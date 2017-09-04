خاتم ألماس يخطو 200 ميل… ويعود إلى صاحبته مجددا

لندن – “القدس العربي” :

من الصعب فقدان أشياء عزيزة على قلوبنا. وهو ما حدث مع امرأة ضاع منها خاتم خِطبَتِها الألماس. لكن تبدو المصادفات، أكبر بكثير من فكرة الفقدان، وتعيد الأشياء برغم الأمل الضئيل.

ووفق صحيفة “دايلي ميل”، فإن تاتيانا فرنانديز (49 عامًا) وهي موظفة في شركة “أمازون”، فقدت خاتم خطبتها في علبة تحوي كتب أطفال، أثناء توضيبها لإرسالها على بعد 200 ميل.

وبحثت فرنانديز لوقت طويل مع خطيبها ستيوارت أونيل (52 عامًا) وزملائهما، إلا أنهم استسلموا في النهاية عندما لم يثمر البحث عن نتيجة، ثم فوجئوا لاحقًا باتصال من إحدى العميلات في مانشستر، لاكتشافها أن الخاتم أرسل إليها عن طريق الخطأ.