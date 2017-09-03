﻿خوفاً من «نكبة الموصل»…37 فصيلاً عسكرياً سورية تعلن انضمامها لمبادرة «الجيش الوطني» وتدعو الحكومة المؤقتة لتشكيل وزارة للدفاع

دمشق ـ «القدس العربي»: صرح المتحدث الرسمي باسم المجلس الإسلامي السوري لـ «القدس العربي» ان 37 تشكيلاً عسكرياً منها فصائل كبرى عاملة في منطقة الشمال السوري والمحرر والمنطقة الوسطى «البادية السورية» ومحافظة اللاذقية أعلنوا موافقتهم على دعوة المجلس الإسلامي بتشكيل جسم عسكري تنضوي تحت قيادته جميع التشكيلات العسكرية العاملة على الأرض السورية ويتبع لوزارة دفاع تستحدثها الحكومة المؤقتة.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور «حسان الصفدي» في اتصال هاتفي مع «القدس العربي» ان المجلس قد تواصل مع الحكومة المؤقتة كونها المعنية في تشكيل وزارة دفاع لاتمام تطبيق الدعوة بهدف وحدة الصف ونبذ الفصائلية لتهيئة العمل العسكري وتنظيمه تحت مظلة وزارة دفاع حرفية تابعة للحكومة تجمع كل التشيكلات، ليكون عملها احترافياً معترفاً به، يدرب افراده بشكل مهني، وتكون ادارته حسب الاصول العسكرية المتبعة في كل دول العالم.

ولاقت الدعوة حسب الدكتور «الصفدي» قبولًا لدى الحكومة المؤقتة والفصائل الكبرى، كما اعتبرت موضع ترحيب لدى اغلب المناطق السورية فيما ينتظر المجلس موافقة باقي الفصائل خلال السـاعـات المقبلـة.

وفي المقابل اعلنت مجموعة من الفصائل العسكرية المعارضة العاملة في البادية السورية دعمها للمبادرة التي أطلقها المجلس الإسلامي السوري قبل يومين، والتي تحض على تشكيل جيش وطني موحد يشمل جميع فصائل سوريا المعارضة، في محاولة منه انهاء حالة التشرذم، خوفاً مما وصفه بـ «نكبة الموصل»، الأمر الذي استجابت له الحكومة المؤقتة واًصدرت على لسان رئيسها الدكتور جواد ابو حطب بياناً دعت خلاله إلى تشكيل جسـم عسكري ينضوي تحت قيادته كل تشـكيلات المعـارضـة على مختـلف مشاربهـا.

وأعلن «جيش أسود الشرقية» وقوات «أحمد العبدو» العاملان في منطقة البادية السورية، والضباط المنشقون العاملون في «الجيش السوري الموحد» امس دعمهم لمبادرة تبنتها الحكومة السورية المؤقتة في تأسيس وزارة دفاعٍ للثورة السورية، وأصدت الفصائل بيانات مستقلة تبارك فيها هذه المبادرة التي سبق وأن دعمتها نحو 10 فصائل بينها حركة أحرار الشام الإسلامية.

وذكرت قوات «العبدو» في بيانها تأييدها التام لهذه المبادرة وأي مبادرة وطنية تدعو لتشكيل كيان عسكري موحّد يضم كافة فصائل الجيش الحر على الأراضي السورية كافة، مجددةً الدعوة إلى «جيش وطني موحد، داعية إلى انضمام المنشقين عن جيش النظام من ضباط وصف ضباط وعناصر إلى هذا الكيان الوطني الموحد».

كما أعلن «أسود الشرقية» في بيانٍ نشره عبر معرفاته على وسائل التواصل الاجتماعي «تأييده الكامل للمبادرة التي أطلقها المجلس الإسلامي السوري المتمثلة في تشكيل جيش وطني موحد، مؤكداً استعداده للانضمام إلى هذا «الجيش» القادر على تنفيذ رؤيته بعيداً عن الضغوط الخارجية».

فيما اكد الجيش السوري الموحد موافقته على المبادرة حيث ذكر في بيانه «راقبنا عن كثب استعداد الفصائل الثورية موافقتها ودعمها لدعوة المجلس الإسلامي السوري والحكومة المؤقتة لتشكيل وزارة دفاع وجيش وطني موحد تنطوي فيه جميع الفصائل الثورية العاملة على تراب سوريا المحرر، واستعداد الأخيرة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة.

ولأننا في الجيش السوري الموحد كنا قد بادرنا منذ تموز/يوليو الماضي لتشكيل هذا الجيش وما زلنا نعمل عليه الآن بالتواصل مع الفصائل العاملة على الأرض وعليه: نعلن نحن الضباط المنشقين العاملين في الجيش السوري الموحد عن استعدادنا أيضاً، لدعم وتبني هذه المبادرة الكريمة من المجلس الإسلامي السوري والحكومة المؤقتة للمشاركة في تشكيل هذا الجيش، كما أننا جاهزون من خلال مكاتبنا ولجاننا في جميع أنحاء سوريا إلى التعاون الكامل مع جميع الفصائل الثورية الموافقة على الدعوة لتنظيمها وتوحيدها وتأطيرها وهيكلتها ضمن تشكيلات عسكرية مقاتلة بقيادة ضباط اختصاصيين محترفين كما هي عليه جيوش العالم… وعليه فإننا ننوه لشعبنا الحر وفصائلنا الثورية بأنه لا بديل عن التوحد والعمل المؤسساتي، في هذه المرحلة الحرجة التي تمر فيها ثورتنا على الصعيدين السياسي والعسكري، سائلين المولى عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا، وأن نقدم مصلحة الوطن والشعب والثورة على أنفسنا واهلينا والله الموفق. عاشت سوريا حرة أبية وعاشت ثورتنا المباركة وعاشت شعبنا الحر الكريم».