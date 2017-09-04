قرقاش ردا على مسؤول إيراني: سجل إيران في العراق وسوريا أجدر بالمراجعة
Sep 04, 2017
دبي – (د ب أ) : دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إلى مراجعة سجل إيران في كل من سوريا والعراق، وذلك ردا على تغريدة لرئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي.
وكان رضائي قد كتب في تغريدة على موقع “تويتر” أن “الإمارات برج ورقي، يمكن إسقاطه بدون حتى صاروخ”.
ورد قرقاش اليوم الاثنين بتغريدة على تويتر، كتب فيها :”اعتاد محسن رضائي الإساءة إلى دول الخليج العربية، ولا جديد في تعرضه للإمارات التي تبقى رغما عنه رمزا ناجحا يجمع بين صلابة الدولة وازدهارها”.
وأضاف أنه كان من الأجدر “أن يتناول رضائي سجل إيران التنموي وسمعتها بين جيرانها ومحيطها، وسجلها في العراق وسوريا، فهي أجدر بالتناول والمعالجة”.
وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد اتهم الأسبوع الماضي إيران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
فعلا الإمارات برج ورقي بنفخة واحد تسقط في يد إيران.
أظن أنه قد آن الأوان لأن تجعل إيران من الإمارات محمية ومنتجعا سياحيا. وبذلك يهدأ العالم من الفتن التي توقدها الإمارات في كل مكان.
سوف يتضح أن الإمارات قد حرضت كيم لتشغل أمريكا بحرب مع كوريا ثم تعبث الإمارات بالمال االفاسد في المنطقة وفي أوروبا وأمريكا بتهييج القوميين الأمريكان.
الإمارات ظاهرة غريبة مربكة يجب إمعان النظر في كل ما يصدر عنها.
نعم نختلف مع سياسيات الامارات. ولكن لا نرضا بان يمسها اي سوء ربي يحفظها. وفي حال اطلقت ايران طلقة واحدة ضد ارض زايد كلنا سنقف مع الامارات. الهم احمي الامارات. ان شاءالله الامارات ترجع مثل ماكان في ايام الشيخ زايد رحمة علية. تعين الخير وتساعد المظلومة وتقف مع الحق. امين. نختلف مع سياسة الامارات ولكن لانختلف ع الامارات فهم مني ونحن منهم.