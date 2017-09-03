صحيفة إسرائيلية: نصر الله تنكر بزي رجل أعمال لمقابلة الأسد
Sep 04, 2017
لندن ـ «القدس العربي»: كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في تقرير لها، أمس الأحد، أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تنكر في زي رجل أعمال أثناء قيامه بزيارة سرية غير معلنة مع حراسه الشخصيين إلى دمشق، لمقابلة رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وأشارت الصحيفة في تقريرها الذي كتبته أمس محررة الشؤون العربية سمدار بيري، في «يديعوت أحرونوت»، إلى أن المثير في هذه الخطوة أن إسرائيل كانت ترصد تحرك نصر الله وهي على علم به، إلا أنها لم تتخذ أي خطوة لضربه، وهو أمر أثار الكثير من التساؤلات، حسب الصحيفة.
وزعمت «يديعوت أحرونوت»، أن هناك عيوناً تعمل لصالح إسرائيل تتابع حركة نصر الله، وتسعى لمعرفة تفاصيل تحركاته وتراقبها عن كثب، وبالفعل قامت بالإبلاغ عن تحركه الخارجي الأخير إلى سوريا، غير أن إسرائيل لم تستهدفه.
صحيفة إسرائيلية: نصر الله تنكر بزي رجل أعمال لمقابلة الأسد
ذلك من فذلكات اليهود التي يصدقها الاعراب للتدليل على تفوقهم وهل هم في قوة تخطيط نصر الله فلو تسمح الفرصة ولو تكون ضئيلة لضربوه كم يحقد اليهود والعربان على نصرالله يا ناس افيقوا
الذين يحقدون على حسن نصر الله (حنا) هم العشرين مليون سوري الذين اما قتلهم او شردهم او دمر بيوتهم فوق رؤوسهم. يبدو ان هذه الاخبار لم تصلك بعد .
السبب واضح لأن الطاغية السفاح الدكتاتور بشار و حسن زعيم مليشيات الحزب اللبناني الطائفي و إسرائيل و بوتين و إيران كلهم ينسقون معاً بشكل أو بآخر لأنهم جميعاً يحاربون الاسلام فلديهم عدو مشترك و هو الاسلام و من صالح إسرائيل الآن أن لا تستهدف حسن لأن الأخير كان من ساعد الطاغية السفاح بشار على هدم سوريا على رؤوس شعبها من أهل السنة و في المحصلة سوريا الضعيفة هو أكبر مطلب لإسرائيل.
لا يهم ما يقوله خصمك او مقدار تشدده او جاذبيته او حشوده.. المهم نتائج عمله
الم نفرح عندما عينوا ليبرمان وزيرا لخارجية اسرائيل على امل خسرانها بسبب اجرامه و حماقاته؟
و الحقيقة ان اكبر هدية تتوقعها اسرائيل (مع الحذر طبعا) هي قادة امثال هؤلاء طائفيون لا يترددون في تدمير بلادهم و انفسهم مهما كانت دوافعهم و قدراتهم.
و اعتقد ان اسرائيل هي اكبر من يفرح في تولي شاب نصف جاهل وزارة الدفاع في بلده ثم يعلن الحرب على جاره الشقيق ثم يتنازل عن ثروة بلاد لعدة سنوات للعدو الاكبر ثم يعلن نفسه وليا لعهد ابيه ثم يعلن الحصار على جار آخر. وكل ذلك في اقل من سنتين. امثال هؤلاء كنز لا يمكن التفريط فيه مهما قالوا او فعلوا.