مفكر وسياسي جزائري: نحن البلد الوحيد الذي يظن فيه الجميع ألاّ حياة للبلاد من دون الجيش
الجزائر – «القدس العربي»: يرى وزير التجارة الأسبق والسياسي المفكر نور الدين بوكروح أن الجزائر هي البلد الوحيد في العالم التي لا تزال “تمشي على رأسها وتحمل عقلية الدوار.. وفيها يظن الجميع ألّا حياة للبلاد من دون الجيش”.
جاء هذا في مقال مطول لنور الدين بوكروح كتبه بعد الانقلاب الفاشل في تركيا وأعاد نشره السبت بعنوان “رد السيد نور الدين بوكروح على وزارة الدفاع الوطني”، حيث يرى الكاتب أن “هناك عقيدة “وطنية” منغرسة لدى الشعب الجزائري وأحزابه السياسية، تقضي منذ الأزل بأن الجيش الشعبي الوطني هو حامي الدستور والسيادة الوطنية ووحدة الشعب والوطن. وهي عقيدة خطأ عالميا لأنها غير واقعية ومضرة بصحتنا العقلية والفكرية والمعنوية”، مؤكدا أن حماية الدستور ووحدة الوطن والشعب والديمقراطية هي من مسؤولية المجموعة كلها وليست من مهمات إحدى المؤسسات، وأن “الكل معني بها من جيش ورئاسة ورجال الأعمال والنقابات والمعارضة… فمهمة الحفاظ على الدستور منوطة بالقوات الحية للبلاد وللسيادة الشعبية كما هو منصوص عليه في الدستور ذاته”. ويضيف بوكروح “فمن انتهك الدستور في الجزائر من غير بن بلة وبومدين وبوتفليقة، ليس في مصلحة الشعب بل لمصالحهم الشخصية الوحيدة؟ متى تم استشارة الشعب الجزائري أو إشراكه عندما حان وقت التعديلات الدستورية؟ فمتى ستأتي ساعة الفرج والتخلص من الاستبداد والانتهاك المتواصل بإبقائه عنوة في ثقافة الدوار بتهديد “شامبيط” لا تعرف جشاعتهم حدودا؟”، وحسب بوكروح “فإننا البلد الوحيد الذين بقينا متعلقين بذكرى الجيش الإنكشاري الذي كان ينصب الخلفاء في اسطنبول والدايات في أيالة الجزائر التابعة للإمبراطورية العثمانية آنذاك.. والذين لم يصمدوا أكثر من ثلاثة أسابيع أمام الجيش الفرنسي في يوليو / تموز 1830”. ويذهب بوكروح بعيدا حين يقول: إن “الانقلاب في الجزائر تم ضد الشعب الذي أقصي وتبهدل وقمع عدة مرات، ومنع من التنفس قبل أن يستنشق هواء الاستقلال حتى، فكل من هم بالتنفس، أغلق فمه. وإن كنا نبني كما نبني كلامنا للمجهول، إلا أننا نقصد به “النظام” الذي قرر أن الشعب الجزائري لن يختار أبدا من سيسير أموره ولن يعرف شيئا عن كيف تسير ولن يعرف أبدا نتائج انتخاباته ولن يعرف أبدا مصير وفي أيدي من تقع أمواله العمومية”. ويرجح بوكروح كثيرا عندما يقارن بين الشعب الجزائري والتركي، ففي الجزائر، «سيمكن في 2019 أو حتى قبلها، أن يوضع على رؤوسنا سارقا اختلس مئات الملايين من الدولارات والدنانير، أو جاهلا يتصبب جبيننا عرقا لمجرد رؤيته، أو مختلا عقليا غير واع بإعاقته ويحسب نفسه نابغة زمانه، أو خادما جبله الله على الخدمة المتفانية لأسياده أو شبحا لم يعد له وجود جسدي” ويضيف: “وإن كان أحد هذه السيناريوهات ممكنة، فالسبب راجع إلى كون لا أحد سيحرك ساكنا إلى أن يرث الله الأرض ومن فيها».
إنه الخوف من المجهول !
لا أكثر من ذلك ولا أقل
ولا حول ولا قوة الا بالله
… هذه عبارة للكاتب وهو ” ابن الدآر “، أعدت قراءتها عدة مرات : ” .. بعد 2019 ( تاريخ الانتخابات الرئاسية ) سنجد فوق رؤوسنا حاكما اختلس أموال الشعب، أو حاكما شبحا لم يعد له وجود جسدي … “.
هي عبارة من الدقة في الوصف والقوة في المعنى، تؤلم كل ذي نفس أبية وتخجل كل ذي ضمير حي.
أقول هذا وااستحضر الواقعة التالية:
في السنة الأخيرة لحكمه، دخل الرئيس الفرنسي الاسبق، جاك شيراك إلى قبة البرلمان لإلقاء خطاب وهو يحمل سماعة في اذنه. تحرك نواب الامة، فعقد البرلمان جلسة طارئة ، دعا فيها إلى إجراء خبرة طبية للرييس، للتأكد من سلامته الجسدية وقدرته على ممارسة مهامه كما ينص على ذلك الدستور.
وتم فحص السيد الرييس، وتوصل البرلمان بتقرير طبي عن حالته الصحية. فأين نحن من هذا؟؟.
أما عن أمن بلد واستقراره، فاسالوا: اسألوا من يضمن أمن وسلامة بلد صغير مثل سويسرا أو لكمسمبورغ وهي التي لا تصرف أورو واحد لإبرأم صفقات التسلح؟؟.
ثم اسألوا كيف انهارت الإمبراطورية السوفياتية وهي تملك الجيش الأحمر وتملك ترسانة من السلاح النووي تكفي لتدمير الكرة الأرضية كلها؟؟.
ثم اسالوا لم انهارت سلطتها وأنشطرت مكوناتها دون أن تتعرض لأي عدوان خارجي؟؟.
إن أكبر بلاء وأقسى اعتداء يمكن أن يتعرض له شعب ما، هو ظلم حكامه. وهل هناك من مهانة أقسى من أن يستشار الشعب في انتخابات، فيختار حزبا، ثم تتدخل السلطة لحله وأسر رموزه؟
وهل هناك مذمة اقوى من أن يهجر الشباب بلده البترولي، ويركب قوارب الهجرة السرية بحثا عن العمل في بلد لا يملك بترولا؟؟
سجلوا جيدا:
المواطنون يقبلون الفقر لكن لا يقبلون التفقير، والشعوب لا تموت بالجوع ولكن تموت بالمهانة.
والكلام عن الجزاير لكنه ينسحب على كل بلاد العرب.
والسلام.
قالها الكاتب الفرنسي الآن صورال بعد زيارته قال إن البلاد و كأنك في كوبا الستينيات و ملاحظته لكثرة الأزيال. …و لاحظ أن المكان النظيف هو الثكنة و المسجد و أن الكل يدور في فلك العسكر من التوظيف إلى السياسة و الاقتصاد. ….
هؤلاء تكفيهم الشعارات. ..مشردين بين الدول و يشتمونها. …و يدعون للجنرالات بطول العمر ….و البلد يتدفق غازا و بترولا و أهله يموتون جوعا….الجنرالات فهموا بل قاموا بتربية هدا الشعب على طريقتهم الاشتراكية. ..أي الخمول و الراحة و أغلبهم في فرنسا يعيشون على المساعدات الاجماعية رغم أنهم بصحة جيدة. …انظر الى المتاجر و المقاولات من يملكها لتعرف الإحصائيات. ….سوف يقولون أيادي خارجية. ..لمادا الصيني يعمل في الجزائر. ..و الجزائري يندب حظه. …حلل و ناقش. .إنها سياسة كوبا و كوريا الشمالية. …
قصة :
(يحكى أن فيل تم إصطياده من البرية ووضع بحديقة حيوان ولكن بربط إحدى رجليه بسلسلة فيها كرة حديدية
حاول الفيل أن يتحرر من قيده لكنه كان يتألم من سحب الكرة الحديدية لغاية ما إستسلم للأمر الواقع !
تم إستبدال الكرة الحديدية بكرة خشبية خفيفة ! لكنه لم ينسى ألم سحب الكرة الحديدية ولهذا خنع)
هذه القصة شبيهة لأوضاع الشعوب بالجزائر ومصر وسوريا وووووووووووووووووووووووووو
ولا حول ولا قوة الا بالله
الخطوة الأولى لعملية التقدم و التطور هي النقد الذاتي.
الجزائريون تغلب عليهم الغلظة حتى في طباعهم حتى أن مقولة تؤكد ذلك ” الجزائري ما يحملش كلمتين أخوات ” في الكلمة الثالثة يمد يده كما فعل داي الجزائر الذي ضرب ممثل فرنسا حينها في الجزائر بعصا مروحة.
ومضى فيهم العنف كعرف خاصة في السياسة التي جلبت لهم الإستعمار الفرنسي والذي أاعقبه استعمار الجنرالات إلى الإستعمار العائلي من خلال الوصاية من عبد العزيز إلى السعيد الذي ذهب مؤخرا ليستمد ” شرعيته ” من الإيليزي.
السيد نور الدين بوكروح لما لم يخرج علينا وعلى الشعب الجزائري بتصريحات متل هده عندما كان وزيرا للتجارة انداك .يحدثنا عن مايحصل بين دواليب السياسة وحكم العسكر في الجزائر وكانه اتى بجديد …صح النوم ..
ليست القضية عسكر او سياسيون لقد كانت الجزائر في السبعينات والثمانينات من أحسن البلدان في شمال إفريقيا بل والبحر الأبيض المتوسط وابحثوا إذا شئتم واسألوا معدلات التنمية في منظمات الامم المتحدة ولواحقها وهذا لما كانت موجهة وجهها شطر أوروبا فالشوارع نظيفة والتعليم متطور وكان لنا أحسن الأطباء والمهندسين وكانت الجزائر قطعة من أوروبا وهذا بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء
ومنذ التسعينات لما وجهث وجهها شطر المشرق بدأت المشاكل والكوارث من تعريب من دون دراسة وتأطير واسلام سياسي وارهاب وسلفية ومذهبية وطائفية وهلم جرا وحتى طريقة الحكم وتزوير الإنتخابات فهي مستوردة من مصر ……والله المستعان
mohamed ++ربما تتحدث عن جزائر أخرى في المريخ وليست في شمال إفريقيا فمتى كانت الجزائر قطعة من أروبا ؟ ربما تقصد ما بين 1870 و1962…وتعمدت تذكيرك بسنة 1870 لأنها السنة التي أصدر فيها وزير العدل الفرنسا أدولف إسحاق كريميو مرسوما يصنف الجزائريين إلى سادة وعبيد decret crimieux
كلما قرأت أعدت قراءة رسالة مفدي زكرياء إلى بن بلة سنة 1965 إلا وأصاب بالدوار لأنني أعتبرها وكأنها كُتبت اليوم، الجزائر هي رهينة لذى بقايا الفارين من الجيش الفرنسي ومجموعة وجدة وأبناءهم وأحفادهم وما عليك إلا قراءة رسالة شاعرالثورة مفدي زكرياء لتتأكد من أن الجزائر لم ولن تكون كما وصفتها لنا فلا سنوات الستينيات ولا السبعينيات ولا الثمانينات يمكن أن تغطي الشمس بالغربال لأن معدلات التنمية والشوارع النظيفة والتعليم المتطورالتي تتحدث عنها لم تنتج لا فلاحة ولا صناعة ولا سياحة ولا تجارة ولا اي شيء والنتيجة هي 97/100 من العملة الصعبة التي يُشترى بها القمح والمواد الغدائية والسيارات وو..مصدرها النفط والغاز فكفى من تبييض ما لايصح تبييضه وتبخيس دورالمشارقة في إخراج الشعب الجزائري من دوامة التغريب والفرنسة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي
انك تبحث عن منفد ولم تكن لك جرئة حينئد ان تنورالراي العام بل و كنت ادات وما زلت اليوم نسنهجن عقول الجزائرين بلدنا الحبببة لم تكن يوما حرة في قراراتها ولا تستهين سداجتنا كما تدعي لاننا بلغنا رشدنا ولا نريد منك و لا من امثالك من استهزاء. ولا داعي لاحاءات مغلوطة سنخرج يوما عن سباتنا بادن الله وبدونك اخي الفاضل لانك لو قلت هدا و انت داخل القبة المحروسة لايدناك وساندناك .
يا للجزائر التي يموت أهلها على الطرقات من الجوع وتكاد سجونها تنفجر من المساجين.. يا لهذه الجزائر الشريرة التي يحكمها عسكر دموي حليف لفرنسا.. يا لهذه الجزائر التي يريدونها خضراء الدمن.. وهم الذين تكتب عنهم الأمم المتحدة تقارير مخزية.. مراتب متخلفة في التنمية البشرية أمية متفشية طبقية متغولة وسنوات من القتل وكتم الأفواه امتدت من 1958 إلى 1994..
لكن بالطبع هم بلاد أمير المؤمنين بلاد التقاليد العريقة للركوع والسجود وهم بيدق فرنسا التي كتبت لهم نشيدهم ورسمت لهم علمهم وتكفلت بالدفاع عنهم قرين أن تكون هي المتحكم في كل شيء خلف الستار.
متى صار بوكروح مفكرا كبيرا؟؟؟ وهو الذي غرف من يد النظام حتى امتلأت كرشه ..
متى صار بوكروح يتجرأ على الحديث عن العسكر؟؟؟ وهو صنيعة المخابرات..
كل كلام بوكروح مجرد ثرثرة انتخابية لا أكثر.. والشعب الجزائري لاينتظر لا المغاربة ولا غيرهم ليعطوه الدروس.. نحن أهل الدار نعرف خباياها كما نعرف حقيقة ما يعيشونه في بلادهم من مهانة وانكسار.. هلا حدثونا متى يتوقفون عن تقبيل اليد مثلا قبل أن يتدخلوا فيما لا يعنيهم من شؤون الجزائر؟؟
الجزائر على الطريق الصحيح و تبني و تشيد و المؤشرات الدولية تكذب هؤلاء . هؤلاء منحت لهم فرصة في الحكومة لتسيير قطاع وزاري و لم يقدموا شيئا و فشلوا فشلا ذريعا. فلماذا الان الكلام .
لم يستطيع تسيير وزارة لما كان في الحكومة والان يتكلم . الدولة الجزائرية تعرف جيدا كيف تصون مصالح شعبها ولا تلتفت لهؤلاء.