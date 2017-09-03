﻿صحيفة إسرائيلية: نصر الله تنكر بزي رجل أعمال لمقابلة الأسد

لندن ـ «القدس العربي»: كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في تقرير لها، أمس الأحد، أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تنكر في زي رجل أعمال أثناء قيامه بزيارة سرية غير معلنة مع حراسه الشخصيين إلى دمشق، لمقابلة رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وأشارت الصحيفة في تقريرها الذي كتبته أمس محررة الشؤون العربية سمدار بيري، في «يديعوت أحرونوت»، إلى أن المثير في هذه الخطوة أن إسرائيل كانت ترصد تحرك نصر الله وهي على علم به، إلا أنها لم تتخذ أي خطوة لضربه، وهو أمر أثار الكثير من التساؤلات، حسب الصحيفة.

وزعمت «يديعوت أحرونوت»، أن هناك عيوناً تعمل لصالح إسرائيل تتابع حركة نصر الله، وتسعى لمعرفة تفاصيل تحركاته وتراقبها عن كثب، وبالفعل قامت بالإبلاغ عن تحركه الخارجي الأخير إلى سوريا، غير أن إسرائيل لم تستهدفه.