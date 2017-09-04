عرس جماعي لبناني في بكركي Sep 03, 2017 Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - صورصور-منوعات
مبروك وبالرفاه والبنين للجميع هكذا فليعم الفرح على بني الإنسان ادام الله نعمه على جميع خلقه وليخسأ الظالمون أعداء الله وأعداء الانسانيه والله غالب على امره ولو كره الكافرون انا لا ادري إن كان في عرس بكركي من طوائف لبنانية أخرى حتى يكون العرس فرحا وطنيا إنسانيا ورسالة حب ومودة في هذا الزمن الذي طغت فيه الأنانية والاستعلاء والظلم والفرقة بين بني أدم ختاما شكرا لبكركي و لراعي بكري والف مبروك للعرسان.