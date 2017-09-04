برنامج الأغذية العالمي: السعودية ملزمة بتمويل كل المساعدات الإنسانية في اليمن

أديس أبابا – (رويترز) : قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن السعودية عليها بمفردها تمويل إجراءات معالجة الأمراض والجوع الذي يعصف في اليمن حيث تقود المملكة حملة عسكرية منذ عامين ونصف العام.

وكانت تعليقات ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي مباشرة على غير العادة بالنسبة لمسؤول بالمنظمة الدولية في انتقاد طرف في أحد الصراعات.

ودعا بيسلي إلى إنهاء الحملة العسكرية للتحالف واتهمه بإعاقة عمليات تقديم المساعدات.

مقاتلات التحالف تقصف مواقع وتجمعات للحوثيين شمال غربي اليمن

على صعيد التطورات على الأرض شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم، غارات جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح بمحافظة حجة 123/ كيلومترا شمال غرب صنعاء/، مخلفة خسائر مادية وبشرية في صفوفهم.

ونقل موقع الجيش “26 سبتمبر” عن مصدر ميداني قوله، “إن الغارات الجوية حققت أهدافها على أطراف مدينة ميدي ومزارع النسيم والجر غرب حجة، وخلفت خسائر بشرية ومادية في صفوف وعتاد المليشيا الانقلابية (مسلحو الحوثي وصالح)”.

وأوضح المصدر، أن المليشيا ضاعفت من هجماتها على مواقع الجيش الوطني مؤخراً، بعد التقدم الميداني لقوات الجيش في مدينة ميدي، “حيث تحاول جاهدة استعادة المواقع التي سقطت بيد الجيش الوطني”.

وأضاف المصدر “تتلقى المليشيا الانقلابية ضربات موجعة في ميدي، حيث استطاعت قوات الجيش الوطني وباستراتيجية عسكرية تحويل المعركة في ميدي إلى معركة استنزاف لعناصر المليشيا”.

ويوم أمس الأحد، أعلنت قوات الجيش عن مقتل ما لا يقل عن 70 عنصراً من الحوثيين وقوات صالح أثناء محاولاتها التسلل إلى مواقع الجيش الوطني بمدينة ميدي القريبة من الحدود السعودية، خلال الأيام الماضية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا منذ نهاية شهر مارس/آذار عام 2015 ضد الحوثيين وحلفائهم من قوات صالح، بطلب من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي الذي يتهم الحوثيين بالانقلاب على السلطة بقوة السلاح.