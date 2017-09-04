بحر: منح مستوطني الخليل سلطة سيفجر المنطقة
غزة ـ«القدس العربي»: قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي منح المستوطنين سلطة وسط الخليل، يعد تحديا للعالم أجمع واستخفافا بالقانون الدولي ودليلا على عنصرية الاحتلال.
وأضاف في تصريح صحافي أن هذا القرار الجديد للاحتلال «سيفجر المنطقة وسيؤدي إلى حالة إرباك وفوضى، وسيهدد النظام والاستقرار في كافة محافظات الوطن».
وحذر بحر وهو من قادة حركة حماس من تداعيات القرار الإسرائيلي على المنطقة. وأكد على أن القرار يؤكد من جديد على «فشل عملية التسوية وخيار السلام مع الاحتلال الصهيوني»، لافتا إلى أن الاحتلال «يتعامل بكل عنجهية مع الشعب الفلسطيني».
وطالب الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف القرار، خاصة وأن الأمم المتحدة اعتبرت في يوليو/تموز الماضي، مدينة الخليل القديمة «إرثًا عالميا مهددا». ودعا الأهالي في الخليل لـ «التصدي بكل قوة لقطعان المستوطنين، وإفشال القرار الصهيوني بشتى السبل والوسائل».
وأشاد بسكان المدينة لصمودهم وتصديهم لكل محاولات الاحتلال وقطعان المستوطنين بفرض وقائع جديدة على الأرض.
والله أعلم هذه ستكون نهايه اسرائيل الخليل هي من اعرق مدينه في التاريخ يكفي كان فيها خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام أرض الانبياء مباركه كل شيء فيها مبارك الاحتلال الى زوال اقل من شهر باذن الله ستكون نهايه جميع الصهاينه والمتصهينين من كل الامم والمتعاونين معهم لن نرحم الخونه . وعيد سعيد مبارك كل عام وانتم بخير للجميع بعوده فلسطين كاملة لأهلها الصابرون في الشتات وفي كل مكان الذين لم يبيعوا اراضيهم للعدو وكانوا شوكه في حلق العدو حتى النصر المبين هؤلاء هم الابطال والشهداء . لا يهمهم من خذلهم فالخزي والعار من تنازل ورضخ لاوامر اسيادهم لا يهمهم نبح الانجاس . النصر من عند الله جلا في علاه.