما وسطاء بين العبد وربه.
واعتبر تهامي مجوري الأحمدية أخطر، لأنها تحرف الدين الإسلامي، فهي ترى أن الرسول محمد ليس آخر الرسل، وأن المقصود بخاتم الأنبياء هو أنه زينة الانبياء وليس أنه هو الأخير، وهذا حتى يفتحوا الباب أمام ظهور أنبياء جدد.
ويدافع سعيد جاب الخير الباحث في التصوف عن الصوفية، مؤكدا أنه لم يثبت تاريخيا أن أتباع الطرق ارتكبوا أي جرم أو تورطوا في أي عنف، متسائلا عن الجهة التي كانت تقتل الجزائريين في تسعينيات القرن الماضي؟ هل كانت الصوفية هي من تقتل أو أن السلفية الوهابية هي التي كانت تقتل؟ موضحا أن الناس أعداء ما يجهلون، وأن الطريقة الكركرية وممارساتها ليست بالجديدة، وأنها جزء من تاريخ التصوف.
الأحمدية كان إسمها القاديانية والتي كفرها الأزهر بسبب إدعاء أحمد القادياني الهندي المؤسس لها بأنه نبي !
بسم الله الرحمن الرحيم
مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (40) الأحزاب
بعدما مات القادياني بالحمام تغير الإسم للأحمدية وأن القادياني هو المسيح المنتظر ومولتهم بريطانيا ليبنوا أكبر مسجد فيها !
ولا حول ولا قوة الا بالله
«لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته، أو عقيدته ،وحرية الاعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرّا أم مع الجماعة» (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 18).
البادسيون في الجزائر يشيطنون ضد التصوف وأهله سواء من مايسمى زورا جمعية العلماء أو من خلال بعض الأقلام الصحفية الذين أعمتهم الباديسية عن المهنية أثناء تناول أهل التصوف مما أساء إلى المؤسسة.والأستاذ جاب الخير أتى فعلا بالخير وقد أصاب المشيطنين في مقتل حين ذكرهم بمن حاولوا العبث بأمن واستقرار الجزائر سنوات التسعينات .بالأمس حاول صحفي باديسي يائسا اتهام اتباع الطريقة الكركرية بمحاولة اغتيال الشيخ عبدالحميد بن باديس ونفس الصحفي والمدعو ب.عيسى قد سبق له أن اتهم في مقال سابق أتباع للزوية العلوية بمستغانم بالمحاولة نفسها !واعتبر الكركرية منبقة من العلوية نسبة إلى الشيخ العلوي وربما قام باتهام أتباع أي طريقة قد تنبثق عن الكركرية لابل الصاق ظهورها على الساحة الجزائرية بمؤامرة من المخابرات المغربية لهز استقرار كما ذيل مراسلها المتفلسف من مستغانم متناسيا التسريح بانشاء زاوية علوية بالمغرب تابعة للزاوية العلوية بالجزائر .
كل الجزائر باديسية.. وإن كان أعجبهم أن جاب الخير قد وجه سهام النقد للسلفية الجهادية وما فعلت بالجزائر في التسعينات فقد فعلت الطرق الصوفية أضعافه في عهد الاستعمار..
هناك تشجيع رسمي للطرقية في الجزائر ودعم مادي ومعنوي كبير لها من طرف السلطة لا لشيء إلا لأجل ما تتيحه من تدجين للفكر الحر وما تبثه من خنوع في نفوس الناس من خنوع وخضوع كلي.
لقد جاء الاسلام ليحرر الناس من عبادة العباد ولكن الطرقية تجعل من شيخ الطريقة مقدسا لدرجة أنه يقضي الحوائج ويجيب الدعاء ويشفي المرضى ويجلب الأرزاق وهو ليس فقط تحريفا لأصول الاسلام ولكنه أيضا حرب عليه.
والأحمدية لا تختلف عن الطرقية في ما تفسده على الناس من دينهم ولكن محاربتها كان بسبب تهديداتها الأمنية لأنها أساسا ترتبط بتنظيم عالمي مجهول الأهداف والولاء وإن كان في أصله التريخي صنيعة بريطانيا.
لا يتعلق الأمر بحماية المعتقد بقدر ما يتعلق بحماية معتقد مجتمع قد تغلغل فيه الاسلام حتى صار مكونا من مكوناته النفسية والفكرية والقانونية بحيث أن اللعب فيه هو لعب باستقرار البلاد كلها..وعليه فمن واجب الدولة أن تحمي عقيدة المسلمين من المتلاعبين بها والمشككين فيها فكريا وعلميا وقانونيا وإلا فأنها الفوضى.
قد لا يدرك من تعود العيش في البلدان العلمانية ما أهمية حماية العقيدة لدى المسلمين لأن بناء المجتمع العلماني مختلف جذريا عم المجتمعات المسلمة بسبب شمولية الاسلام لكل مناحي الحياة وعلى من يريد أن يعيش وسط المسلمين أن يحترم دينهم فلا يعبث به أو أن يرحل عنهم حيث يمكنه أن يعيش كما شاء.
هل سيقبل فرنسي أن يتم التشكيك في مبادئ الجمهورية كالمساواة مثلا بدعوى حرية العقيدة؟؟ كذلك لا يقبل مسلم في الجزائر أن يشكك أحد أن محمدا بن عبد الله هو آخر الأنبياء وأن الله وحده من يعطي ويمنع ويشفي ويرزق.
@ عبد الوهاب عليوات: لقد انقضى الزمن الذي كان من الممكن، أو المقبول، التحكم في عقول الناس وضمائرهم وعقائدهم. هذا زمن الحريات الفردية. انظر حولك: شعوب العالم نوعان، نوع يحترم الحريات وينعم بسلامها الاجتماعي، ونوع يرفضها ويعيش محروما منها في توتر واحتقان يتحول مع أول شرارة إلى تناحر واقتتال.
الاحمدية وغيرها من الفرق الاسلامية الحديثة او القديمة كتابهم المقدس هو القران ونبيهم هو محمد ولا يحق لاحد ان يدعي انه يمثل الاسلام الصحيح، لا يوجد اي شيء يبقى على اصله او بداياته الاولى فلهذا على الكل تقبل الاخر
لابد أن الناس بأن هؤلاء الاشخاص هدفهم تخريب عقول الشباب بافساد دينهم ودفعهم الى المجهول فاذا كانت الاحمدية قد تأسست في الهند من طرف الاستعمار الانجليزي بهدف التشويش على المسلمين وتفتيت وحدتهم فانها لحد الان مازالت تسعى لتحقيق نفس الهدف في بلدان أخرى منها الجزائر حيث أن مقرها هو لندن وأن معتنق الاحمدية الجديد يسهلون له الحصول على التأشيرة ويدفعون له الاموال هذا زيادة على أنهم يعتبرون شيخهم نبي
بالنسبة للكركرية فان طقوسها الغريبة أكثر خطرا من الاحمدية أو القاديانية يث تربط الشعوذة والخرافة بالدين الاسلامي وتضفي على شيخهم صفة القداسة وأنه صاحب معجزة ، فكيف لهؤلاء الادعاء بأنهم رأوا الجنة والنار ورأوا سيدنا ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام وأحدهم ادعى أنه صعد السموات السبع وآخر وهو من مدينة مستغانم المتابع حاليا من طرف الامن أدعى أنه يرى البحر من سطحه الى أسفله وكل مايوجددبه وكأنه يرى كاس ماء ، وهذا بمجرد وضعه في غرفة مظلمة بالمغرب تسمى الخلوة ومباركة شيخه الكركري له حيث نزل عليه نور رباني على اثر مبايعته لشيخه وهو أخطر ما في الموضوع
كل هذا مسجل في فيديوهات وموجودة على اليوتيوب من أراد التحقق ،، هل هذه حرية معتقد أو افساد للاسلام وتخريب عقول شباب ،بحيث لا يستبعد ارتباطهم بمخابرات أجنبية لضرب المجتمع في أقوى روابطه وخلق طوائف تتناحر فيما بينها اذ لا يعقل أن تظهر الاحمدية والكركرية في سنة واحدة في مجتمع سني ١٠٠٪
هذه الآفات صناعه بريطانيه لتشويه الاسلام
من الواجب، بل من من اوجب الواجبات على الدولة، اية دولة، ان تحافظ على امن المواطنين وممتلكاتهم. والمقصود هنا هو الأمن الروحي اولا، لأن الروح أولى من الجسد.
ما قامت به السلطات الجزائرية يدخل في هذا المعنى. لكن سيظهر داخل البلد او خارجه من يتكلم عن التضييق على الحريات وعن حرية ممارسة الشعائر والمعتقد و … و .. وما إلى ذلك من طروحات تدافع عنها جهات معروفة لغايات مكشوفة.
انظروا إلى الجوار، إلى تونس، لقد خرج الناس في مناطق مختلفة ( في الجنوب خصوصا ) بعد الثورة المباركة، يطالبون بالحق في الشغل والتمدرس والكهرباء والماء الشروب و .. و ..، لكن خرج في البلد من يرفع مطلبا اخر، المساواة في الارث، وجعل من ذلك قضية وطنية، دونها تفشل الدولة وينهار المجتمع.
هناك منظمات دولية معروفة تجهد نفسها في الحديث عن المثلية والإرث وحرية إفطار رمضان و .. و.. كلما تعلق الأمر بالبلاد الاسلامية، لكننا لم نقرأ مرة ولم نسمع بوما أنها تحدثت عن نصيب المرأة اليهودية في الإرث، وهي التي، إذا تزوجت، لا ترث من أبيها لا النصف ولا الربع ولا الثمن.
هي قنابل موقوتة وقلاقل مصطنعة ومعارك هامشية يراد لنا أن ننشغل بها ونغرق فيها، فيما غيرنا يننشغل بمعركة البناء والتنمية.
السيد سلام..
ليست العبرة بما يدعون ولكن العبرة بما يفعلون اعتقادا.. وإن كان لا أحد في عصرنا يحق له أن يدعي أنه يمثل الاسلام الصحيح فإنه ليس لأحد أن ينكر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يمثل الاسلام الصحيح.. فكيف بمن يدعي أنه يؤمن بالقرآن ويتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بما يخالف القرآن ويخالف أوامر النبي في أمور الاعتقاد والعبادة؟؟؟
الحق حق ولا يجب تعويمه وتبسيطا للقول فإن كل الدول العربية تقدس الديمقراطية والعدل ولكن كم منها ديمقراطي وعادل.. حتى وإن كان لا يحق لأي دولة أن تدعي أنها تمثل الديمقراطية الصحيحة.
القاديانية طائفة تزعم مهدوية ميرزا غلام احمد وتخالف المسلمين في اصول الدين كختم النبوه واتفق على خروجها من مله الاسلام كلا من الازهر وهيئة علماء المسلمين فضلا عن علماء شرق اسيا ولو تريد الاستازدة ممكنك متابعة الاستاذ هاني طاهر على اليوتيوب حيث كان احد اعمدة القاديانية في قناتهم الناطقة بالعربية ومنذ عام واحد وبعد ان تعلم الهندية وترجم كتب ميرزا غلام اتضحت له الصورة كاملة وتركهم وعمل قناة على اليوتيوب لفضح معتقداتهم
السلام عليكم اما بعد :
حقا هذا حديث عجب يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه .
عجبت لمن يدعي الالسلام والايمــان كيف يحتكم الي الدستور او الي ميثاق الامم المتحدة ” من شرع لها القاونين يا تري ” في حكمه وعقيدته فالمسلم الحق والمحكم لكتاب الله وسنة نبيه لا يتجاوزهما بل ينقاد ويسلم وجهه اليهما قال تعالي ” فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم يسلموا تسليمـــا ” قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59]
وقوله تعالي : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59]، قال مجاهد: (أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله)، وهذا أمر من الله – عز وجل – بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يردَّ التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: 10]، مما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة والحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟!
ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾؛ أي: ردُّوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم، فدل على أن مَن لم يتحاكم في محل النزاع إلى كتاب الله والسنة، ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر.
ولهذا أنكر الله – عز وجل – في الآية التي تليها على مَن يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من القوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، والله المستعان، فقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: 60].
…….يتبع
قال سهل بن عبدالله: لا يزال الناس بخير ما عظَّموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين، أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفُّوا بهذين، فسَدَت دنياهم وأخراهم.
وقال سبحانه: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]
وقال – عز وجل -: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36].
وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: 21].
وقال صلى الله عليه وسلم: ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا مَن أبى))، قالوا: ومَن يأبى يا رسول الله؟! قال: ((مَن أطاعني دخل الجنة، ومَن عصاني فقد أبى))
يقول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ”﴾
الإيمان له وأدلة وبراهين، ومن أعظم أدلته وبراهينه الطاعة لله ولرسوله، والتسليم لهما، والانقياد لأمرهما، والحذر من معصية الله ومخالفة رسوله – صلى الله عليه وسلم -
لعبت الطرق الصوفية المتعددة بالجزائر الدور الأكبر في إطالة عهد الإحتلال الفرنسي الذي استمر لمدة 132سنة ، لذلك وبناء على تاريخ الطروقية الأسود وخزعبلاتها الهدامة للشعب.. فإن من واجب الدولة اليوم وهي في أعز قوتها أن لا تسمح لمثل هذه الفطريات أن تنبت من جديد لأن السماح بنشأتها معنى ذلك هو تقويض لأركان الأمة وتهديم أصول الدين .
أعتقد أن ما قامت به السلطات الدينية في الجزائر هو أمر جيد وان جاء متأخرا لأنه من المعروف أن أمر هذه الطائفة وهي منتوج بريطاني ، يستفحل عندما تكون هناك فتنة أو ضعف داخلي ينشأ عنه نوع من التردد أو الفراغ الفكري …وبغض النظر عن تعاليم هذه الطائفة وهي من الأمور التي قتلت بحثا ؛فإن المصوغ التاريخي والفكري الوحيد لوجودها يرتبط بإرادة الاستعمار الانجليزي الذي أراد ضرب مبدأ ختم النبوة لإيجاد بديل للإسلام يقوم بدور خدمة أهدافه من خلال نبذ محاربته والتسليم بكل ما يقرره ويقوم به هذا الاستعمار.وهناك مقولة معروفة وهي : أينما حلت بريطانيا إلا وتركت دينا أو مذهبا…وعلى العموم فإن تواجد هذا المذهب البريطاني المموه في الجزائر بدأ في العشرية السوداء واستفاد من انتشار البرابول في تلك الفترة ؛ومن سطحية فهم الدين عند بعض الأشخاص اللذين لم يدركوا أن المسيح الموعود المروج له من طرف هؤلاء الأدعياء هو بريطانيا نفسها!! ألم تعرفوا أن أكبر مركز لهم يوجد بها وان مايسمى بجمعيات حقوق الإنسان تدافع بشراسة عنهم لأنهما من إخراج نفس المخرج!!!!.
تتمة ….
استدراك للاية فقد نسيت منها بضع كلمات و الاية هي ” فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً “
يقول أعداء الأحمدية أن الإنكليز هم من أسسها للضرر بالإسلام، حسنناً، فإن هذا يعني أن الإنكليز هم ضد الإسلام. فالسؤال إذاً لماذا لا يثور العرب والمسلمون ضد حكامهم الذين يتحالفون مع الإنكليز أعداء المسلمين؟ فكيف يمكن أن يرضى أولئك الذين يفتون ضد الأحمدية أن يتحالف زعمائهم السياسيين مع أعداء الإسلام، مع من أسس الأحمدية؟ ولماذا لا يفتون ضد التعامل مع من أسس الأحمدية؟ اليس هذا نفاق، وهل يمكن للمنافق أن يكون مسلماً؟
عابر سبيل..
لا أعرف مدى اطلاعك على الفلسفات الحديثة القائلة بالفردانية المطلقة وعلى أسسها وتطبيقاتها الاجتماية، ولكنني سأكتفي بأن أعيد عليك آخر فقرة في تعليقي “هل سيقبل فرنسي أن يتم التشكيك في مبادئ الجمهورية كالمساواة مثلا بدعوى حرية العقيدة؟؟ كذلك لا يقبل مسلم في الجزائر أن يشكك أحد أن محمدا بن عبد الله هو آخر الأنبياء وأن الله وحده من يعطي ويمنع ويشفي ويرزق.”
لكل مجتمع يا حضرة المحترم ركائزه الفكرية والروحية التي لا يمكن له أن يستمر متناسقا إذا تم العبث بها، مهما كانت تلك الأسس. دعاوى الحريات المطلقة كذبة كبيرة وأتحداك أن تأتيني بأي مجتمع تاريخي لم تقيده مرجعيات معينة على شكل قوانين أو على شكل شرائع دينية، لأن الحرية المطلقة هي الفوضى لا أكثر ولا أقل.
أنا أرى جيدا وأعلم ما يدور حولي جيدا.. ومثل دعاويك لا تخدعني لأنها لا تختلف في شيء عن دعاوى التزمت والتقيد المطلق بالنص المقدس كما يفعل غلاة المتدينين.. كلاهما وجهان لعملة واحدة لكن المجتمع الحي هو الذي يتفاعل مع المتغيرات بشكل مرحلي وتلقائي بحسب مصالحه الوجودية ولا يتم فرض التغيير عليه فرضا..
هذا زمن المعرفة يا حضرة المحترم زمن لا مكان فيه لخزعبلات الطرقية في مجتمع دفع ثمنا غاليا لأجل التشبت بقيم عقيدته الدينية كالمجتمع الجزائري.. هذه هي الحرية.. حرية الاختيار وحرية الالتزام دون تحكم في العقول ولا تحكم في الضمائر.. وإلا فأنك أنت نفسك تريد التحكم بالعقول من خلال محاولة فرض زمنك الذي تتخيله عن زمن الفردانية المطلقة والحريات.
ملاحظة: ما تتحدث فيه عن شعوب سعيدة لأنها تبينت الفردانية المطلقة كذبة كبيرة يردها عليك الفيلسوف الإمريكي ثورو الذي أسس للفردانية المطلقة في مجتمعه الأمريكي ومات وحيدا مشردا في الجبال… إقرأ أكثر وستعرف أكثر حضرة المحترم.
… بركت اخي …. اثلجت صدري …. ما شاءالله …….
حتى تكون سعيدا ياأحمد سعيد يجب عليك أن تكون ملما بتاريخ وطنك الجزائر على الحقيقة.فكيف تجرؤ على القول أن الطرق الصوفية قد أطالت بقاء الاستعمار الفرنسي ؟و وإلا من ذا الذي حارب المستعمرين غير رجال الصوفية ؟ألم تقرأ عن المقاومات الشعبية بقيادة هؤلاء الرجال ؟ألم يكن البطل الفذ الامير عبدالقادر بن محي الدين صوفيا؟أليس المقاوم الشهير الشيخ بوعمامة صوفيا؟وكذا الأمر بالنسبة إلى الشيخ بومعزة وغيرهم .أولم تحافظ الزوايا على الموروث الحضاري للشعب الجزائري المتمثل في القرآن الكريم والحديث الشريف وبالتالي اللغة العربية ؟ فلولا أننا في شهر ذي الحجة لجادلتك وأكثر وكن لا جدال في الحج ..
مشكلة كثير من المسلمين اليوم, و خاصة من يتصدرون رفع الخطاب الديني, تتلخص في عدم إتباعهم للآيات المحكمة من القرآن الكريم التي تؤكد حرية العقيدة , وإتباعهم ماتشابه منه والذي إقتضته ظروف تدافع المسلمين مع كفار العرب في القرن السابع .
أساس الإسلام هو حرية العقيدة المطلقة والعدل. جاء الاسلام كما قال الصحابي الجليل ربعي بن عامر ” ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ،و من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ”
التوحيد جوهره حرية الإعتقاد ولايكون بالإكراه آيات حرية العقيدة في القرآن- ((لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)) , ((وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر))., ((فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر))
واجبة الإتباع , وغير منسوخة , حتي قيام الساعة .
و بموجب الفهم الصحيح للقرآن ف للأحمدية و للكركرية، الحق في ممارسة معتقداتهم دون تدخل من الدولة فالطرق إلي الله هي بعدد أنفاس الخلائق .
لاشك من انكم كلكم مسلمون وبالتالي فالمولى سبحانه وتعالى يقول ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) ولا يليق بمسلم حقيقي يخاف الله ان يكون سببا في ايقاظ الفتن والنعرات الدينية والمذ هدبية التي تسعى في تفتيت الوحدة الاسلامية ولاشك انكم تعلمون بما يحاك ضد الاسلام والمسلمينونحن لا زلنا يا اخواني نسببعضنا البعض ونكفر بعضنا البعض ويتهم بعضنا البعض هذا سلفي وهذا صوفي واخر بديسي الخ والكل يضن انه هو على الحقيقة والغير على الضلال والمعلوم ان الكل يشهد ان لااله الا الله وان محمدا رسول الله فعلىالجميع ان يتحار بالتي هي احسن ويسلك طريق الاحسان والله الموفق للصواب.