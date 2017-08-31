صابئون وصابئين (3 من 3)
هادي حسن حمودي
قلت في الحلقة الأولى إنّ أي تعليل نحوي لرفع: والصابئون، في سورة المائدة يواجه سؤالا عن سبب الرفع في هذه السورة فقط، وبقائه منصوبا في سورتي البقرة والحج؟ وقد ذكر النحويون لإعراب الرفع عدة وجوه، ولكن من غير بيان سبب اختلاف الإعراب بين السور الثلاث، بل إن من تلك الوجوه ما يناقض نص آية البقرة التي وضعتهم مع أهل الكتاب.
وبناء على البحوث التي ظهرت في العصر الحديث خاصة، نتبيّن أن عقيدتهم توحيدية، وأن تسميتهم جاءت من الاغتسال أو الغطس بالماء. أما المندائي فتعني العارف أو العالم بوجود الخالق الأوحد الأزلي. وأن موطنهم الأول بعض أرجاء العراق وبعض أرجاء بلاد الشام. ويبدو لنا أن معرفة عرب الجزيرة بهم لم تكن دقيقة. ومن أدلة هذا ما روي من لقاء الريشما أنوس بن دنقا، ووفد الصابئة المندائيين مع سعد بن أبي وقاص، أثناء فتوحات العراق، حيث قدموا له كتابهم المقدس، كنزا ربّا، وأطلعوه على ديانتهم. فنفهم من هذا أن سعد بن أبي وقاص احتاج إلى من يوضح له الحقيقة. فما بالك بغيره من عرب الجزيرة وأعرابها؟
وكان المشركون يصفون بكلمة (صبأ) كل من رفض عبادة الأصنام لا لتحديد دينه بل لذلك الرفض. ومنذ بدء الإسلام كان الذي يدخل الدين الجديد ويصفه المشركون بأنه قد صبأ، يقول: كلا بل آمنت. فإنه لم يصبأ عن عبادة الأصنام ليكون صابئا عن تلك العبادة فحسب، بل لينتمي إلى دين جديد ليكون مسلما ومؤمنا. فالمسلمون كانوا يعلمون أن لهم دينهم وللصابئين دينهم. وما جاء في سورة البقرة والحج أكد لهم ذلك. سورة المائدة نزلت في حجة الوداع وقرئت على الذين حضروا الموسم، بل رُوي أنها آخر السور نزولا (أنظر الحلقة الثانية). فنرى أن الآية التي فيها وسّعت معنى الكلمة، فتغير إعرابها، لأنها أرادت من كل واحد ممن حضر الموسم وكان يعتقد أن المسلمين صابئون، فحسب، أن يعرف أنهم وكل صابئين سابقين على ظهور الدين الجديد (مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ). وكان ذلك التغيير بقطع تأثير إنّ عن لفظ الصابئين. فالصابئون المذكورون في سورتي البقرة والحج، تعني الصابئين من غير المسلمين. أما في سورة المائدة فقد شملت المسلمين مع كل من سبق أن صبأ عن عبادة الأصنام. ولذا، ولأسباب أخرى، ظهر الرفع، وهذا أسلوب قرآنيّ منسجم مع قوانين اللغة العربية، باختلاف سبب التغيير من نص لآخر. (تجد عن هذا بحثا موسعا في كتابي: نهاية التفاسير، الصادر سنة 1988).
وكان الفصحاء يعرفون أن تغيير الإعراب يعني تغيير الدلالة، ولك في معاني النحو التي قررها الجرجاني، وفي بعض أبواب النحو، أدلة وافية. وعلى الرغم من أن النحويين لم يُعْنَوا العناية الكافية بما قرره الجرجاني بشأن معاني النحو، فإنهم قد قالوا بالأدلة المعنوية، كرفع المبتدأ بالابتداء، فلا نرى مانعا من تقرير أن توسيع معنى اللفظ، في إطار شروط معينة، عاملا من تلك العوامل.
علما أننا في هذه الحلقات لا نبحث إعراب: والصابئون، بل أردنا الكشف عن سبب الرفع في المائدة وعدم الرفع في البقرة والحج. أما الإعراب الموروث الملائم لهذا التعليل، فأرى أن القول بالاستئناف أقرب وجوهه. غير أن النحويين يقدّرون محذوفا يكون مبتدأ بتقدير: (وكذلك الصابئون والنصارى)، أو خبرا (والصابئون والنصارى كذلك) وتقدير الخبر أولى بسبب الواو. ولكن سواء قدروا المبتدأ أم الخبر فلنا على التقدير ملاحظات، إذ إننا نتحرج من القول بالمحذوف في القرآن ما وسعنا الأمر. وللتوسع أنظر: «تأملات في أسئلة القرآن الكريم» الصادر سنة 2007.
هذا ما أنا مقتنع به. فمن شاء فليقتنع، ومن شاء فليمتنع (وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا).
٭ باحث وجامعي عراقي – لندن
هادي حسن حمودي
” فالصابئون المذكورون في سورتي البقرة والحج، تعني الصابئين من غير المسلمين. أما في سورة المائدة فقد شملت المسلمين مع كل من سبق أن صبأ عن عبادة الأصنام. ” إهـ
هذا كلام سليم ودقيق يا أستاذ هادي جزاك الله خيراً فالمعنى بالقرآن هو الأساس
والدليل هو أن قواعد اللغة العربية وتنقيط حروفها جاءت في عهد الإمام علي كرم الله وجه على يد أبو الأسود الدؤلي
ولا حول ولا قوة الا بالله
كنت أتلهف لرؤيتها غدا غير أن هاتفي المحمول أضاء بخبر نشرها، وأنا مع إخوة في الله نحيي هذه الليلة المباركة.
قرأت الحلقة مرتين ورفعت صوتي في الثالثة لكي يسمعها من معي.
في هذه ليلة الأضحى ليلة الفداء الإبراهيمي سأصلي ركعتين لله تبارك وتعالى هدية لك كفاء جهودك وجهادك.
لقد أنرت يا أخ هادي طريقا ظل مظلما لقرون عن سبب الرفع في الآية الكريمة التي قيل إنها تجعلهم كافرين، وكنا بذلك شاكين وغير متيقنين، حتى حباك بفضله المولى جلت بركاته فأنرتها من دون إضافات ومن دون تأويلات. فاستوت مع الآيتين المباركتين في سورتي البقرة والحج.
لقد دعونا لك في هذه الليلة المباركة.. بارك الله فيك، وبارك الله لك، ورعاك، ورزقك خير الدنيا والآخرة جزاء ما خدمت كتابه.
وكاالعادة نضع نصف كلمة لتلتحق بأخواتها تحت ظل هد االموضوع الفني الأدبي وهوبلغة التفسير والبيت اللغة العربية هده الثي نزل بهاالكتاب السماوي بين قوسين لاعلاقة له باالشعر لكن العرب قديما في الجاهلية العمياء كانت اللغة في السنتهم كاشرب كأس من الماء كانت تجري في عروقهم زيادة على الفصاحة والدكاء والشعرهداالأخيركان مفخرالهم يجالسوه باالليل وباالنهار وأعني في اسواقهم لكن الكتاب حيرهم كلماته تلد يفسربعضهابعضا بين قوسين الآية فيه تفسرهاأختها وقدتقرأ على أكثرمن صيغة لكن المعنى واحد والآية الثي تفسرنفسها وتقرأ بصيغة أخرىوقد تكون لهامعاني كثيرة والسورة الثي تشبه سورة أخرى لكن في التفسيروالقراءة شيء آخر لاتنقدي عجائبه وسبق لناان قلنا في موضوع آخراننالسنامن الفقهاء اوالعلماء فقد نقع في الخطأ .
الشكرللمنبراولاوتحية تحية احترام للأستاذ المحترم الباحت
عيد مبارك وسعيد أستاذنا. هذا عرض مقنع جدا أنا مقتنع به. وأصارحك دكتور هادي أنا كنت أكره قراءة أي مقال عن اللغة أو النحو. إلى أن قرأت حلقة (تقويم لا تقييم) عن طريق الصدفة المحضة فتعجبت من سلاستها وسبكها. ومنها صرت مدمن على قراءتها. أنتظرها بلهفة. أرجوك تفضل بجمعها في كتاب فنحن وأبناؤنا بحاجة إليه.
سبحان الله!
درّست النجو في كليات عديدة لعدة سنوات لم ألتفت إلى هذا التوجيه الذي إن شاء الله يكون صحيحا. كلما كنت أمر على هذه الآية من سورة المائدة أتذكر قوله تعالى، بشأن المحكم والمتشابه: (آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا).
حتى فتح الله عليك يا دكتور هادي بابا من العلم فريدا.
لأول مرة أقتنع بسبب الرفع في الآية. تقبل الله منك وجعله في ميزان حسناتك.
وكل عام وأنت بخير.
د. زهير القيسي – الأعظمية – بغداد
مبارك عيدكم جريدة القدس العربي في لندن
شكرا فهذه الحلقة حلت هذا الإستشكال بطريقة لغوية مبسطة لا تزيد ولا تنقص في كلمات الآية ولا تحميل الآية ما لا تحتمل. وليس فقط هذا بل رسمت طريقا لغويا جديدا.
مبارك عيدك أستاذنا الدكتور هادي حسن حمودي. وتقبل الله أعمالك.
أضحى مبارك للجريدة ولأستاذنا الدكتور هادي حسن حمودي، ولكل المعلقين الأفاضل.
حلقة علمية في المنهج والتحليل. وتعتبر الصابئين من الموحدين وأهل الكتاب. أفق تفكيرك إنساني واسع. تقبل الله منك أستاذي الجليل. وإذا سمحت لي أتطاول بسؤال:
قلت: (تغيير الإعراب يعني تغيير الدلالة) هل يمكن أن نعيد تطبيق هذه القاعدة الآن؟
أرى لو أطلق النحويون هذه القاعدة الرابطة بين تغيير المعنى وتغيير الإعراب لسهلت الدراسة النحوية كثيرا. يا دكتور هادي أهنئك على ما تنفعنا به فأنت حقا مجدد النحو واللغة في العصر الحديث. شكرا لك.
عيد مبارك على الجميع ويعود عليكم بالخير والسلام
لست مؤهل للتعليق لذلك أكتفي بأن أذكر ما وصف به الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والقافة عن كتاب أستاذي وصديقي الدكتور هادي حسن حمودي (الإسلام والأزمنة الحديثة)
قال الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري:
(ومن جملة هذه الكتب، الكتاب الذي أقدمه للقارئ الكريم لمؤلفه الباحث المحقق المفكر الأستاذ الدكتور هادي حسن حمودي، الذي اختار له عنواناً موحياً هو (الإسلام والأزمنة الحديثة)، وأراده أن يكون خريطة طريق نحو تحديث المنهج الإسلامي في التعامل مع المتغيرات، وفي التجاوب مع التطورات، وفي فهم قضايا العصر وإدراك مدلولات المفاهيم الرائجة.
وهذا الكتاب هو من الكتب الفريدة بالمنهج الذي يعتمده وبالرؤية التي يستخلصها المؤلف من بحثه المستفيض)
فهذا ينطبق على بحث الصابئين.
الأساتذة والدكاترة الأفاضل الكرام:
الكروي داود / الشيخ خالد أحمد محمود شاهين من القاهرة / balli_mohamed casa maroc / د. هشام حسن من نيوكاسل / د. زهير القيسي من الأعظمية في بغداد / عامر الحسني من سلطنة عمان / آمال من سلطنة عمان / مدحت كريدي – سوري مقيم في لبنان / …. ولمن سيعقب من بعدكم بعلم وموضوعية ونبيل غاية.
كل يوم وكل عام، وأنتم بخير وسعادة وأمان وسلام، حقق الله الآمال.
طوقتم عنقي بأكليل غار وفخار أنتم أجدر بها مني. وأتمنى لو أكون مستحقا لبعضها أو للقليل منها. فما قمت به لا يعدو أن يكون محاولة فهم نص لغوي من التنزيل العزيز، فإن كنت قد أصبت فتلك هي الغاية، وإن كنت قد أخطأت فمن القصور لا التقصير، من الخطأ لا الخطيئة. ومعا نحاول أن نفهم لغتنا التي نزل بها القرآن الكريم.
أكرر الشكر لكم أيها الأفاضل الكرام.
أخوكم الداعي لكم بالخير: د. هادي حسن حمودي من لندن.
إلى الأستاذة آمال من سلطنة عمان
مع خالص الشكر لك وكل عام وأنت بخير.
في حقيقة الحال الآيات الثلاث هي التي حددت التحليل والنتيجة. وهي التي رسمت أفق التفكير بموضوعها.
أما عن إعادة هذه القاعدة للاستعمال، فهي متاحة في بعض مواضع النحو والإعراب.
وإما إعادتها كما وردت في التنزيل العزيز فأقول: إنها تصلح للبيئات الفصيحة. وتوقفُ النحويين كان سدا لذريعة الخطأ النحوي الذي يحدث بحجة توسيع المعنى. ولكن يمكن إعادتها بضمن ضوابط معينة تمنع ظهور الخطأ.
مع التحية
أسعد الله صباحكم بكل الخير ألأستاذ الدكتور حمودي والأخوه والاخوات الأفاضل
جزاك الله كل خير على ما تفضلتم به، جهودكم مباركه بإذن الله جعلها الله في ميزان أعمالكم،،فلقد نالنا منها الخير الكثير ولله الحمد والمنة.
أود أن أتقدم لكم وللجميع هنا في هذا المنبر الموقر بالتهنئه بالعيد،،أعاده الله عليكم وعلى الجميع بالسلام والحريه والسعاده والعافيه أنه سميع مجيب الدعاء.
كل عام وانتم بألف خير
تحيه محبه واحترام وتقدير ،،والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أخي الدكتور هادي.. تعليقك السابق هو التواضع المحمود من شرفاء أهل العلم. (من توتضع لله رفعه)
لم أجد لك غلطا واحدا.. ولو وجدت لأخبرتك فالمؤمن مرآة المؤمن.
تزداد رفعة في عيني بعد كل حلقة.
عزيزي الأستاذ حسين من لندن المحترم
كل عام وأنت بخير.. ولك من صميم القلب أطيب الأماني.
أشكر لك تفضلك بالتعبير عن رأيك. وأكبر فيك حسن ظنك.
أتمنى أن نتواصل باستمرار. بنختلف وسائل الاتصال. خاصة ونحن في مدينة واحدة مما ييسّر التعارف.
حياك الله دكتور هادي. هنا ناس يسخرون: (علاش ما جت كيما هاكا في البقرة والحج): لماذا لم تأت (والصابئون) بالرفع في سورة البقرة والحج؟
اليوم نسخت من المقال عشرة نسخ سلمتها لهم وغادي نرسلو الباقي للنشر في صحافتهم. الله يوفقك أستاذنا.
كل عام و جميع المعلقين والأستاذ د.هادي صاحب هذا المقال الفذ، بكل الخير واليمن والبركة واعاده الله على الأمة الإسلامية وهي بحال افضل.
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رفعت السقف لإنتظر حل هذه المعضلة التي استغرقت حلقات ثلاثة،وفتحت ابواباً للنقاش والجدل و مداخلات بالعشرات، ثم جاء الحل، اعلى من السقف، وبتأويل فذ اعلى من المتوقع، والله يؤتي الحكمة من يشاء،ومن أوتي الحكمة، فقد اوتي خيراً كثيراً.
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دائماً ما اردد و أقول ولا اعجز عن ترداده، أننا كلنا كمسلمين(بل ربما حتى غير مسلمين) مطالبون حين قراءة القرآن بتدبر معانيه، و الامر ليس مقصوراً على العلماء و اصحاب التخصص فحسب وانما على كل أنسان يحاول قراءته وفهمه ومعرفة مراد صاحبه، الله جلّ جلاله، و هذا التدبر وبرأيي لايحتاج الا الى معرفة جيدة باللغة العربية، فهي أس القرآن و اساسه، و لن يعرف مراد الكلمة في الآية ومراد الآية في السورة و مراد السورة في المصحف ومن ثم مراد المصحف كله ، وكما اراد الله ، الا بمعرفة معاني الكلمات وجذورها وما تدل عليه، بغير ذلك يبقى الفهم قاصراً والتدبر مختلاً.
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لقد وردت اشارات بعربية القرآن، فيما يزيد على عشر آيات بينات،ولو تفكرنا،لوجدنا انه من الغرابة بمكان أن تكون رسالة بلغة ما مرسلة الى شخص لغته الأم نفس لغة الرسالة، ومطلوب منه تبليغها الى قوم لغتهم الأم كذلك نفسها ، ثم تأتي تنبيهات في اكثر من عشر مواضع ، بأن هذه الرسالة بلسان عربي مبين ، انزلناه قرآناً عربياً،حكماً عربيا، قرآنا عربياً غير ذي عوج ، الخ ….
الا يجذب ذلك كل الانتباه و كأن هناك رسالة مشفرة ضمن الرسالة؟!
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لو تخيلنا ان شخص بريطاني يرسل رسالة الى شخص بريطاني آخر بلغتهما الأم،ثم يضمّن رسالته بين الفينة والأخرى،عبارة،انني ارسل اليك هذه الرسالة باللغة الانكليزية! ألن يشعر ذلك المرسل اليه،ان عليه ان ينتبه الى امر ما مابين السطور؟!
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إن عقلنا ذلك وفهمناه وتدبرنا الآيات اعتماداً على اصل الكلمات وجذورها،لتوضحت لنا الصورة بشكل اكبر ولتخلصنا من ركام من التأويلات والتفسيرات المتراكمة التي حلت و للأسف محل الآيات في الكثير من الاحيان،واسُبغت عليها قداسة مزيفة، نتيجة التأويل والفهم غير المستند الى المراد من كلمات الآية.
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الدكتور هادي حفظه الله وفتح عليه و زاده علماً قدّم لنا اليوم مثالاً نقياً وواضحاً على أهمية فهم اللغة لأستيعاب مراد القرآن.
فكل التحية له والامتنان.
الأستاذ الدكتور الأثير أثير الشيخلي المحترم،،
كل عام وانتم والاهل والامه بألف خير،،
أغبطك على سعه ثقافتك وقوه ملاحظتك واتفق معك أستاذي أنه من اللافت فعلا تلك الاشارات العديده على أن هناك رسائل مشفره اقتضت التكرار والتركيز على عربيه القرأن الكريم والله تعالى أعظم وأعلم.
بالنسبه للتفكر في القرأن والتدبر،،فلقد قرأت وسمعت (ولست متأكدا) أن التدبر في القرأن فريضه،،وانا أميل لهذا الرأي ولكن يخطر سؤال على بالي وهو كيف يصنع من لم يؤت نصيب من علوم القرأن أو حتى علوم اللغه العربيه، وينطبق هذا على الكثير من عوام الناس،وخاصه في ظل سياسه (التجهيل الديني) في بلادنا وزماننا،، على كل حال (كل ميسر لما خلق له).
اشاركك افتقادي لمداخلات وتعليقات العميق الاستاذ الدكتور جمال البدري المحترم،،والتي لا غنى عنها فهو يثري أي موضوع يشارك في التعليق عليه،،بل أن تعليقاته تتفوق على بعض المقالات في زوايا أخرى ،،أما هنا في هذا المنبر الموقر فنرى أن مشاركاته تأتي مكمله لما يطرحه الباحث الدكتور حمودي المحترم،،فنكون كجليس حامل المسك ينالنا منهما (ومن الأخوه المعلقين والأخوات) رائحه المسك كما ورد في الحديث (((( إِنَّمَا مَثَلُ الجليس الصالحُ والجليسُ السوءِ كحامِلِ المسك، ونافخِ الكِيْرِ فحاملُ المسك: إِما أن يُحْذِيَكَ، وإِما أن تبتاع منه، وإِمَّا أن تجِدَ منه ريحا طيِّبة، ونافخُ الكير: إِما أن يَحرقَ ثِيَابَكَ، وإِما أن تجد منه ريحا خبيثَة )) [أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري]
أخي الدكتور أثير،،لا يسعني أخيرا غير التقدم بأحر التمنيات واجمل التهاني لكم ولجميع الأخوه والاخوات بعيد أضحى مبارك مجيد، نسأل المولى تعالى أن يعيده على الأمه بالخير والبركه والسلام والسعاده وكذلك للأستاذ الجليل الدكتور حمودي المحترم.
ملاحظه:أيضا. هناك نقطه مهمه،وهي موجهه للأستاذ الدكتور رياض من ألمانيا، حيث ذكر في أحد تعلقاته السابقه أنه بصدد دراسه علوم القرأن الكريم،،وهذه فرصه له ليتزود من سحر البيان من هذا النبع الصافي،،والعميق،والغزير ،،ونسأل الله له التوفيق والنجاح فيما ذهب إليه. وبهذه المناسبه نوجه التحيه له ونتمنى عودته للتعليق مجددا حتى نطمأن عليه ونستمتع ونستفيد من ارائه القيمه.
كل التحيه والتقدير والاحترام للجميع
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عزيزي و أخي الفاضل الدافئ حسين من فلسطين الحبيبة
أضحى مبارك عليك وعلى العائلة الكريمة وعلى الأمة أجمعين.
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حقيقة كلماتك اللطيفة الدافئة مثلك، تخجلني كثيراً وتحملني مسؤولية كبيرة و أسال الله ان يجعلني عند حسن الظن ونكون جميعاً من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بتوفيق من الله و فضل.
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ملاحظتك الطيبة و تذكيرك بأخينا الحبيب د.رياض من المانيا في مكانها وسبقتني والله ولك الأجر بإذن الله في التذكير والسؤال عنه، فقد اصبح قليل الظهور وهذا المقال بالذات من المقالات التي اتوقع أنها تهمه كثيراً،اسأل الله ان يكون مانع عدم مشاركته خيراً وأن نرى مساهماته الثرية جداً في اقرب فرصة، ولي معه نوع من توارد الخواطر في الكثير من الأحيان،وأنتظر تعليقاته عادة بفارغ الصبر،وعادة إن علق قبلي لا اجد داعياً للتعليق سوى التثنية و الثناء على ما تفضل به، لأنني اجده قد عبّر بالضبط عما جال في خاطري،له مني كل الإشتياق و أهنئه وعائلته الكريمة بالعيد اعاده الله عليه باليمن والبركات.
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فيما يخص مسألة التدبر ، فأنني اؤيدك فيما ذهبت اليه تكاد تكون فرضاً فالسؤال في الآية:
” أفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا”
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فيها من الزجر والوعيد في حال عدم التدبر ما يدعو الى الذهاب مع ذلك الرأي.
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و لكن لاشك ان الله لا يظلم احدا،وكل مدعو الى التدبر على قدر ما يستطيع و مايملك من امكانيات وقدرة، وجزء من معنى التدبر هو السعي الى التعلم واتقان اللغة، وجزء من التدبر هو سؤال من صار التدبر ديدنه لأنه من باب سؤال اهل الذكر.
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وعلى اية حال، فإن من يؤمن بوجود خالق لهذا الكون مدبر وله خطة، ولكل مخلوق وظيفة، وعلى الإنسان تكاليف،لاشك انه سيسعى الى تعلم لغة اختارها خالق الكون لإيصال رسالته بها الى البشر اجمعين،فنحن من اجل تخصص اكاديمي و من اجل شهادة اكاديمية، نصرف اشهر وسنين لتعلم لغة غير اللغة الأم، كي ندرس بها ذلك التخصص،افلا تستحق معرفة مصير ومآل الإنسان منه ان يتعلم لغة الرسالة الأخيرة للبشرية من خالقهم،او على اقل تقدير معاني كلمات الرسالة فقط؟
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مهمة المتخصصين في اللغة،هو توجيه عامة الناس لكيفية التدبر وتوفير مصاد موثوقة لمعاني كلمات اللغة كما نزل بها القرآن،ونحمد الله أن لدينا مثل الموسوعي الاستاذ د.هادي حفظه الله وبارك في عمره وعلمه.
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خالص امتناني و احترامي اخي العزيز حسين.
بالمناسبة ، نفتقد تعليق و مشاركة الاستاذ الدكتور جمال البدري ، الشديدة الأهمية ، خاصة بعد السجال الذي جرى عقب الحلقة الأولى ، و لا شك ان لديه اي الدكتور جمال الكثير ليدلي به و يزيدنا معرفة.
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نفتقد تعليقاته المميزة حتى في غير هذا الموضع ، فهو من المعلقين الدائمين على مقال الاستاذ د. محمد جميح ، و لم يعلق ايضاً يوم امس على مقاله !
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أسال الله ان يكون المانع خيراً.
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و له و للجميع كل الاحترام و التقدير
الأستاذ الجليل الدكتور أثير الشيخلي المحترم
من أعماق أعماق القلب أشكر لكم رأيكم الذي زادني يقينا بما أنا مقتنع به، وأنار لي فنارا أصل إليه بسفينة البحث إلى الشاطئ الآمن. فأنت تدري أن أمامنا أشوطا أخرى يجب اجتيازها في مسائل اللغة القرآنية الكريمة الجميلة التي وصل جمالها إلى درجة الإعجاز. وهو طريق نستمر فيه معا بتداول الآراء والأفكار والحوار.
حاولت الاتصال بكم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فلم أفلح، فهلا تفضلتم بالاتصال عن طريق صفحة التواجه (الفيسبوك) لأشكركم أولا، ولأني خصصت نسخة من كتاب (موسوعة معاني ألفاظ القرآن الكريم) مرسلة إلى عنوانكم البريدي إن أمكن تزويدي به.
وشكرا لجريدة القدس العربي لإتاحة هذا المجال للتواصل معكم ومع بقية الأفاضل من الباحثين.
وأؤيد كلماتكم الأنيقة الموجهة إلى الأستاذ الدكتور جمال البدري…. ولكم التحية، وكل عام ويوم وأنتم بخير وسعادة.
إستاذي الدكتور الفاضل هادي حسن حمودي:
سلام من الله عليكم.
تغمرني بفيض علمكم و تواضعكم و كلماتكم الدافئة الرائعة ، و اسلوبكم المميز ، و تجعلني أحمر خجلأ حقاً !
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حقيقة اشعر بالإطراء الشديد و انا اقرأ ما كتبت بحقي ، و اسأل الله ان أكون دوماً عند حسن الظن.
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و اعتذر بشدة على ما سببته لكم من ازعاج، إذ انا من يجب عليّ أن أشكركم على ما تتفضل علينا به من خلال اتحافنا بهذا العلم الجليل ، اما هديتكم الكريمة المباركة ، فهي شرف ووسام لي، ولا اخفيكم سرأً فقد بحثت فعلاً في الفترة الماضية على كتبكم الموسوعية ، و كيفية اقتناءها ، فأنا ضعيف جداً امام الكتب و اعتبر دوماً ان أجمل هدية تهدى الي ، هي ما وصف يوماً على لسان ابي الطيب ، بأنه خير جليس للمرء ، فكيف اذا اتت الهدية من صاحبه و مؤلفه ، لكم كل الأمتنان و الشكر حقاً.
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و لا اريد ان اكلفكم جهد ارساله بالبريد ، فلي اقارب في لندن يأتون و يذهبون الى العراق بإستمرار سأزودكم من خلال البريد الألكتروني بتفاصيل الاتصال بهم لطفاً ، اذا سمحتم متفضلين. كما يشرفني التواصل معكم من خلاله.
عنوان بريدي الالكتروني هو :
atheer.alshekhly@gmail.com
و كل أضحى و أنتم بوافر الصحة و تمام العافية.
مع خالص الإمتنان و التقدير.
المشكلة دكتور هادي حسن حمودي أنه يوجد من يقولون إن الصابئون علمانيون وعابثون… وفي النت بصراحة يقولون ذلك واسماءهم وصورهم وأفلام الفيديو، ويفسرون الآيات على هواهم. يا ليت ترسلون لهم هذه الحلقات يمكن يستيقظون.
وللدكتور أثير الشيخلي رأي محترم للغاية.
أقدم التهنئة بعيد أضحى سعيد على الأمة العربية والإسلامية كافة.وأقدم التهنئة لسعادة رئيسة تحريرالقدس العربيّ السّيدة الفاضلة سناء العالول ؛ أعلى الله مقامها بالخيرالجميل…فلها من كلّ قاريء المحبة والتقديرالنبيل.والتهنئة لأسرة التحرير من الرائعين المحررين والرائعات المحررات ؛ على الجهد المتواصل بسعة صدر؛ نهارليل.أحبابي السادة المعلقين : أنشغلت عنكم مؤقتًا لسببين : # متابعة صدوركتابي الجديد الموسوم ب : الخـــروج المسلّــح : معركة الحريّة بين موسى وفرعون في التوراة والإنجيل والقرآن ) وهومن 200 صفحة.والذي صدرقبيل العـيد ب 48 ساعة.قضيتها في المتابعة المباشرة ؛ كأن ولد لي مولود جديد بل ويزيد.
# سفري… لذلك سأتوقف عن التعليق حتى حين. لكن لن أنسى أساتذنا الجليل السّيد هادي حسن حمودي ؛ سيبويه جريدة القدس العربيّ ؛ وبه أكرم وأنعم.وكافة الأفاضل من المتابعين ؛ وأخصّ هنا الدكتورالأصيل أثيرالشيخلي والأخ الفلسطيني الكريم : حسين من لندن والدكتورأحمد النعمة والآخرين مع حفظ الألقاب.بل وأهنيء حتى الأسماء التي سعت للتنابز؛ فلهم مني التحية والتقدير أجمعين.ولنا في خلق سيدي رسول الله ؛ القدوة الحسنة.اللهمّ احفظ أهل بلادنا العربية ؛ من شرّ كلّ حاسد إذا حسد.ولتلتئم الجراح ؛ اليوم قبل الغد.آمين.
استاذنا الدكتور جمال البدري الفاضل المحترم:
السلام عليكم ، وكل اضحى وأنتم وعائلتكم الكريمة ترفلون بوافر الصحة و تمام العافية والخير بإذن الله الواحد الأحد.
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استاذي الجليل ، كل التهاني و التبريكات على صدور كتابكم الذي يغري عنوانه بقراءته و الاطلاع عليه ، و ارجو ابلاغنا في اي مكتبات يمكن العثور عليه ؟ لاشك انه سيحتوي على اضافات ثرية ننتظرها بشغف.
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كل التوفيق و الإحترام و المحبة.
الأستاذ الدكتور جمال البدري المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر جريدة القدس العربي التي ضمتنا بحنان إلى صدرها وأتاحت لنا التعارف والتواصل. وأشكر لكم مشاعركم وطيبة قلبكم وحسن ظنكم. ويعز علينا فراقكم عن هذا المتار المضيء بكم، ولو إلى حين.
وبالمناسبة هل من سبيل للحصول على نسخة من كتابكم الذي أهنئكم بصدوره بانتظار إخوة له. ولن يعسر علينا الاتصال.
كتب الله لكم السلامة حلا وترحالا.
الأستاذ الدكتور جمال البدري المحترم
كل عام وانتم والاهل والامه بألف ألف خير.
بدايه، لم تنس في غمره مشاغلك من توجيه التحيه إلى رئيسه وأسره التحرير على جهودهم المتواصله ليل نهار،،بل وتوجهتم بالتهنئه بأسم الجميع وهل هناك من هو خير لتمثيلنا منكم؟!وهذا جهد مبارك لانني أنا نفسي نسيت ذلك.
استاذنا،،نجد لك العذر في غياب تعليقاتك القيمه بعد أن علمنا بموضوع (مولدك الجديد) والذي نتشوق لقرائته ولكل ما هو جديد،،ويبدو لي من العنوان أنه مشوق جدا وسيكون بلا أدنى شك مختلف عن ما كتب في مجاله سابقا لمعرفتنا بأسلوبك الساحر وعمق الدلالات ورشيق العبارات، وانسجام الكلمات وسعه الأطلاع ،فمبروك لك مولودك الجديد وهو مولود لنا أيضا.
شكرا استاذنا الدكتور على أنك خصصتني بالذكر وهذا شرف قد لا استحقه ولكنه شهاده و وسام شرف لي من لدنك، فلكم الشكر الجزيل.
واما بالنسبه (.بل وأهنيء حتى الأسماء التي سعت للتنابز؛ فلهم مني التحية والتقدير أجمعين)) فكما تفضلتم، لكم في رسول الله (ص) القدوه الحسنه،،،وهذا لعمري نبل فيك ومنك تتفرد به وهو متوقع ممن هم بمثل قامتكم وهم قليل.
استاذنا الدكتور جمال البدري كل عام وانتم والأمه الاسلاميه بألف ألف خير أسأل المولى تعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى أمه الأسلام وهي بكل خير وسعاده وان يعم السلام والخير بلادنا، ولا أنسى ولا أمل من تكرار التحيه لصاحب زجاجه العطر الذي انعشنا بعطره الاستاذ الدكتور هادي حمودي المحترم على اتاحه الفرصه لمن هم مثلي للألتقاء بمن هو أمثالكم.ومبروك (لنا وعلينا) مولودكم الجديد سلفا. وبالنجاح أن شاء الله ((الخـــروج المسلّــح : معركة الحريّة بين موسى وفرعون في التوراة والإنجيل والقرآن ))
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
دكتور الهادي عيد سعيد بالخير لكم ولجريدة القدس العربي
أستاذي الهادي للأمس فقط كنت مؤمن أن الصابئة مشركون وأبعد من اليهود والنصارى عن الرحمة الإلهية. لكني أشهد الآن أنا مقتنع بما تقول. فهذه حقيقة ونظرية صحيحة. أدعوكم مناقشة بقية الإعرابات في حلقة رابعة.
مراد بن علي
وزارة الثقافة والمحافظة على التراث – تونس
عزيزي الاستاذ مراد بن علي من وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، تونس
مع الشكر لك أقول: لم أتطرق في هذه الحلقات إلى مناقشة الإعرابات الأخرى، لأنها تلزمنا بتعمق في قضايا النحو مما يتنافى مع قواعد النشر الصحفي، خاصة مع اختلاف أقوال النحويين والمفسرين الذين أعربوا تلك الآية وتأويلاتهم ووجوب عرض اختلافاتهم ومناقشتها باستيعاب وتفصيل. فلتلك المناقشة موضعها في كتاب أعكف على إنجازه حاليا، إضافة إلى ما ذكرته في كتاب (نهاية التفاسير).
لك التحية.
سلام الله عليكم…
شكر الله لكم دكتورنا العزيز… لطفا اسمح لي بتذكير أراه ضروريا بعد قراءة المقالات والتعليقات… التذكير مقتبس من تفسير الوسيط…
والإيمان المشار إليه في قوله: مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يفسره بعض العلماء بالنسبة لليهود والنصارى والصابئين بمعنى صدور الإيمان منهم على النحو الذي قرره الإسلام. فمن لم تبلغه منهم دعوة الإسلام، وكان ينتمى إلى دين صحيح في أصله بحيث يؤمن بالله واليوم الآخر ويقوم بالعمل الصالح على الوجه الذي يرشده إليه دينه، فله أجره على ذلك عند ربه.
أما الذين بلغتهم دعوة الإسلام من تلك الفرق ولكنهم لم يقبلوها فإنهم لا يكونون ناجين من عذاب الله مهما ادعوا أنهم يؤمنون بغيرها لأن شريعة الإسلام قد نسخت ما قبلها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى» .
ويفسرونه- أى الإيمان المشار إليه سابقا- بالنسبة للمؤمنين الذين عبر الله عنهم بقوله:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا على أنه بمعنى الثبات والدوام والإذعان، وبذلك ينتظم عطف قوله- تعالى- وَعَمِلَ صالِحاً على قوله آمَنَ مع مشاركته هؤلاء المؤمنين لتلك الفرق الثلاث فيما يترتب على العمل الصالح من ثواب جزيل وعاقبة حميدة.
وبعض العلماء يرى أن معنى مَنْ آمَنَ أى: من أحدث من هذه الفرق إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند ربه.
قالوا: لأن مقتضى المقام هو الترغيب في دين الإسلام، وأما بيان من مضى على دين آخر قبل نسخه فلا ملابسة له بالمقام، فضلا عن أن الصابئين ليس لهم دين تجوز رعايته في وقت من الأوقات.
وقوله: فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ بيان لحسن عاقبتهم، وجزيل ثوابهم.
أى. فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة بل هم في مأمن منها، ولا هم يحزنون على ما مضى من أعمارهم لأنهم أنفقوها في العمل الصالح.
(يتبع)
بقية التذكير (٢/٢)
هذا وقد قرأ جمهور القراء وَالصَّابِئُونَ بالرفع. وقرأ ابن كثير بالنصب.
وقد ذكر النحويون وجوها من الإعراب لتخريج قراءة الرفع التي قرأها الأكثرون، ولعل خير هذه الوجوه ما ذكره الشيخ الجمل في قوله: وقوله: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أى: إيمانا حقا لا نفاقا. وخبر إن محذوف تقديره: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دل عليه المذكور، وقوله: وَالَّذِينَ هادُوا مبتدأ. فالواو لعطف الجمل أو للاستئناف وقوله وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصارى عطف على هذا المبتدأ. وقوله فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. خبر عن هذه المبتدءات الثلاثة. وقوله: مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بدل من كل منها بدل بعض من كل فهو مخصص. فكأنه قال: الذين آمنوا من اليهود والنصارى ومن الصابئين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإخبار عن اليهود ومن بعدهم بما ذكر مشروط بالإيمان لا مطلقا .
وقد ذكر صاحب الكشاف وجها آخر فقال: قوله: وَالصَّابِئُونَ رفع على الابتداء وخبره محذوف. والنية به التأخير عما في حيز إن من اسمها وخبرها. كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا. والصابئون كذلك.
ثم قال: فإن قلت ما التأخير والتقديم إلا لفائدة فما فائدة هذا التقديم؟
قلت: فائدته التنبيه على أن الصابئين يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح فما الظن بغيرهم؟ وذلك لأن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا وأشدهم غيا، وما سموا صابئين إلا لأنهم صبئوا عن الأديان كلها أى: خرجوا» .
والخلاصة، أن الآية الكريمة مسوقة للترغيب في الإيمان والعمل الصالح ببيان أن كل من آمن بالله واليوم الآخر، واتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واستمر على هذا الإيمان وهذا الاتباع إلى أن فارق هذه الحياة، فإن الله- تعالى- يرضى عنه ويثيبه ثوابا حسنا، وبتجاوز عما فرط منه من ذنوب، لأن الإيمان الصادق يجب ما قبله، من عقائد زائفة، وأعمال باطلة وأقوال فاسدة.
دمتم في معية الله..
السّيد الدكتورهادي حسن حمودي حفظك الله : أشكرك على كريم كلماتك السامية.وتبقى عندي أثيرًا وقريبًا مهما باعدت بيننا الجغرافية…بعثت
للسّيد المحترم محررالصفحة الثقافية رسالة أمس لتزويد حضرتك بعنواني الجديد للتواصل والتراسل.وأرجو أنْ يكون ذلك بعد شهرأيلول 2017.
وللسّيد المحترم حسين ( أبوعليّ ) من لندن كلماتك أكبرمن أنْ أردّ عليها بكلمات ياابن فلسطين ؛ أرض النبوات.لك مجد الكلمة وعرش العبارة وصولجان الكلام وتاج اقرأ وسلطان القول.أؤكد ضرورة المباشرة بكتابة مقالاً لنشره في الجريدة ؛ فلديك المقدرة والمطاولة وحسن العبارة.جرّب ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العزيز الأستاذ (. أحمد صابر… مصر) شكرا لكم ولإفاضتكم النافعة الممتعة من التذكير ببعض ما قاله العلماء السابقون بالعلم والفضل، من رأي في الرفع وإعراب. ومن تحديد معنى الإيمان، وما تفضلتم به من ذكر بعض اختلافاتهم في كل ذلك. وما العلم إلا من نتائج التفكير باقتراح أفضل الطرق والمناهج لفهم النص المعجز للتنزيل العزيز.
وأعتقد أن مجال مناقشة ما تفضلتم بذكره يدخل في صميم مناقشة النحو الموروث، بقواعده ذات الصلة بالحذف والتقدير، والتقديم والتأخير، وما إلى ذلك، في القرآن خاصة. وإن شاء الله يتواصل البحث والحوار بشأن ذلك كله، سواء في هذا الموقع الطيب أم في بحث متخصص أشرت إليه في ردي على نعقيب الأستاذ مراد بن علي من تونس.
أكرر الشكر، وتقبل الله منكم ومنا..
ودمتم بحفظ الله ورعايته.
أستاذي ومعلمي الدكتور هادي منذ أن عرفتك في وهران في عقود فائتة، وإلى اليوم في صفحات القدس العربي الغراء، وأنت تذهلنا كل حين بفكرة جديدة أو نظرية جديدة. مقالاتك عن الصابئين أعادت آية سورة المائدة إلى مسارها المنسجم مع ما جاء في سورة البقرة خصوصا رغم اختلافها عن الموجود في المصادر. بسبب أنك تعاملت مع الآية بدون أفكار مسبقة حتى برز قانون (تغير الإعراب لتوسيع المعنى). ولقد أوحت لي أبياتا شعر، منها:
سرْ في طريقكَ فالقرآنُ رائدُكم – يابنَ العراقِ فمنك الوعيُ والأملُ
قَدْ شِمْتُ رأيَك في (الصابين) يرسمهُ – وحيُ الحقيقةِ لا زِيْفٌ ولا دَجَلُ
فانشرْ فديتُكَ ما جادتْ قريحَتُكمْ – فالحقُّ غايتُكُمْ والعلمُ والعملُ
الأستاذ الكاتب هادي الحمودي ، بعد التحية ، كنت أفكر بأنك تحاول أن تصحح أخطاء من يدعون أن في القرآن أخطاء ، من خلال منهجك اللغوي الذي يبتعد عن تقويل القرآن ما لم يقله ، ،
ولكن من زاوية أخرى ، تقول بأن كلمة الصابئون في سورة المائدة تم رفعها لأنها تعني المسلمين مع كل من سبق أن صبأ عن عبادة الأصنام ، على خلاف نظيرتها المنصوبة في سورتي البقرة والحج فهي تعني الصابئين من غير المسلمين ، ،
أليس هذا مثال على تقويل القرآن ما لم يقله من خلال البحث في قضية نحوية صرفة ؟ ، ،
مع الشكر
مقالات الدكتور هادي حسن حمودي تدفع القارئ لقراءتها مرات عديدة
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نظرا لدقتها و غنى محتواها ; كقارئ شغوف بلغة الضاد لا يسعني
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الا شكر صاحب هذه المجهودات القيمة في اكتشاف كنوز لغتنا العربية النفيسة
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عيدكم مبارك سعيد
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تحياتي
السلام عليكم السيد الكاتب هادي الحمودي ..تأييداً لما ذكرته الأخت الأستاذة مها الهاشمي .القضية الأساسية هنا هي في رفع كلمة الصابئون في سورة المائدة بالواو والنون ..من الناحية النحوية .لا في النظر إليها من زاوية المقصود بمن هم الصابئون في كل من الأمثلة التي استشهدت بها من سور المائدة والحج والبقرة.. استغرب لماذا لم نسمع بهذا الحل المختلف الذي تقتنع به رغم أنك ذكرته في كتابك نهاية التفاسير منذ حوالي ثلاثة عقود… !!
أنا مع الحوار الهادئ القائم على المعرفة والاحترام المتبادل . من هنا أؤيد ما ورد في سطور الأخت مها الهاشمي . أي ان تفسير الدكتور هادي حفظه الله ، وجهه نظر لا قرار في يقين خبر، وان نسبه الى الجرجاني . هناك تعليق نشر مع الحلقة الاولى لمقال الدكتور هادي المحترم باسم الدكتور جمال البدري هو الأرجح في الصواب لتفسير اشكالية آية المائدة ( إن … الصابئون ) بمعنى ( إن ) جاءت في موقع ( نعم ) . وليست هي للتوسع كما ذكر الدكتور هادي ، بمعنى الصابئون ( المسلمون وغير المسلمين ). والصابئين : لطائفة الصابئة فقط . كوَّنوا في معية الله .
واضح يا سيدة (مها الهاشمي) مع كل الاحترام لك أقول لك ما فهمته أنا شخصيا من الحلقات الشيقة: إن الذين جعلوا آية سورة المائدة تعتبر الصابئة كفارا ضالين بل أبعد في الضلال عن غيرهم، بينما آية سورة البقرة جعلتهم مع أهل الكتاب، هم الذين قولوا القرآن ما لم يقل.
ما عمله الدكتور هادي ظل في إطاء اللغة ووفق في جعل الآيتين تتفقان في المعنى.
تقبلي تدخلي فقد عبرت به عن رأيي وهو موجود في حلقات الموضوع على أية حال.
وشكرا للدكتور وشكرا لك.
اوعليكم السلام السيدة المعلقة مها الهاشمي المحترمة
لا يحق لأي أحد أن يقول القرآن ما لم يقل.
بل لا يحق له أن يقول أي إنسان ما لم يقل.
ولا يصح لأي أحد أن يفهم الآية بناء على فكرة مسبقة
بل لا يصح له أن يفهم أي نص بناء على فكرة مسبقة عن كاتبه أو قائله
وأعتقد أنك فهمت ما أقصد.
فما عرضته في الحلقات الثلاث يبين بكل وضوح الأسباب التي أوصلتني إلى ما اقتنعت به.
فليس هذا تقويلا للقرآن ما لم يقله.
هذا آخر ما عندي من قول ردا لقولك. إذ لا ضرورة لإعادة ما سبق أن نشرته في الحلقات.
تحياتي
وعليكم السلام المعلق (أيمن مصطفى) آسف جدا لأنك لم تسمع بما جاء في كتابي (نهاية التفاسير) الذي صدر قبل ثلاثة عقود بالرغم من المقالات التي نشرت عنه في حينها، وندوة فضائية (الأم بي سي) سنة 1993 معي حوله. فماذا أفعل؟ هذا سوء حظ الكتاب ومؤلفه … بلا شك ولا ريب. وعلى كل حال ستقرأ المطلوب قريبا في كتاب على وشك الانتهاء إن شاء الله.
وهذا أيضا آخر ما عندي بهذا الشأن.
ودمتم بخير.
أخي الدكتور هادي أحسنت في كل تعاليقك وأنا شخصيا تابعتها للأهمية.
ولا شك أنك أدركت أن الفضاء الأزرق فيه فوائد وفيه أن مشكلة بعض الناس ينطبق عليهم المثل الإنجليزي (نفس الشخص بقبعات مختلفة).
تذكرته وأنا أقرأ بعض التعاليق التي تعيد للذاكرة أسماء مستعارة سابقة دخلت من جديد بأسماء مستعارة أخرى.
لا أعرف لماذا. وأتمنى أن أكون متوهم ليبقى الموقع حوار علمي فقط.
الأستاذ الباحث هادي الحمودي ، بعد التحية ثانية ، طبعا أفهم قولك بأنه لا يحق لأي أحد أن يقوّل القرآن ما لم يقل ، وطبعا أفهم قولك بأنه لا يصح لأي أحد أن يفهم الآية بناء على فكرة مسبقة ، ،
ولكن ما تقوله ليس إجابة على سؤالي ، بل إشارة إلى الأسباب التي أوصلتك إلى ما اقتنعت به ، والتي صار لدي علم كاف بها من خلال متابعتي للحلقات الثلاث ، ،
كأنك تقول هنا مقتنعا بأن الله ، عندما قال كلمة الصابئون في سورة المائدة بالرفع ، كان يعني المسلمين مع كل من سبق أن صبأ عن عبادة الأصنام ، وعندما قال الله كلمة الصابئين في سورتي البقرة والحج بالنصب ، كان يعني الصابئين من غير المسلمين ، دون أن تقوّل الله أي شيء ، ،
أليس هذا محاولة في شرح معنى الكلمة لا محاولة في شرح سبب رفعها النحوي ؟ ، ،
أليس هذا محاولة في فهم الآية بناء على فكرة مسبقة رغم نفيك للفكرة المسبقة أعلاه ؟ ، ،
مع الشكر
الأستاذ (عبدالله مقدسي) شكرا لك على تعليقك الجميل. وقد صار من نصيبك آخر تعليقاتي لهذا الأسبوع بسبب انشغالات أخرى.
أما الأستاذ الدكتور جمال البدري فهو عالم جاد، واختياره هذا اختيار محترم وموفق. وله أسانيده المروية.
والقدماء أنفسهم لم يتفقوا على رأي واحد في تعليل الرفع. وقد قلت في النص (علما أننا في هذه الحلقات لا نبحث إعراب: والصابئون، بل أردنا الكشف عن سبب الرفع في المائدة وعدم الرفع في البقرة والحج. أما الإعراب الموروث الملائم لهذا التعليل، فأرى أن القول بالاستئناف أقرب وجوهه. ) فمعاني النحو عند الجرجاني شيء والإعراب شيء آخر.
للأخ الأستاذ الدكتور جمال البدري كل المحبة والاحترام
ولك الشكر الجزيل لما اخترت من رأي، وحوار جميل.
على الرغم من اختلاف الآراء الإفادة جلية والحوار هادئ يرقى إلى مستوى العلماء
أنصح المعلق المتوهم هشام حسن أن يقرأ مقالة الإعلامي فيصل القاسم (كلاب الحراسة الإلكترونية)
لعلها تفيده في التخلص من أوهامه ووساوسه بدلا من يحاول أن يعكر صفو هذا الحوار العلمي الهادئ
فقط من باب توضيح ما فهمته انا شخصياً من هذا المقال الفذ ـ ولعله يكون سبباً للأخت مها الهاشمي والاخ ايمن مصطفى، لتوضيح ما يمكن انه اشكل عليهما!
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الفكرة الرئيسية ، انه كما بين الدكتور هادي بوضوح ،
” أن ظهور الرفع هنا، هو أسلوب قرآنيّ منسجم مع قوانين اللغة العربية،باختلاف سبب التغيير من نص لآخر.
وكان الفصحاء يعرفون أن تغيير الإعراب يعني تغيير الدلالة”
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مما يعني،ان ظهور الرفع في كلمة معطوفة على كلمات منصوبة وكان يقتضي الأمر أن تنصب أيضاً،هو امر متعمد للتنبيه،لأن اذن العربي الفصيح،مثل الاذن الموسيقية،حين يدخلها لحن نشاز،تشعر كأنها جرحت، فالموسيقار البارع يمكن ان يوجه الى احد اعضاء فرقته، تنبيهاً من خلال التنشيز في اللحن ليجعله يصحو و ينتبه أنني اقصد امراً ما بهذا اللحن الناشز!
خاصة حين يستبعد ذلك العضو ان يقع استاذه الموسيقار الجهبذ في مثل هكذا خطأ ، فيصبح بمرور الزمن هذا التعمد في التنشيز رسالة مشفرة تنبيهية!
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هكذا في اللغة ،صار بمثابة عرف حتى لا نقول قاعدة،ان تغيير الاعراب هو تنبيه لتغيير الدلالة او التنبيه الى امر مختلف و يسترعي الانتباه.
لننظر الى الآيات التالية:
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لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
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نلاحظ انه بعد ،لكن البر من آمن بالله و اليوم الآخر..وآتى المال…و اقام الصلاة..، ثم جاءت الموفون بعهدهم اذا عاهدوا، فهم من ينطبق عليهم وصف البر،وهي في حالة رفع اي الموفون لأنها معطوفة على خبر لكن،ولكن حين جاءت كلمة الصابرين بعدها مباشرة،كان مقتضى السياق ان تكون مرفوعة ايضاً، اي “الصابرون”،لكنها جاءت منصوبة،للتنبيه على اهمية الصبر والصابرين وعلى خصوصية الصبر تحديدأ.
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هذا مثال من القرآن ايضاً لما يراد به أن تغيير الاعراب ،انما هو اشارة تنبيه!
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يتبع رجاءاً ..
تتمة لطفاً …
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وفق نفس هذه القاعدة (او العرف) جاء تغيير كلمة ” الصابئون” مرفوعة بدل ان تكون منصوبة هنا ، حتى يستدعي الأمر التنبيه للنظر في دلالة هذه الكلمة ، و قدم الأستاذ الدكتور هادي ، دلالة مقنعة (لي على الأقل و لأساتذة اجلاء ، من خلال اقرارهم في تعليقاتهم) للمعنى المراد به وفق استنباطه المبني على دراسة و خبرة و اطلاع ، و ليس خبط عشواء !
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من هنا يأتي التعجب من وصف الأخت “مها الهاشمي” من ان الدكتور هادي يقوّل القرآن ما لم يقله !!
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هل للأخت مها ، صك موثق بمراد القرآن هنا ؟ و إن وجد هكذا صك ، نرجوا اظهاره.
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هو اي د. هادي ، لم يخرج عن قواعد اللغة ، و لم يأت بتفسير او معنى “شاذ” لكلمة “الصابئين” !
بل اسند كلامه بشواهد و دلالات تأريخية و معاصرة.
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و رغم كل ذلك ، انهى الرجل بقوله :
“هذا ما أنا مقتنع به. فمن شاء فليقتنع، ومن شاء فليمتنع (وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا)”
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و لا حجر على رأي من احد على احد ، كما يفترض !
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و من عنده تفسير او تأويل اكثر اقناعاً ، نتمنى وبرجاء حار ان نستفاد منه!
.
اما مجرد الاعتراض دون تقديم بدائل ، فهذا يبدو لي ، اعتراض من اجل الاعتراض ، ليس الا ، و كأننا رجعنا الى سيرتنا الأولى !
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احترامي و تحياتي للجميع ، و اعتذر بشدة من الاستاذ د. هادي ، ان اعتبر ذلك تجاوزاً على مقامه أو على احقيته في الرد.
إلى المعلق باسم (أيمن مصطفى) عندي نسخة ورقية من كتاب (نهاية التفاسير) فإذا أحببت أن أرسل لك نسخة مصورة منه فأرسل لي عنوانك البريدي الكامل مع اسمك الكريم طبعا.
إلى المعلق باسم (أيمن مصطفى) عندي نسخة ورقية من كتاب (نهاية التفاسير) فإذا أحببت أن أرسل لك نسخة مصورة مجانية منه فأرسل لي عنوانك البريدي الكامل مع اسمك الكريم طبعا. وذلك في الانستغرام والبريد الخاص في صفحتي في الفايسبوك
إلى الدكتور (هشام حسن – نيوكاسل) ما قلته أكيد وما أنت بمتوهم. وصدق من قال (الأسلوب هو الرجل) وقد مارس أستاذنا الدكتور (هادي) تدريس الأساليب وتحليلها وتشخيص شخصية الكاتب بناء على تحليل (Neuro linguistic programming) وله في ذلك دراسات منشورة. أنا متأكد أنه قد عرف ذلك.
ما أرخص القبعات في هذا الزمن.
ما زالت الإفادة جلية وحتى الآراء مع اختلافها إفادتها أكثر جلاء وتقديري الخاص لآراء الأخت مها الهاشمي في تعليقيها السابقين ونفتقد هنا بشدة آراء الأخت آصال أبسال الأكثر أهمية
وما زال الحوار هادئاً يرقى إلى مستوى العلماء لولا تدخل بعض المعلقين من غير المتخصصين بإسهاباتهم الشخصية الإيضاحية التي لا تفيد بأي شيء إطلاقاً سوى بترديد ما قيل مسبقاً
أنصح المعلق المبرمج سالم عمار كما نصحت المعلق المتوهم هشام حسن أن يقرأ مقالة الإعلامي فيصل القاسم (كلاب الحراسة الإلكترونية) قراءة متأنية
لعلها تفيده هو الآخر في التخلص من تخيلاته وأوهامه ووساوسه بدلا من يحاول كعادته أن يعكر صفو هذا الحوار العلمي الهادئ
شكر الله لك دكتورنا العزيز… وأدام تواصلنا … ودمت في معية الله وحفظه.
[بقية ما سبق]..
ثالثا.. وأخيرا.. حتى في رده الأخير على تعليق الأخ الكريم عبد الله مقدسي.. يقول الباحث الجامعي هادي حسن حمودي لدى إقراره بأن الاستئناف في كلمة “الصابئون” في آية سورة المائدة هو أقرب الوجوه.. يقول الباحث.. /فمعاني النحو عند الجرجاني شيء والإعراب شيء آخر/.. نافيا بهذا القول وجود أية علاقة بين معاني النحو والإعراب.. هذا الكلام ليس صحيحا على الإطلاق هو الآخر من الناحية الوظيفية.. ذلك لأن معاني النحو عند الجرجاني وغيره تنقسم إلى نوعين على الأقل.. “معان وظيفية” و”معان إضافية”.. والمعنى الواحد المستقل قد يكون معنى وظيفيا في مقتضى حال ما.. وقد يكون معنى إضافيا في مقتضى حال آخر.. وذلك باعتبارين متباينين.. فأما المعاني الوظيفية فتتجلى آثارها في التراكيب من أجل تحقيق صياغة المعاني الإضافية ومن أجل تحقيق استقامة الكلام (أو النظم).. ويذكر الجرجاني وغيره أكثر من خمسة وسبعين معنى وظيفيا في هذا السياق منها.. الرفع أو الضم والنصب أو الفتح والجر أو الكسر والجزم أو السكون والتنوين أو الصرف والإعراب والبناء والحذف والإضمار والتقدير والعطف والبدل والابتداء والاستئناف.. إلى آخره.. وهذه المعاني الوظيفية المدرجة كلها قضايا إعرابية صرفة بلا استثناء.. على النقيض مما يزعم الباحث الجامعي في رده على التعليق المذكور..
[راجع.. مثلا.. كتاب دلائل الإعجاز للجرجاني.. وكتاب الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي..]
وبالختام.. تحية خاصة للأخت الكريمة مها الهاشمي على ملاحظاتها الجديرة بالاهتمام..
إلى من تتسمى باسم (آصال أبسال)أقول لك إنك لم تفهمي شيئا من (“معان وظيفية” و”معان إضافية) وهما مصطلحان نقلتيهما مثل بقية الكلام من موقع في الإنترنات فشرح ما قاله الجرجاني لك منك بل هو منقول وعليه ملاحظات. وأقول لك ما قاله السيد الدكتور هادي. معاني النحو شيء والإعراب شيء آخر. انظري أطروحة الدكتوراة (الجرجاني ومعاني النحو) للباحث الدكتور مصطفى أحمد سالم.
أختي آصال حبيبتي أنتي قلت قبل شهرين أنك أنثى لكن أخوي أحمد مشاري يقول إنك رجل، أنا ما صدقت. وتقولين أنتي الأسبوع الماضي أنك هنا لتتعلمين الأدب. لا لا أنا لا أقبل هذا. أنتي عالمتا كبيرتا. احذري من الإشاعات وشوفي عمود آخر خاص لكي فهذو ما ينفعوا. ومثل المثل ف ديرتنا الكويت: (تراها عكب الطقعة ما تنفع الصقعة) والمعنى لا تضيعين علمك تعليقات وبعيدين يمر العمر خسارة.
الأخت الكريمة آصال أبسال ، شكرا جزيلا على حسن ظنك بي ، وبوركت يداك على ما أتيت به من ملاحظات نقدية أكثر إفادة وأكثر جدارة بالاهتمام ، ،
المصدران اللذان ذكرتهما بحوزتي ، وكلامك عن معاني النحو عند الجرجاني صحيح مئة بالمئة ،
قبل كل شيء.. تحية للجميع وكل عام والجميع بخير..
قرأت هذه الحلقة الثالثة من مسألة رفع كلمة “الصابئون” في آية سورة المائدة.. ولكنها للأسف خيبت ظني أكثر من سابقاتها لأن فيها خللا مفهوميا واضحا من عدة أوجه.. أوجزها للقراء الأعزاء كما يلي..
أولا.. في معرض حديث الباحث الجامعي عن تغيير الإعراب وما يقتضيه من تغيير في الدلالة.. هناك خلط واضح على الأقل بين المعنى النحوي والمعنى اللغوي.. معاني النحو عند الجرجاني (والسيرافي أيضا) معان كلية يُعبر عنها بوسائل متنوعة منها.. التركيب والصيغة والأداة والأسلوب والنظام وما شابه ذلك.. في حين أن معاني اللغة معان خاصة يتم التعبير عنها من طريق الألفاظ المعجمية ليس غير.. فالعلاقة بين المعنى اللغوي واللفظ المعجمي هي كالعلاقة بين الاسم والمُسمّى.. ما جاء به الباحث الجامعي من شرح أو “تفسير” لكلمة “الصابئون” في آية سورة المائدة لا يدخل في نطاق معاني النحو على الإطلاق.. بل يدخل في نطاق معاني اللغة.. ولا يمكن بالتالي أن يكون سببا في رفع الكلمة (الذي يدخل في نطاق معاني النحو)..
ثانيا.. بعد أن زعم الباحث الجامعي بأن التغيير في معنى كلمة “الصابئون” في آية سورة المائدة (أي المسلمين وكل الصابئين عن عبادة الأصنام، على خلاف كلمة “الصابئين” في آيتي سورتي البقرة والحج) تجلى في إبطال تأثير “إن” في هذه الكلمة.. يقول هذا الباحث الجامعي مستنتجا حسب قناعته.. / ولذا، ولأسباب أخرى، ظهر الرفع، وهذا أسلوب قرآنيّ منسجم مع قوانين اللغة العربية، باختلاف سبب التغيير من نص لآخر/.. هذا الكلام ليس صحيحا على الإطلاق من الناحية الأسلوبية.. ذلك لأن إبطال تأثير “إن” الذي أدى إلى ظهور الرفع في كلمة “الصابئون” ليس مقتصرا على الأسلوب القرآني دون سواه.. بل هو موجود في أساليب الشعر الجاهلي قبل نزول القرآن.. على الأقل قبل نزول سورة المائدة.. ها هو الشاعر الجاهلي ضابئ بن الحارث الذي أدرك الرسول في بدايات الدعوة الإسلامية يقول..
/فمنْ يكُ أمسى بالمدينةِ رحلهُ / فإني وقَيَّارٌ بها لغريبُ/..
ولم يقل “قيارا” بالنصب على اعتبارها معطوفة على اسم “إن”.. أي “ياء” المتكلم في هذه الحالة.. وسواء أراد الباحث الجامعي الإعراب أم لم يرد.. الآية المعنية فيها تقديم وتأخير.. تماما كما هي الحال في الشطر الثاني من هذا البيت.. والتقديم والتأخير يدخلان في نطاق معاني النحو لا معاني اللغة..
[للحديث بقية]..
[بقية ما سبق]..
ثالثا.. وأخيرا.. حتى في رده الأخير على تعليق الأخ الكريم عبد الله مقدسي.. يقول الباحث الجامعي هادي حسن حمودي لدى إقراره بأن الاستئناف في كلمة “الصابئون” في آية سورة المائدة هو أقرب الوجوه.. يقول الباحث.. /فمعاني النحو عند الجرجاني شيء والإعراب شيء آخر/.. نافيا بهذا القول وجود أية علاقة بين معاني النحو والإعراب.. هذا الكلام ليس صحيحا على الإطلاق هو الآخر من الناحية الوظيفية.. ذلك لأن معاني النحو عند الجرجاني وغيره يمكن أن تنقسم إلى نوعين على الأقل.. “معان وظيفية” و”معان إضافية”.. والمعنى الواحد المستقل قد يكون معنى وظيفيا في مقتضى حال ما.. وقد يكون معنى إضافيا في مقتضى حال آخر.. وذلك باعتبارين متباينين.. فأما المعاني الوظيفية فتتجلى آثارها في التراكيب من أجل تحقيق صياغة المعاني الإضافية ومن أجل تحقيق استقامة الكلام (أو النظم).. ويذكر الجرجاني وغيره أكثر من خمسة وسبعين معنى وظيفيا في هذا السياق منها.. الرفع أو الضم والنصب أو الفتح والجر أو الكسر والجزم أو السكون والتنوين أو الصرف والإعراب والبناء والحذف والإضمار والتقدير والعطف والبدل والابتداء والاستئناف.. إلى آخره.. وهذه المعاني الوظيفية المدرجة هنا كلها قضايا إعرابية صرفة بلا استثناء.. على النقيض مما يزعم الباحث الجامعي في رده على التعليق المذكور..
[راجع.. مثلا.. كتاب دلائل الإعجاز للجرجاني.. وكتاب الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي..]
وبالختام.. تحية خاصة للأخت الكريمة مها الهاشمي على ملاحظاتها الجديرة بالاهتمام..
Reply
إلى السيدة (آصال أبصال) و(مها الهاشمي) ممتاز من يمدح نفسه وإن باسم آخر فقد ذمها.
واضح تماما أن مقصد الدكتور هادي من علاقة نظرية النظم بالإعراب، يخص هذه الآية موضوع البحث. فكل الحديث عن اختلاف الإعراب عن آيتين أخريين. أما الإعراب الآخر الذي تفضلت بذكره فقد أشار إليه في الحلقة الأولى.
تهجمك وبقية الأسماء المستعارة على الرجل يحيرني. فكلامكم ليس نقدا، تتكلمون وكأن لكم ثأرا ضده. لماذا؟
إلى حملة الأسماء المستعرة
عيب على من يكتب في الرد على الآخرين بأسماء مستعارة. وأرغب أن أهديهم هذه الحادثة. كان الخليل بن أحمد رحمه الله، يقطّع العروض فدخل عليه ابنه وهو على تلك الحال، فخرج إلى الناس وهو يقول: إن أباه قد جُن. فقال له الخليل:
لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعلم ما تقول عذرتكا
لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتكا
وأنا رغم اختلافي عن وجهة نظر الدكتور هادي، فأحترمه وأحترم علمه. أما ما تكتبه الأسماء المستعارة فينطبق عليه بالضبط ما قاله الأستاذ فيصل القاسم في (كلاب الحراسة الإلكترونية).
ما زالت الإفادة جلية وحتى الآراء مع اختلافها إفادتها أكثر جلاء وتقديري الخاص لآراء الأخت آصال أبسال الأكثر أهمية رغم ما قيل من ذوي الأفق الضيق
وما زال الحوار هادئاً يرقى إلى مستوى العلماء
إلى المعلق السيد خليفة الشمري مع التحية
كلاب الحراسة الإلكترونية ليسوا بالضرورة أولئك الذين يستعملون أسماء مستعارة من دون غيرهم
كلاب الحراسة الإلكترونية سواء بأسماء مستعارة أو حقيقية عناصر عُيّنوا من قبل أجهزة مخابراتية وسُخروا طوعا أو كرها للتصدي لكل من يبدي تعليقا أو رأيا يتنقد فيه نظام حكم معين أو ديكتاتور معين خاصة في بلادنا
كل الكتاب المعارضين الشرفاء في بلادنا كانوا وما زالوا يستعلمون أسماء مستعارة لأسباب واضحة فهل يصح أن نطلق على هؤلاء الكتاب (كلاب الحراسة الإلكترونية) ؟ ؟
يبدو أنك قرأت المقالة ولم تفهمها تماما فأرجو منك أن تقرأها بعناية أكثر
أرى من الواجب والضمير هنا أن أشكر الأخت الجميلة آصال أبسال جزيل الشكر
على هذه الجهود الجبارة التي بذلتها في إصرارها على قول كلمة الحق دون تردد أو تحفظ
تقول العالمة اللغوية المسماة آصال بنت أبسال، إن حدوث الرفع (الصابئون) لا علاقة له بمعاني النحو على الإطلاق وإنما بمعاني اللغة.
1- ما دمت على هذه الألمعية اللغوية لماذا لا تكشفين اسمك لتفتخر بك الثقافة العربية؟
2- ماذا يفعل المرء تجاه عدم معرفتك بعلاقة الرفع بمعاني النحو؟ هل يوجد رفع لا علاقة له بمعاني النحو؟
سبحان الله على هذا العلم الجديد.
تابعت بدقة مقال الدكتور العراقي هادي حسن حمودي وكافة التعليقات حوله ، وأشير الى قول الأخت آصال آبسال المحترمة ان لفظة آيه سورة المائدة ( الصابئون ) انها تقع ضمن التقديم والتأخير ، وهذا خطأ فادح . لان اُسلوب التقديم والتأخير غايته الاهتمام والتخصيص وما اليه من أغراض كالافتخار والتشاؤم … ولا علاقة للتقديم والتأخير هنا بعلامات الاعراب بين رفع الصابئون ونصب الصابئين ، لتنظري اختي الكريمه كتاب السيوطي : الاتقان ج٢ ، والزمخشري : الكشاف ج1 وابن الأثير : المثل السائر ج٢ وسيبويه : الكتاب ج١ ، ويحيى العلوي : الطراز ج١ و ج٢ والقزويني : الايضاح ج١ …. والصواب في مجئ ( الصابئون بالرفع في سورة المائدة عن الصابئين ) في سورتي البقرة والحج بالنصب ، ماذكره الدكتور جمال البدري وأشار اليه لاحقا السيد عبدالله مقدسي ، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته .
واضح أن المعلق سالم عمار يقرأ ولا يفهم ؛ وعدم الفهم هذا إما عن عمد أو عن غير عمد ؛
فقط أذكره بما قالته الأخت أصال أبسال في هذا السياق بالحرف الواحد ؛ لعله يدرك ما يقول :
[ما جاء به الباحث الجامعي من شرح أو “تفسير” لكلمة “الصابئون” في آية سورة المائدة لا يدخل في نطاق معاني النحو على الإطلاق.. بل يدخل في نطاق معاني اللغة.. ولا يمكن بالتالي أن يكون سببا في رفع الكلمة (الذي يدخل في نطاق معاني النحو)..]
أخيراً ؛ أذكر أن الأخت آصال ردت على معلقين من هذه الشاكلة فيما يتعلق بالاسم ؛ بما يلي :
[الشكليون والعنصريون والمخابراتيون هم الذين يهمهم معرفة اسم الشخص المعني أكثر بكثير مما يهمهم معرفة ما يكتبه هذا الشخص.. وما يرمي إليه من خلال ما يكتبه هذا الشخص..]
يقول المعلق نجدت السقاف ؛ سواء كان أحد مريدي الكاتب أو الكاتب نفسه أو جمال البدري نفسه أم لم يكن :
[تابعت بدقة مقال الدكتور العراقي هادي حسن حمودي وكافة التعليقات حوله ، وأشير الى قول الأخت آصال آبسال المحترمة ان لفظة آيه سورة المائدة ( الصابئون ) انها تقع ضمن التقديم والتأخير ، وهذا خطأ فادح.]
هذا دليل قاطع لا يرقى إليه الشك على أنه لم يتابع بدقة ما قالته الأخت آصال أبسال ؛ على أقل تقدير ؛