السيسي يدعو قادة “بريكس″ لزيادة استثماراتهم في مصر

“القدس العربي” – وكالات: دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الإثنين، قادة دول قمة “بريكس″ إلى زيادة استثماراتهم في بلاده والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة بين القاهرة والعالم العربي وإفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم، أمام منتدى أعمال تجمع دول بريكس (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا) المنعقد في مدينة شيامين، بمقاطعة “فوجيان” الصينية، من 3 – 5 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتحدث السيسي، عن برنامج الإصلاح الاقتصادي في بلاده وأبرز التحديات التي تواجهها، لافتاً إلى أن مصر استفادت من عدة نماذج للإصلاح الاقتصادي لدول بريكس، منها البرازيل والهند.

وتقول الحكومة المصرية إنها تنفذ برنامجاً للإصلاح الاقتصادي الشامل، يضع البلاد على الطريق السليم ويجعل الاقتصاد ينمو بكامل طاقته الكامنة، لتوليد فرص عمل حقيقية ومنتجة.

وأضاف السيسي، “لدينا صيغ مختلفة للتعاون بين مصر ودول بريكس، في القارة الإفريقية، وهناك كذلك مجال استفادة مؤسساتكم من شبكة الاتفاقات التجارية التي تجمع بين مصر ودول أخرى عديدة في العالم العربي وإفريقيا وأوروبا”.

وأشار إلى أن “هذه الاتفاقيات تمنح المنتجات التي جرى عليها عمليات تصنيع وقيمة مضافة في مصر، أنواع مختلفة من المزايا التفضيلية في دخول أسواق تلك الدول الشريكة”.

وقال إن “مصر تعمل بقوة على أن تجدوا فيها بيئة داعمة لاستثماراتكم، كما أننا نتطلع إلى الاستفادة من خبراتكم على مدى عقد كامل وهو عمر هذا التجمع″.

ووفق تصريحات لوزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، الجمعة الماضي، فإن حجم تجارة مصر مع الدول الخمس أعضاء التجمع بلغت فى 2016، ما يقرب من 20 مليار دولار، تحتل الصين المرتبة الأولى بإجمالى حجم تجارة بلغ 10 مليارات و985 مليون دولار.

السيسي يدعو بوتين للتوقيع على العقد النهائي لمشروع “الضبعة” النووي

قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعا نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى توقيع العقد النهائي لمشروع بناء محطة الطاقة النووية بالضبعة غربي البلاد.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش منتدى أعمال تجمع دول بريكس، فيما لم يصدر بيان رسمي من السلطات المصرية حول اللقاء أو التصريح حتى الساعة 9:20 ت.غ.

ووفق المصدر ذاته فإن الرئيس المصري أكد أن “جميع الإجراءات المتعلقة بالاتفاق على عقد بناء محطة الطاقة النووية في الضبعة انتهت، ونأمل أن يتمكن الرئيس الروسي من التواجد معنا خلال حفل توقيع العقد (دون تحديد موعد)”.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف عن مباحثات رئاسية ستنعقد قريباً للنظر في استئناف الرحلات الجوية مع القاهرة، وفق “سبوتنيك”.

وكذلك بالتزامن مع تصريحات وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، الإثنين، بأن الخبراء الروس يقيمون إيجابيا الإجراءات والتجهيزات الأمنية في أحد مباني مطار القاهرة، وأن مصر أنجزت عملاً كبيراً في هذا الاتجاه.

وإثر تحطم طائرة روسية في 31 أكتوبر/ تشرين أول 2015، ومقتل طاقمها وجميع ركابها الـ 224، أوقفت دول عديدة في مقدمتها روسيا، رحلاتها إلى مصر عموماً، والمتوجهة إلى شرم الشيخ خصوصاً، قبل أن تبدأ استئناف رحلاتها تدريجياً، مع توقف استمرار التوقف الروسي.

وكان خبراء مصريون قالوا للأناضول سابقاً إن استمرار المماطلة الروسية في عدم عودة الطيران والسياحة رغم كافة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها القاهرة في مطاراتها، دفع القاهرة لتجميد توقيع العقود النهائية لمحطة الضبعة بدعوى عدم اكتمال بعض الأمور الفنية.

وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وقعت مصر مع روسيا اتفاق إنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية بمدينة الضبعة (غرب)، وتمويلها عبر قرض بقيمة 25 مليار دولار، وفق بيان حكومي مصري.