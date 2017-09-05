﻿الأردن يمنع «تأبين» أبو علي مصطفى داخل مقر حزب معارض

عمان ـ «القدس العربي»: التقط حزب «الوحدة الشعبية» الأردني ما هو جوهري في المسألة عندما عبر، بعد ظهر أمس الإثنين، عن استغرابه لما سمّاه «بالتناغم بين الموقف الرسمي من حفل تأبين كان ينوي إقامته للقائد الراحل الشهيد أبو علي مصطفى، وحملة ضد الحزب ونشاطه رصدت أخيراً على وسائط التواصل الاجتماعي».

وأظهرت السلطات الأردنية فعلاً مستويات من التناغم، وقررت إلغاء حفل تأبين يخص ذكرى رحيل الشهيد أبو علي مصطفى، بعد يومين فقط من تهديد نشطاء على «فيسبوك» بالتصدي لهذا النشاط بأنفسهم بسبب دور أبو علي مصطفى في أحداث أيلول/سبتمبر في الأردن عام 1970. وأثار الحفل المذكور جدلاً عاصفاً في الوسط السياسي الأردني حتى قبل أكثر من أسبوعين من انعقاده.

وإزاء الجدل استدعى محافظ العاصمة عمان الدكتور سعد شهاب، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب، وأبلغه مباشرة بقراره حظر إقامة التأبين من دون إظهار الأسباب. وصعد النقاش أصلاً حول التأبين الممنوع بعد جدل مماثل طال ندوة نظمها عضو البرلمان طارق خوري حول ظاهرة العزوف الانتخابي عند المكون الفلسطيني في الأردن.

وتجنباً لأي احتكاك محتمل على المستوى الفردي في الشارع قررت السلطات الإدارية منع التأبين، حسب مصدر مقرب من وزارة الداخلية تحدث لـ«القدس العربي»، شارحا أن السلطات لا تريد إشعال نقاشات حساسة يمكن أن يثيرها حفل التأبين، خصوصا في ظل الجدل المحيط بدور الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في أحداث الأردن عام 1970.

لكن هذه الحجة لا تقنع حزب الوحدة الشعبية أحد أقطاب أحزاب المعارضة، وصاحب النشاط المحظور، حيث أصدر الدكتور ذياب بياناً أوضح فيه بأن الحاكم الإداري للعاصمة استدعاه رسميا بحضور ممثلين للأجهزة الأمنية وأبلغه بمنع إقامة فعالية إحياء الذكرى السادسة عشرة لاستشهاد القائد أبو علي مصطفى، الذي اغتالته الآلة العسكرية الصهيونية» الإسرائيلية حسب نص البيان.

وشرح ذياب أنه أكد عدم قانونية قرار المنع ومخالفته لقانوني الأحزاب والاجتماعات العامة، كون الفعالية تقام في مقر الحزب، ولا تحتاج لموافقة أو إشعار. وأشار الأمين العام لحزب الوحدة إلى أن الحزب دأب على إقامة فعاليات في ذكرى استشهاد أبو علي مصطفى وشهداء الحركة الوطنية الأردنية والعربية كافة. ويرى الحزب في هذا القرار تعدياً كاملاً على حرية العمل السياسي والحزبي، من شأنه المساس بحرية التعبير بشكل خاص والعملية الديمقراطية بشكل عام.

وأبدى الحزب استغرابه من التناغم الرسمي مع «الحملة المسعورة التي تستهدف الحزب وأحد رموز النضال الوطني الفلسطيني والقومي العربي». وبرغم الضجيج الذي أثاره قرار الحاكم الإداري إلا أن الحزب أعلن أنه سيناقش الفعالية المقصودة في اجتماع مكتبه السياسي المقبل لتحديد الموقف النهائي.