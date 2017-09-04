رسالة تهنئة بالعيد لنوري المالكي تثير سخرية العراقيين
Sep 04, 2017
“القدس العربي”:
تحولت رسالة تهنئة لنائب الرئيس العراقي نوري المالكي ، بمناسبة عيد الأضحى، إلى مادة للسخرية و التندر في أوساط العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
واحتوت تهنئة المالكي، التي أرسلت هاتفياً برسالة نصية للعراقيين عبر شركات الاتصالات بمناسبة عيد الأضحى، والمكونة من عشر كلمات، على أربعة أخطاء لغوية وإملائية، مما أشعل موجة من التعليقات الساخرة حولها، وتساؤلات حول ما إذا كان المالكي هو من كتبها شخصيا أوأحد مساعديه أو حتى “روبوت”!.
وجاء في رسالة المالكي: “أهنئكم بعيد الأضحى المجيد جعلة الله يوم خيرا وفتحا ونصر للعراقيين جميعاً”.
وتطوع كثير من المعلقين لتصحيح أخطاء الرسالة من بينهم الإعلامي عمر الوليد، و إن صحح بعض المعلقين “تصحيحه” بالقول إن الأصح “أربعة” أخطاء و ليس أربع!.
علماً انه يحمل ماجستير في اللغة العربية كما يفترض !
حتى لو أن غيره من كتبها ، فكان أول أمر يفعله هو تدقيقها كونها بإسمه و ذلك قبل نشرها !
.
لكن هذا حال العراق اليوم بيد هؤلاء الفاشلين في تخصصاتهم اصلاً فشلاً ذريعاً ، فما بالك وهم يتولون مناصب لا يفقهون فيها شئ ، سوى تنفيذ اجندة السيد الذي يتحكم بهم !
.
سبق للمومأ اليه ، وهو الذي يحمل شهادة عليا في اللغة ، و يدعي انه رئيس حزب ” ديني” أن ذكر عبارة و قال عنها آية قرآنية ، و تلا آية قرآنية بشكل خاطئ، ناهيك عن معلومات تأريخية مزيفة و مزورة !
.
قناة الجزيرة عرضت في مناسبة و فتحت الصندوق الاسود لهذا الشخص ، و تبين انه لم يترك موبقة الا وارتكبها ضد بلده قبل الاحتلال و بعده ، لذا هذه الرسالة المليئة بالأخطاء ربما اقل موبقاته و ذنوبه !