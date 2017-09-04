فيلسوف مجري يعيد شهادة الدكتوراه الفخرية إلى جامعة بسبب منحها المواطنة الفخرية لبوتين

بودابست -(د ب أ)- قال الفيلسوف المجري، ميهالى فاجدا، اليوم الاثنين، إنه أعاد شهادة الدكتوراه الفخرية إلى جامعة دبريسن، بعد أن منحت المواطنة الفخرية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكتب فاجدا (82 عاما) على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لا أريد أن ارتبط -بأي شكل -بمؤسسة تروج لفلاديمير بوتين كمواطن فخري”.

وكانت الجامعة الواقعة في دبريسن، ثاني أكبر المدن في المجر، أعلنت بوتين “مواطنا فخريا”، في أواخر أغسطس/ آب الماضي، للأعراب عن امتنانها لأدراجها ضمن برنامج ثنائي للأبحاث النووية.

وكان بوتين زار بودابست الاسبوع الماضي، لافتتاح بطولة الجودو العالمية، كرئيس فخري للاتحاد الدولي للجودو. ولم يتمكن بوتين من الحصول على جائزة الجامعة، رسميا، بسبب ضيق المواعيد.

ويشار إلى أن فاجدا -وهو مفكر يساري -من المنشقين البارزين في ظل النظام الشيوعي القاسي بالمجر. وبعد منعه من العمل في بودابست، أعطى محاضرات في ألمانيا والولايات المتحدة وكندا.