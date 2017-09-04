الفنان السعودي ناصر القصبي: عمرو خالد معتوه

لندن – “القدس العربي”:

رد مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي على تعليق عنيف كتبه الممثل السعودي ناصر القصبي، بحق الداعية الإسلامي عمرو خالد. وكتب أحدهم على “تويتر”: “مو ناقص إلا القصبي. يسخر من المشايخ”.

وعلق القصبي برد عنيف على الفيديو الذي انتشر لعمرو خالد أثناء أدائه مناسك الحج، وهو يدعو فيه المسلمين. وقال القصبي على حسابه الخاص على “تويتر”: “هذا الداعية المعتوه يرينا كيف يحول جوهر(فكرة الدعاء) إلى دروشة ومسخرة مقيتة. الجميل ما كان بالأمس مسموعا بتبجيل أصبح اليوم مثيرا للشفقة”.

وكان مقطع الفيديو الذي سجله عمرو خالد من مكة المكرمة، قد أثار الكثير من الغضب والسخرية، بعد أن خص دعوته في الفيديو، للموجودين على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.وقال في دعائه: “يا رب ارض عن الشباب والبنات كلهم اللي معنا على هذه الصفحة.. اللهم أشهدك أن الشباب والبنات والرجال والنساء الموجودين على صفحتي أني أحبهم، اللهم أجب دعاءهم”. وتابع عبر الفيديو: “اللهم إني أقسم عليك أن كل من على الصفحة أن لا يأتي العيد إلا وقد استجبت له دعاءه”.

وأثار دعاء عمرو خالد، السخرية، حيث قام أحدهم بإعادة نشر المقطع المصور، معلقا: “أنا مش على الصفحة.. كده هدخل النار ولا إيه ! حد يفيدنا يا جماعة”.