الحكومة المغربية تلغي الإعلانات التجارية الموجهة لمجلة «جون أفريك» الفرنسية احتجاجا على إساءتها للبلاد
الرباط – «القدس العربي»:قررت الحكومة المغربية إلغاء الإعلانات التجارية الموجهة لمجلة «جون أفريك» الفرنسية احتجاجا على عنوانها المستفز «الإرهاب ولد في المغرب» في آخر عدد لها.
وقال موقع «ماغريب كونفيدونسيال»: إن الحكومة ألغت إعلانات تجارية موجهة لـ”جون أفريك” بقيمة 200 ألف يورو، بسبب الغضب الذي خلفه الغلاف الأخير للمجلة الفرنسية، الذي حمل عنوان «الإرهاب.. ولد في المغرب».
واضاف الموقع نفسه إن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي ردا من المغرب على المعالجة المستفزة التي قامت بها «جون أفريك» في عددها الأخير الذي رسم بورتريهات للمشتبه فيهم المغاربة خلال الأحداث الإرهابية الأخيرة بمدينة برشلونة، مسلطا الضوء على مسقط رأسهم، في محاولة لرصد مسارات تطرفهم.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في وقت سابق: مباشرة بعد صدور مجلة «جون أفريك»، التي أثار غلافها ضجة، اتصل بالصحافي الذي أنجز المادة وعبر عن موقفه سواء فيما يخص المقال أو صورة الغلاف، الذي تتناقض مع افتتاحية المجلة في العدد نفسه»، مشيرا إلى أن«الغلاف مستفز وغير مقبول ومدان». وأنه «جدد الاتصال بالمجلة بعد صدور توضيح منها الذي لم يكن في مستوى تجاوز الإساءة البالغة، باعتبار أن العمل المنجز مستفز وهو سواء كان بقصد أو غير قصد ينخرط في حملة ظالمة شهدناها في عدد من الدول وصفحات الشبكات الاجتماعية».
وقال مسؤول في المجلة الفرنسية في حوار مع موقع «H24.info»، «نحن على علم أننا خضنا في موضوع حساس غير أنه على المغاربة مواجهة الحقيقة، وهي أن أولئك الإرهابيين مغاربة ولدوا في المغرب وارتكبوا إرهابا ضد أشخاص آخرين، وأفعالهم ليس مصدرها المغرب فهم بعيدون عنه”.
غير صحيح، جلهم ولدوا و ترعرعوا في اوروبا، و لولا انسداد الافق هناك و اهمالهم لما صاروا هكذا.
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هل سمعتم عن مغاربة يعيشون في وضع عادي في اوروبا قاموا بعمليات اجرامية ارهابية؟
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على اوروبا ان تتحمل مسؤوليتها في ايجاد حلول ناجعة بذل ايجاد مناخ يساعد على تفريخ الارهاب.
مجلة جون افريك هي وسيلة إعلام فرنكفونية ينحصر قرائها في فئة من الناس توقف التاريخ لديها في مرحلة الهيمنة الفرنسية على كثير من الدول الأفريقية ومنها دول المغرب والجزائر وتونس ….والخط التحريري لديها قائم على مراعاة موقف النخبة الفرنسية الحاكمة من القضايا التي تهم كل دولة افريقية بعينها ،ويصل إلى درجة الابتزاز في كثير من التحاليل بحسب نوع الرسالة التي تريد فرنسا الرسمية توجيهها . ولولا تلك الفئة المستلبة فكريا ومنهم رجال أعمال ومخرجون تخصصوا في إنتاج الرداءة ومعاداة اللغة العربية….؛ لما كان لهذه المجلة شأن يذكر. وأما عن موضوع الإرهاب فالتركيز فيه يجب أن يكون على من انتقى الإرهابيين وأطرهم وأوصلهم إلى أماكن الفتن ..وخصص لهم غطاء إعلاميا وسياسيا ضخما لتصويرهم كثوار ضد الديكتاتورية….وضمن لهم أيضا في بعض الأحيان الغطاء الجوي وحماية مجلس الأمن. ..ولله في خلقه شؤون.
بالأمس كانوا يتباهون بالاستثمارات الفرنسية الكبيرة ويفخرون بالحليف الفرنسي القوي الذي كلما ضاقت حلقات الصحراء على رقبتهم سارع إليهم يخفف الخناق عنهم ليجرهم بحبله جرا..
الاستثناء الذي صنعته مخابرهم الاعلامية سقط سقوطا مروعا واتضح حجم الفجيعة التي يعيشونها في بلادهم وخارجها.. وبغض النظر عن ما تقوله المجلة عنهم فالكل يعرف حقيقة عدد المتطوعين منهم في داعش وتحالف امبراطورية الحشيش مع العمل المسلح الجهادي..
رحم الله يوم كانوا يصفون الجزائريين بالارهاب وهم من خلف الستار يدعمون بالمال والسلاح حربا أهلية ظنوا أنها ستركع بلدا سقي ترابه بدماء الشهداء..
بالأمس كانوا يتباهون بالاستثمارات الفرنسية الكبيرة ويفخرون بالحليف الفرنسي القوي الذي كلما ضاقت حلقات الصحراء على رقبتهم سارع إليهم يخفف الخناق عنهم ليجرهم بحبله جرا..
نحن ندين هكذا تعميم مقيت بغض النظر عن دوافعه وركائزه..ولكن الأكيد فإن الاستثناء الذي صنعته مخابرهم الاعلامية سقط سقوطا مروعا واتضح حجم الفجيعة التي يعيشونها في بلادهم وخارجها..
في موضوع المخدرات يمكنك يا عبد الوهاب أن تسأل عن اكبر بلد مصدر لحبوب الهلوسة (القرقوبي) في أفريقيا!!! صدقني ستصآب بذهول سيفرض عليك الصمت إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.