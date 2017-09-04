وزير خارجية فرنسا يؤكد في ليبيا الالتزام بحل النزاع

“القدس العربي” – وكالات: أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان الذي يزور ليبيا الاثنين، “التزام” فرنسا بتسوية النزاع في هذا البلد النفطي الغارق في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

وقال لودريان في تصريح صحافي في طرابلس “هذا مؤشر على التزام فرنسا والرئيس ماكرون بإرادة حل هذه الازمة”، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

والزيارة الأولى لوزير الخارجية الفرنسي لليبيا بعد مبادرة لقاء سان كلو قرب باريس، حيث عقد لقاء بين السراج وحفتر، أبرز طرفين ليبيين “والذي ترغب مختلف الأطراف الليبية في الانضمام اليه وخصوصاً الفاعلين المؤسساتيين” وفق الوزير.

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني الهشة المعترف بها دولياً فائز السراج، التقى في نهاية تموز/يوليو قرب باريس بالمشير خليفة حفتر ووافقا ، دون توقيع، على خارطة طريق بشأن وقف اطلاق نار وتنظيم انتخابات في 2018.

واضاف لودريان “ان هدفنا هو بالتاكيد استقرار ليبيا في صالح الليبيين انفسهم لكن ايضا لما فيه مصلحة البلدان المجاورة التي نحن جزء منها بشكل ما”.

واعتبر لودريان ان استقرار ليبيا “يمر عبر تطبيق إعلان لقاء سان كلو الذي نص اساسا على تعديل اتفاق الصخيرات” الموقع بين الاطراف الليبيين برعاية الامم المتحدة نهاية 2015، وتنظيم انتخابات.

وتابع ان الهدف “هو ليبيا موحدة مع مؤسسات فاعلة”، ما يمثل “شرطاً لتفادي التهديد الإرهابي بشكل مستدام وإتاحة المصالحة”.

وقال الوزير الفرنسي ان “هذه الرؤية مستوحاة تماماً من مسار بدأه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة” غسان سلامة “بتناغم شامل بين رغبة الأمم المتحدة (..) والسيد سلامة والتعهدات المتخذة في سان كلو”.

وبعد طرابلس أعلن لودريان انه سيزور مصراتة ثم بنغازي وطبرق بشرق ليبيا.

وكان وزيرا خارجية المانيا سيغمار غابريل والمملكة المتحدة بوريس جونسون، زارا ليبيا الصيف الماضي.