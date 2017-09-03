إبادة الروهينغا والتجاهل السعودي
رأي القدس
بلغت حملة الإبادة ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار (بورما) ذروة جديدة لها مع شنّ قوّات الجيش والميليشيات شبه العسكرية البوذيّة موجة جديدة من الفظاعات كقطع رؤوس الأطفال وحرق المدنيين أحياء، وهو ما أدّى إلى نزوح قرابة 60000 لاجئ خلال أسبوع واحد عبر الحدود الغربية نحو بنغلادش.
التصعيد الجديد ارتبط بردّ فعل عنيف من قبل بعض مسلمي الروهينغا الذين تسلّحوا بما وصل إلى أيديهم من سكاكين وسواطير وهاجموا مواقع أمنية بورميّة وسقط أغلبهم قتلى في الهجوم.
منظمة «هيومن رايتس ووتش» التقطت صوراً بالساتالايت تظهر حرق السلطات البورمية لقرية كاملة تضم سبعمئة منزل، وهذه القرية هي واحد من 17 موقعا تم حرقها ومحاولة إبادة سكانها.
ردود الفعل العالمية على حملة الإبادة شملت الكثير من الدول الغربية والإسلامية، وكان لافتاً تصريح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي اتهم سلطات ميانمار صراحة بإبادة المسلمين، فيما تعهد رئيس وزرائه لبنغلادش بتحمّل تكاليف اللاجئين إليها.
وكما يحصل حين تحدث مجازر للمسلمين فإن الكثيرين يتطلّعون لموقف واضح من المملكة العربية السعودية بسبب وزنها الدينيّ المؤثر، لكن باستثناء تصريح يتيم صدر أمس عن بعثتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة فإن الصمت الرسمي السعودي ساد، وتعامل إعلامها بطريقة سلبية غير معهودة مع الكارثة الحاصلة، بينما كان المتوقع أن تقود الرياض البلدان الإسلامية لوقف المجازر ومساعدة ضحاياها المسلمين.
الأغلب أن المنطق السياسي الكامن وراء هذا الموقف هو توجّه جديد لدى المملكة يعتبر التبرؤ من أي شكل من أشكال التعاطف مع المسلمين هو إثبات لأصحاب السطوة والنفوذ في العالم، وخصوصاً إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ببراءة المملكة من أي شبهة «إرهاب».
لابد أن هناك خطاباً داخليّاً كامناً أيضاً في هذه الرسالة وهو يتوجّه بالتهديد والإنذار إلى اتجاهات سلفيّة وسياسية معينة، ويقول، صراحة، إن السفينة السعودية أخذت اتجاهاً جديداً يقلّد (أو يتّبع) الاتجاه الإماراتي الذي يجد تحت كل حجر عدوّاً «إسلاميّاً»، ويركّز كل جهده على العوامل الاقتصادية الاستهلاكية التي تعوّض غياب الحرّية السياسية وتوابعها.
هذه المعادلة «الناجحة» (إلى حين؟) في الإمارات والسعودية تعتقد أن انشغال الناس بأرزاقهم وأموالهم وعقاراتهم، يداً بيد مع العصا الغليظة للأمن، كافية لحرفهم عن الهويّة الإسلامية العميقة للمملكة، بل إن بعض الصحافيين أو السياسيين يعتبرون استفزاز البشر في دينهم، وتجريم التعاطف مع مسلمين آخرين في بلد آخر، طريقة مناسبة لتحقيق هذه الأجندة.
على ركاكة هذا الاتجاه وتنافيه مع المنطق الإنساني والسياسي العام، فهو يتجاهل أيضاً الإمكانية التي تفتحها مجازر المسلمين في ميانمار لمساءلة العالم حول مفاهيمه القارّة حول الإسلام، مقارنة بالكليشيهات السائدة حول البوذية، باعتبارها دين السلام، ففي حين نجح الخطاب العنصريّ الغربي في تلبيس تهمة الإرهاب للإسلام، فإن أحداً لم يتكلم عن «الإرهاب البوذي» أو «الراديكالية البوذية» ضد المسلمين، ربّما لأن هذا الإرهاب والراديكالية لا يتوجهان ضد الغربيين.
رأي القدس
قول صلى الله عليه وسلم :
( مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى )
رواه البخاري (6011) ومسلم (2586)
المعنى هو أن الذين لا يهتمون بجزء من المؤمنين فهم ليسوا بمؤمنين !
تحية لأردوغان وصحبه المؤمنين
ولا حول ولا قوة الا بالله
الرجال هم الرجال فاردغان هو الرجل في هذه الامه والبقية هم النساء ومعذرتا من النساء فهؤلاء هم أشباه النساء لا النساء فالرجل تكلم عن التاريخ اما الاخرين نسو التاريخ ونسو انهم مسلمين اتبعوا دين اسيادهم للبقاء على عروشهم لكن الله هو المنتقم وكفى بالله ولا حوة ولا قوة الا بالله
السعودية ابتعدت و تخلت عن قضايا المسلمين إرضاء لعيون إسرائيل. حتى أن النظام السعودي لا يجرؤ على إدانة اية جريمة ضد المسلمين
و ما زال (خادم الحرمين الشريفين ) في عطلته الصيفية التي كلفت ما يزيد عن المئة مليون دولار.
كيف سيتدخل لوقف التطهير العرقي لمسلمي بورما و هو يقتل اطفال اليمن المسلمين صباح مساء؟!
السعودية لايهمها امر الروهنغة فهي منشغلة بابادة الشعب اليمني وامر الروهنغة لا يهمها فتاثيرهم في الخارطة التي يسعون الى تكوينها ما يهمهم سوريا العراق موريطانيا تونس مالي التشاد السودان مصر فلسطين الخ الخ البلدان التي يمكنهم التهديد منها وتمدد الوهابية
@فتحى : لا تحشروا تونس فى مواضيع لا تهمها تحدثوا عن بلدانكم أفضل ….لا السعودية و لا غيرها و لا و مهما كان قريب جغرافيا او بعيد عنها …يستطيع ان يتدخل فى تونس أو ان يتصور أن نتركه يتدخل….او حتى تحاول التدخل هى او غيرها ….تحيا تونس تحيا الجمهورية
المسلمون مشغولين بقتال بعضهم بسوريا و اليمن و ليبيا والعراق
بسم الله الرحمن الرحيم. رأي القدس اليوم عنوانه (ابادة الروهينغا والتجاهل السعودي)
(من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم). (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه،فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان). اول ما يتوقعه المسلمون البسطاء عبر العالم هو الاهتمام بامر المسلمين والحرص على مصالحهم من قبل بلاد الحرمين وبلاد الازهرالشريف. وتجاهل ركني الاسلام هذين لعذابات المسلمين هو الطامة الكبرى التي تشجع اعداء الاسلام والمسلمين على ارتكاب الجرائم الوحشية ضد الاقليات الاسلامية في العالم. ويظهر ان مسلمي الروهينجا في ميانمار اصبحوا ضحية الموجة العالمية لكراهية المسلمين والتوق الى ابادتهم او اخراجهم من معادلة المواطنة للجميع،التي تتبجح بها القوانين الدولية وترعاها الامم المتحدة في اضابيرها او كمبيوتراتها ؛ وتتعطل عندما يكون الضحايا مسلمين.والمذابح ضد اامسلمين لا تقتصر على الاقليات الاسلامية كما يحدث في ميانمار وغيرها، بل ان المذابح والفظاعات تمارس الآن ضد الاكثريات الاسلامية كما في سوريا والعراق من قبل الاقليات المدججة بوسائل القتل الفتاكة وتحت شمع وبصر المجتمع الدولي
بعض ردود الفعل العنيفة من قبل بعض مسلمي ميانمار -والذين يقتلون بدم بارد من قبل شرطتها-ضد فظائع بوذييها وحكومتها ادى الى( موجة جديدة من الفظاعات كقطع رؤوس الأطفال وحرق المدنيين أحياء، وهو ما أدّى إلى نزوح قرابة 60000 لاجئ خلال أسبوع واحد عبر الحدود الغربية نحو بنغلادش.)
تركيا تشجب وتحتج وتتعاطف وتتعهد لبنغلاديش بكلفة لاجئي الروهينغا لديها؛ واما بلد الحرمبن وبلد الازهر ف(اذن من طين واخرى من عجين) وتتجاهلان مذابح مسلمي ميانمار وكأنهم من كوكب آخر. والاتجاه السعودي الجديد ربما ارضاء لمدرسة ترامب المتصهينة او تقليدا لاتجاه الامارات ( الذي يجد تحت كل حجر عدوّاً «إسلاميّاً»، ويركّز كل جهده على العوامل الاقتصادية الاستهلاكية التي تعوّض غياب الحرّية السياسية وتوابعها.) او متابعة لعسكر السيسي الذي يجد تحت كل حجر عدوا اخوانيا، يستحق القمع.
*كان الله في عونهم وفرج كربهم.
إذا كانت (السعودية) جاحدة
أين باقي الدول الإسلامية..؟؟؟
*أين الأمم المتحدة؟؟؟
* أين (الغرب) المنافق..؟؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل.
سلام
ماذا تفعل السعودية في اليمن هل تنشر الأمن والرخاء بين اليمنيين؟
ماذا تفعل الإمارات في اليمن هل تنشر الصحة والعافية أم تنشر الكوليرا بين اليمنيين؟
من يفعل باليمنيين من عنف وتنكيل لا يستبعد أن تكون له يد في مينمار فعقيدة الذين يخربون الوطن العربي، السعودية والإمارات، هي المال الفاسد من أجل التخريب.
متى نستقيظ من الصدمة. ونعرف أن السعودية. قد كشفت عن وجهها الحقيقي المعادي للشعوب .الا يكفي انها اتهمت حماس بالإرهاب.
التجاهل السعودى للروهينقا…..!!! هذا يدخل فى قلب الأخوة العربية و الإسلامية التى يصر البعض على صم آذاننا بها …..على للروهينقا ان يقولوا على أنفسهم….لانه لا وجود لا الأخوة عربية و لا إسلامية….احسن ما سيفعله السعوديين هو إرسال المذهب الوهابي لهم لكى يكملوا تدمير أنفسهم ….تحيا تونس تحيا الجمهورية
معلوم لمن توجه السعودية تحريضها و سلاحها
كيف للسعودية ان تحرك ساكنا لنجدة اخواننا الروهينجا وهم منهمكون اصلا بسفك دماء الشعب اليمني …شعب الرهبنغا سيجد في قلوب الاوروبيين الكفار من الرحمة ما وجده اللاجؤون ااسوريون من قبلهم عند محنتهم ..لم ترحب بهم اي دولة متاسلمة من دول الخليج وخاصة السعودية .ولن يتدخل غير الأمريكيين ولوبيات الضغط في الكونجرس لاجبار ميانمار عن التوقف في ابادة شعب الروهينغا ..كما شهدنا دلك تاريخيا عندما كانت البوسنة والهرسك تعيش نفس اسلوب الابادة ..لم يتدخل لوفف دلك سوى امريكا وكفار اروبا عند ضربهم لصربيا عسكريا …
السعودية غارقة في شؤؤن الدنيا
ولا هم لها في الاخرة !
اللهم احسن خاتمتنا
سبحان الله ..رغم كل ما حصل و يحصل يوميا …….و رغم سقوط ورقة التوت عن الجميع….ما زال هناك من ينتضرمنهم الرد المنطقى على مشاكل الساعة…
بكل أحترام أود أن أقول لكاتب المقال صح النوم …أذا كانت السعوديه لم”تبدي قلقها” أثناء عدوان أسرائيل علي غزه …السعوديه لا يهمها أمر العرب أو المسلمين …هم السعوديه الأول و الأخير هو أرضاء الغرب فقط لاغير…. حسبنا الله و نعم الوكيل
مسؤولية الرؤهينغا ليس على عاتق السعودية لوحدها وانما على جميع الدول الاسلامية الجميع يجب ان يشارك بانقاذهم من الابادة بتهجريهم الى تركيا ومن تركيا الى اوروبا وعلى جميع الدول الاسلامية توفير المصاريف لحتى وصولهم الى الدول الاوربية لان الدول الاوربية لديهم الرحمة والانسانية لمساعدة هولا المساكين .
نقول لاخننا المعلقين الذين يهاجمون السعودية بان السعودية مشغولة بابادة اليمنين فان اندعاءكم ليس صحيحا السعودية اتت الى اليمن الا لتدافع عن اهل السنة من ابادة الجماعية للشعب اليمني السني على ايدي مليشيات علي صالح والحوثيون الصفويون المجرمون والله لوما مساعدة السعودية كان الشعب اليمني ابيد عن بكرة ابيه على ايدي الصفويون الحوثيون وعلي صالح ولو نجح مشروع الحوثيون سوف يصلوا الى مكة وتهديم الكعبة . نحمد الله الذي سخر لنا السعودية للدفاع شعب اليمن السني وبقية سكان الخليج من المد الصفوي الايراني على ايدي الحوثيون المجرمون قتلة الشعب اليمني وسارقين امواله .
وهذا هو التوجه الجديد للمملكة ولحكامها فهل ياترى هذا التوجه الجديد كذلك لعلمائها ومن هنا نعلم ان همهم هو ارضاء البشر وليس الله سبحانه
مشكلة المسلمين في العالم اكبر بكثير من السعودية او غيرها من البلاد الإسلامية ذلك لان الظلم واقع على المسلمين في كل مكان بدون استثنى وأول ظلم عليهم بدأ من تقسيمهم الى دويلات صغيرة لا تستطيع الدفاع عن نفسها اذا ما رغبت أي دولة امتلاك خيراتها , وثاني ظلم منع الحرية والديمقراطية والعدالة في هذه الدويلات وذلك بتوطيء من المتعطشين للكرسي من افرادها وثالث ظلم سلب أي عالم ومبتكر بالترغيب او الترهيب لجعله في خدمة الظالم بدل خدمة امته . والحل في رأي ليس من مسؤلية احد بعينه بل يقع على الجميع وليس في حل مشكلة هنا او هناك بل الحل يبدأ اولا في تحرير انفسنا لنتمكن من حماية اخوتنا بعد ذلك , ذلك لان فاقد الشيء لا يعطيه. والله اعلم
حرب ممنهجة ضد الإسلام والمسلمين.إبادة الروهينغا،إبادة مسلمي إفريقيا الوسطى،قمع مسلمي الإغور التركمان بالصين حتى في شعائرهم الدينية والأغلبية صامتة صمت القبور على رأسهم خدام الحرمين الشريفين المشغولين بمحاربة “الإرهاب القطري” تاركين المسلمين بسوريا والعراق تدبح كما تدبح النعاج.
جميع الدول الاسلامية مقصرة مما يجرى للروهينغا من مذابح على ايدي البوذين في بورما لاكن لا يجب ان نحمل السعودية لوحدها بانها مقصرة تجاه هذه القضية وخاصة ان السعودية ضحت بالغالي والنفس للدفاع عن المسلمين في اليمن من المذابخ العفاشية الحوثية الصفوية فالسعودية هي من تدافع عن المسلمين في اليمن لوحدها وهي من تدافع عن المقدسات الاسلامية في مكة المكرمة والمدينة من المد الايراني الصفوي على ايدي اعداء الله الحوثيون المجرمون لو تمكنوا الحوثيون اول عمل يقومون به تهديم الكعبة وضرب كل سني في عقر داهره . فيجب علينا ان نشكر السعودية على وقوفها الى جانب الشعب اليمني للدفاع عنه من مذابح الحوثيون المجرمون وحماية مكة والمدينة من التدمير على ايدي الحوثيون الصفويون المجرمون .
آلاف وآلاف قتلوا او استشهدوا في فلسطين او العراق وسوريا واليمن وفي رابعة والنهضة وغيرها، ولم تحرك السعودية ساكنا ، فهل ستحرك سكونها نحو الروهينغا .
ومن يدعي انها تحمي أهل السنة فهو واهم ، لقد صدعت رؤوسنا بإرهاب ايران وبشار
والان ترحب ببقاء بشار وتسعى لعلاقات مع ايران !
رأينا المتواضع انه اذا كانت السعودية تتفرج على ما يحدث في العالم الاسلامي فهو لأمر أقل ضررا وسوءا من ان تكون أيديها مشاركة في الإرهاب والقتل ضد المسلمين .
كل ما جاء في المقال أعلاه صحيح ولا غبار عليه ولكن لماذا التركيز على دولتين هامشيتين في العالم العربي، حتى وقت قريب لم يكن للسعودية وزن يُذكر ولهذا يُفهم لماذ ساهمت السعودية بتحطيم العراق ومصر ووقفت تتفرج على بلاد الشام واليمن تُقضم من قبل الإيرانيين وذلك كي تؤؤول الريادة العربية لها ولكن هل ادرك السعوديون أن الريادة ليست بالمال وإن كانت الأراضي المقدسة تحت رعايتهم. أما الإمارات فلم يكن لها وزناً يوما.
كي يكون المقال أعلاه منصفاً كان يجب أن يلوم دول إسلامية أكبر وزناً كايران وماليزيا واندونيسا أم أن إيران لا يهمها ما يحصل للروهينغا لأنهم ليسوا شيعة. من المؤسف حقاً التركيز على الجانب الديني لتلك المأساة وتجاهل الجانب الإنساني. حتى لو كانوا هؤلاء الناس يعيشون في أدغال الأمازون كان يجب أن يهب العالم الإسلامي قبل الغربي للدفاع عنهم ومؤآزرتهم بما هو ممكن لكن بالطبع حقهم علينا مزدوج لأنهم بشر ولأنهم مسلمون. لقد أصبح المسلمون غرباء حتى في أوطانهم أو كما قال المتنبي: أنا من أمة تجاوزها الله …..غريب كصالح في ثمود.
كيف يمكن التوقع من النظام السعودي الذي يغلق أعينه عن عشرات المذابح التي إرتكبتها العصابات اليهودية ضد الفلسطينيين العرب المسلمين منذ أكثر من سبعين عام وتشريد ملايين الفلسطينيين وإحتلال أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، لا بل ويغازل هؤلاء النازيين الجدد الإسرائيليين … أن يهتم بمسلمي الروهينغا أو غيرهم ويقود العالم الإسلامي لنجدتهم؟ هذا النظام يأخذ أوامره من السي آي إيه. هل ننسى عندما أمروه بدعم الأفغان ضد السوفييت كيف فتح بيت المال لدعم الأفغان وشن حملات التبرعات والتطوع والجهاد؟ متى قام بواحد في المائة من ذلك في محاربة اليهود الصهاينة وتحرير فلسطين العربية والقدس الشريف؟
لم تتخذ السعودية موقفا لانها هي بدورها تحت المساءلة من طرف منظمات حقوقية حول مايجري للمدنيين (المسلمين) في اليمن ، واي موقف معلن حول مايجري للمسلمي ميانمار فهو غير محمود العواقب سياسيا على كل الاصعدة…
الظلم عندما يقع على افراد او مجموعات لا يجب ان يصنف هؤلاء على اساس ديني او عرقي فهي مسؤولية جميع الدول والمجتمعات والمنظمات وهل لو كان هؤلاء المساكين من الهندوس او غيرهم يجب علينا ان نتغافل عن الامر ولا نساعدهم كفى تمييزا حتى بين المقهورين والمظلومين
لم ننصر إخواننا أهل السنة في فلسطين من قبل وبعد وإلى اليوم ولم ننصرهم في البوسنة ثم في شتى أصقاع العالم لم يحدث أن انتفضنا وغضبنا وإنه يترائى بكل أسف أن ذلك لن يحدث إن على مستوى الدول والحكومات أو على مستوى الأفراد والجماعات وتحميل السعودية وحدها مسؤولية الرد على العدوان الواقع على الروهينغا خطأ جسيم نكرره دائما وراء كل مصيبة تقع للمسلمين هنا وهناك وهو دليل على تهرب كل مسلم من مسؤوليته نحو إخوانه المصابين , إنها الدنيا التي أصبحت همنا ومقصدنا ثم تزلفنا لأعدائنا وهواننا على أنفسنا والتفريط في الآخرة ولذلك وقع لنا ماثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعنَّ الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفنَّ الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت ). وفي مطلع الألفية الثالثة وياللعار أمة المليار تموت بالحديد والنار.
ليس دفاعا عن السعودية
ولكن لماذا التركيز على السعودية فقط
اين باقى الدول الاسلامية وعددهم اكثر من ٦٠ دولة
المشكلة ان كل الدول العربية والإسلامية وشعوبهم وحكامهم فى اى مشكلة ومصيبة تظهر يختاروا دولة منهم ويهاجمونها ويرموا كل المشكلة على عاتق هذه الدولة
وكلهم فاكرين انهم عملوا الواجب اللى عليهم
طب وبعدين
ما هو دوركم وما هى مواقفكم العملية الفعالة والناجعة لوقف القتل والاضطهاد لهولاء
الا الشجب والاستنكار والخطب الرنانة
اين اندونسيا وماليزيا وباكستان وبنجلاديش فى اسيا
وأين تركيا ومصر والسعودية من العالم العربى
وهى الدول المؤثرة فى العالم الإسلامى
الكل مشغول بإصدار بيانات الشجب
ولا يوجد اى فعل
الا رمي المصيبة على السعودية
واصبحوا متفرجين مثلهم مثل كل باقى دول العالم
اللهمّ لا تؤاخذنا بما يقول و يفعل السفهاء منّا و بتقصير القادرين منّا علي نجدة المسلمين و غير المسلمين و اقول للاخ تونسي ابن الجمهووية ان يتكلم و يكتب باسمه فقط لانه يمثّل نسبة قليلة منالمجتمع التونسي لمسا المسلم(البرلمان _وسار تونس الخضراء)
@وسار حمدى : الطريق إلى بورما معروف ….انطلق و بدون تأخر و لا داعى لتضيع الوقت بالحديث عن تونس ….تحيا تونس تحيا الجمهورية
لا تقلقوا … عندما يأذن ترامب سيتسابق الجميع بالادانات والاستنكارات !
في الحقيقة تساؤلات محمد صلاح في تعليقه في غير محلها
فاذا اخذنا تساؤله عن مصر واين هي فيما يحصل للروهينغا
عداك عن ” دورها المؤثر ” في العالم الاسلامي فانه تساؤل
يدعو للسخرية اولا لان مصر بحاجة الى من يعينها وثانيا لما تفعله
مصر مع مسلميها بغض النظر اتفقنا او اختلفنا معهم !
يا اخي ساعد شعبك اولا واحترمهم وصن كرامتهم !
عندما ترى ميانمار كيف تتعامل دولنا وحكامنا مع مسلمينا
تهون عليها قمع المسلمين هناك ولا تحسب حساب الدول المؤثرة
التي لا وجود لها !
ولو ان السعودية تبرعت لحكومة ميانمار بعشرة مليارات عفوا
هذا الرقم يحتاجه الاردن للاستقلال بقراراته لنقل 500 مليون
دولار، الا تضمن بذلك سلامة المسلمين هناك وتمسب ود بلد يسكنه
اشخاص امنوا بمحمد ورب محمد ولقفزت شعبية السعودية وملوكها
وامراءها الكثر عاليا في السماء !
ولا هو كلام من نوع غطيلي بغطيلك !
نفاق يعني بمعنى اصح !
يا اخ فادى من لبنان
مع تحياتى واحترامى الكبير لسيادتكم
مصر لا يحكم عليها بنوع الرئيس وميوله
مصر هى منارة العالم الإسلامى على طول السنيين وحتى الان
اين تعلم ويتعلم حتى الان كل الطلاب من كل أنحاء العالم صحيح الدين الإسلامى على مر الايام وحتى الان
اسأل معظم روساء العالم الإسلامى وشيوخها الاجلال عن مصر وأزهر مصر وشيوخ مصر
سيادتكم تركت الموضوع المهم ودخلت نفسك فى سياسة وكره فى مصر
كل ذالك لان سيادتكم لا تحب رئيس مصر
ايوة مصر دولة مؤثرة فى كل العالم الإسلامى
سواء رضيت او لم ترضى