مدون يمني يسخر من شاعر البلاط السعودي ـ ( فيديو)

“القدس العربي”:

سخر المدون اليمني أسعد الشرعي عبر حسابه على “تويتر” من ضابط سعودي يمدح شعراً العاهل السعودي وولي عهده، وانتقد بشدة وصفه لأشقاء خليجين بـ”الكلاب”، وتساءل عن الخطاب السعودي المزدوج و المتناقض في ما يخص إيران و قال رداً على الشاعر: “ايه ساكت سنين فعلا وايران شغالة الى ان ضاعت اربع عواصم عربية ساكتين سنين مشغولين بالدفة وعطر العود”.

وسخر الشرعي أيضا من عبارة “سيف الشريعة” التي أشار اليها الضابط السعودي و قال” سيف الشريعة ..أي سيف وأي حرب انتصرت فيها المملكة او ملف ادارته المملك و نجحت فيه فكله فشل وفشل “.

وندد المدون اليمني بما تفعله السعودية في اليمن واعتبره “سيف الشريعة” المزعوم الذي يقتل الأطفال والمدنيين وذكر أسرة آل اريني التي قتلت في اليمن:” هذه بثينة آخر من تبقت من آسرتها ..بثينة عين الانسانية ستكون لعنة عليكم “.

وختم الناشط اليمني بنصيحة للسعوديين حول الملك سلمان بن عبد العزيز وقال “انصحوه صارحوه هذا أفضل من هذا النفاق “.