قرقاش ردا على مسؤول إيراني: سجل إيران في العراق وسوريا أجدر بالمراجعة

دبي – (د ب أ) : دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إلى مراجعة سجل إيران في كل من سوريا والعراق، وذلك ردا على تغريدة لرئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي.

وكان رضائي قد كتب في تغريدة على موقع “تويتر” أن “الإمارات برج ورقي، يمكن إسقاطه بدون حتى صاروخ”.

ورد قرقاش اليوم الاثنين بتغريدة على تويتر، كتب فيها :”اعتاد محسن رضائي الإساءة إلى دول الخليج العربية، ولا جديد في تعرضه للإمارات التي تبقى رغما عنه رمزا ناجحا يجمع بين صلابة الدولة وازدهارها”.

وأضاف أنه كان من الأجدر “أن يتناول رضائي سجل إيران التنموي وسمعتها بين جيرانها ومحيطها، وسجلها في العراق وسوريا، فهي أجدر بالتناول والمعالجة”.

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد اتهم الأسبوع الماضي إيران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.