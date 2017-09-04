رسالة تهنئة بالعيد لنوري المالكي تثير سخرية العراقيين

“القدس العربي”:

تحولت رسالة تهنئة لنائب الرئيس العراقي نوري المالكي ، بمناسبة عيد الأضحى، إلى مادة للسخرية و التندر في أوساط العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتوت تهنئة المالكي، التي أرسلت هاتفياً برسالة نصية للعراقيين عبر شركات الاتصالات بمناسبة عيد الأضحى، والمكونة من عشر كلمات، على أربعة أخطاء لغوية وإملائية، مما أشعل موجة من التعليقات الساخرة حولها، وتساؤلات حول ما إذا كان المالكي هو من كتبها شخصيا أوأحد مساعديه أو حتى “روبوت”!.

وجاء في رسالة المالكي: “أهنئكم بعيد الأضحى المجيد جعلة الله يوم خيرا وفتحا ونصر للعراقيين جميعاً”.

وتطوع كثير من المعلقين لتصحيح أخطاء الرسالة من بينهم الإعلامي عمر الوليد، و إن صحح بعض المعلقين “تصحيحه” بالقول إن الأصح “أربعة” أخطاء و ليس أربع!.