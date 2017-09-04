العاهل الأردني وعائلته في رحلة في بحر إيجة على متن يخت للأمير فهد بن سلطان
Sep 04, 2017
لندن – “القدس العربي”
تناقل مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للعاهل الأردني عبدالله الثاني، وعائلته وهم يقومون برحلة عبر بحر إيجة، على متن اليخت “سارفسا” لقضاء إجازة نهاية الصيف.
وضمت الصور مشاهد لليخت، الذي رسا في مدينة مرمريس التركية، وتم تزويده بالوقود والمواد الغذائية اللازمة لرحلة ممتعة. ويعد اليخت الذي يملكه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود من أكبر 100 يخت حول العالم، وهو مؤلّف من أربعة طوابق، وصالة رياضة وصالة جاكوزي وصنابير مياه مطلية بالذهب، ويستوعب اليخت 12 ضيفا في ست غرف، وطاقما يضم 20 شخصا في عشر غرف (كابينات)، وتبلغ قيمة اليخت 110 ملايين دولار.
يشار إلى أن للملك الأردني قارب في ميناء العقبة تم تصميمه وبناؤه في سلطنة عمان، ويميز بجمالية تصميمه الداخلي من الخشب المحفور برسومات على الطريقة الإسلامية.
*ما لفت نظري ليس قيام الملك بإجازة
كل الملوك الرؤساء الحكام يفعلون ذلك
وهذا من حقهم .
* ما شد انتباهي ضخامة (اليخت)..؟؟؟!
وثمنه اكثر من 100مليون دولار؟؟؟!!!
وصاحبه الأمير (فهد بن سلطان).
*السؤال المنطقي؛ من أين جاب الامير فهد
ثمن اليخت ؟؟؟
وطبعا عنده (طائرة) خاصة بالشيء الفلاني
وسيارات فاخرة بالشيء الفلاني وهذا
ينسحب على معظم امراء السعودية
ومعظم امراء دول الخليج العربي..؟؟؟
*إذا لا يوجد قانون في بلدانهم يسألهم
من أين لكم هذا؟؟؟
*ربنا رايح يسألهم من أين لكم هذا؟؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل
من يسرق مال الشعب ..
سلام
وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ (24) سورة الصافات.
مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ (25) سورة الصافات.
بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26) صَدقَ اللهُ العَظيم.
وَما أدقَّ كلمةَ (الْيَوْمَ)!
فهُم قَبلَ هَذا اليَوم؛
كَانوا جَبابرةً، وسادةَ القَوم!