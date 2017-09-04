القضاء الفرنسي يصدر الثلاثاء حكمه في قضية صور كايت ميدلتون

“القدس العربي” – وكالات: يصدر القضاء الفرنسي الثلاثاء، حكمه في قضية الصور الملتقطة لكايت ميدلتون وهي عارية الصدر، والتي نشرتها مجلة “كلوزر” المتخصصة بأخبار المشاهير عام 2012.

ويطالب الأمير وليام، الثاني في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وزوجته كايت ميدلتون بعطل وضرر قدره 1,5 مليون يورو بسبب “الصدمة” التي خلفتها هذه الصور، على ما أكد محاميهما.

وفي مطلع أيار/مايو وأمام محكمة الجنح في نانتير قرب باريس، تلا المحامي جان فاي رسالة ندد فيها الأمير وليام بأحداث “مؤلمة لأنها تذكر بالمضايقات التي كانت وراء وفاة” والدته الأميرة ديانا التي توفيت قبل عشرين عاماً في حادث سير، عندما كان يطاردها صائدو صور في العاصمة الفرنسية، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وطالب المدعي العام من جانبه بفرض غرامات “كبيرة جدا” على ممثلي “كلوزر” وهما مديرة التحرير لورانس بيو وارنستو موري مدير النشر، وعلى صائدي الصور من وكالة “بستيماج” الباريسية سيريل مورو (32 عاماً) ودومينيك ياكوفيديس (32 عاماً) اللذين يشتبه بالتقاطهما الصور إلا أنهما ينفيان ان يكونا ضالعين في القضية.

والجميع ملاحق بتهمتي انتهاك الحياة الخاصة أو التواطؤ.

وتظهر الصور التي نشرتها “كلوزر” في 14 أيلول/سبتمبر 2012 كايت ووليام على حافة حوض سباحة في دارة فخمة في منطقة لوبورون الفرنسية. وكانت دوقة كامبريدج عارية الصدر.

ومباشرة بعد نشر الصور، حصل وليام وكايت على قرار بمنع بيع هذه الصور وأي نشر جديد لها وتقدما بشكوى.

وقبل “كلوزر”، نشرت صحيفة “لا بروفانس″ الفرنسية الصادرة في جنوب فرنسا صورة لكايت في لباس البحر.

وطلب المدعي العالم في إطار هذه القضية، فرض غرامة مع وقف التنفيذ على مارك اوبروتان الذي كان مدير النشر وفاليري سوو المصورة. ويطالب وليام وكايت بعطل وضرر قدره 50 الف يورو.