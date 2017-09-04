اعتداء عنصري على مدرسة إسلامية في هولندا

أمستردام – الأناضول : نفذت مجموعة من اليمين المتطرف اليوم الإثنين اعتداءًا إسلاموفوبيًا على مدرسة إسلامية في أول أيام الدراسة بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وذكر مراسل الأناضول أن أعضاء من حركة “إد فيرزيت” (اليمينية المتطرفة)، صعدوا على سطح مدرسة “كورنيلوس هاجا” الثانوية مع بداية اليوم الدراسي، وعلقوا لافتة تحمل عبارات عنصرية.

وقال سونر أطاصوي مدير المدرسة التابعة لوقف الإسلام للتربية (محلي): “جاءوا في الصباح الباكر ورفعوا اللافتة وبدأوا في الصياح على الطلاب والمعلمين قائلين “أنتم إرهابيون”.

وأضاف في حديث لـ”الأناضول”: “رغم كل ما فعلوه تمالكنا أنفسنا، وآثرنا الاتصال بالشرطة، دون الاقتراب منهم”.

وألقت قوات الشرطة القبض على المجموعة المعتدية وأحالتهم للتحقيق.

وقبل يومين، تبنت نفس الحركة المتطرفة اعتدءا على مسجد “التوحيد” التابع لوقف الديانة التركي (طور الانشاء) في مدينة فينلو شرقي هولندا.