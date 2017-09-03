﻿وسط تجاهل عربي… ناشط تونسي بارز يؤيد استفتاء تقرير المصير في كتالونيا

مدريد- «القدس العربي»: قام الناشط التونسي الحقوقي أحمد غلاي بدعم تقرير المصير في كتالونيا للاستقلال عن إسبانيا، ويحدث هذا في وقت تحفظ فيه الطبقة السياسية المغربية بينما لا يحظى الموضوع بأية أهمية في باقي العالم العربي لأسباب متعددة منها علاقات مدريد بالأنظمة العربية.

في هذا الصدد، نقلت جريدة الباييس الواسعة الانتشار في نسختها الرقمية أمس الأحد أن الناشط التونسي أحمد غلاي نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وهي واحدة من الأربع جمعيات الحاصلة على نوبل للسلام سنة 2015 لدورها الرائد في الانتقال الديمقراطي يدعم استفتاء تقرير المصير في كتالونيا يوم فاتح أكتوبر/ تشرين أول المقبل، وهو من التحديات الكبرى التي تواجهها إسبانيا. وتبرز الجريدة قيام الناشط الحقوقي التونسي اليوم الاثنين بإلقاء خطاب سياسي في مقر حكومة الحكم الذاتي لدعم تقرير المصير، ويأتي هذا في إطار جمع حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا للحصول على دعم دولي لتقرير المصير. ونظرا لحصول هذه الجمعية الحقوقية على نوبل للسلام ضمن الرباعية، فهذا يعتبر دعما سياسيا مهما لكتالونيا. ويعتبر هذا أول دعم عربي حقوقي وسياسي بارز لاستفتاء تقرير المصير يصدر عن العالم العربي. ولم تركز حكومة الحكم الذاتي على العالم العربي للتعريف بقضيتها المتمثلة في الانفصال عن إسبانيا. ويعود هذا إلى عدم اهتمام العالم العربي بالوضع السياسي في إسبانيا، كما يعود إلى العلاقات الطيبة لحكومة وملكية إسبانيا مع جل الأنظمة العربية. وتبقى حالة المغرب استثنائية، إذ يلتزم المغرب الرسمي والسياسي الشعبي الصمت في ملف كتالونيا بل تفادت حكومة الرباط خلال الشهور الماضية استقبال رئيس حكومة كتالونيا حتى لا يظهر أنها تدعم الانفصال وكي تتفادى رد إسبانيا في ملف الصحراء الغربية التي قد تؤيد جبهة البوليساريو.

وكانت كتالونيا قد راهنت كثيرا على استقطاب أفراد الجالية المغربية المتجنسين الذين يحق لهم التصويت في استفتاء تقرير المصير، وتدخلت الدبلوماسية المغربية لتطلب من مواطنيها الابتعاد عن هذا الملف السياسي. ويجهل هل ستدعم جمعيات حقوقية وتيارات يسارية راديكالية مغربية استفتاء تقرير المصير في كتالونيا.

وسيشهد إقليم كتالونيا يوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل استفتاء تقرير المصير، وبينما تصر حكومة الحكم الذاتي على إجرائه تهدد الحكومة المركزية في مدريد بمنعه بالوسائل القانونية كافة.