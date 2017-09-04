أهالي السويداء السورية يختطفون دورية أمن تورطت في خطف فتاة قاصر
Sep 05, 2017
دمشق ـ «القدس العربي» ـ من هبة محمد: أقدمت مجموعة من أهالي محافظة السويداء أمس الاثنين على اختطاف دورية أمن أثناء مرورها في أحد أحياء المدينة على خلفية اتهام أحد عناصرها باختطاف فتاة قاصر اختفت الأسبوع الفائت.
وقالت مصادر في المدينة إن مقربين من المفقودة كاترين هيسم مزهر، 17 عاما، اختطفوا دورية الأمن بكامل عناصرها المسلحين، وأنهم حققوا مع الشخص المتهم بالجريمة مما أدى لاعتراف الدورية باختطاف الفتاة وأنها محتجزة حاليا في اللاذقية.
أهالي السويداء السورية يختطفون دورية أمن تورطت في خطف فتاة قاصر
عفية رجال والله رجال
الحل الوحيد …
ويقولون ان الاسد انتصر
لقد قام بتدمير النسيج الاجتماعي لسوريا وكل ما يربط الناس بعضهم ببعض
وهل يعتقد ان اهالي مئات الالاف من القتلى سيظلوا ساكتين
سوريا امام عشر سنين من سفك الدماء للاسف ولن تهدا الامور قبل ان يحصل اتفاق سياسي ويحصل الجميع
على حقوقهم المشروعه سياسيا واجتماعيا وامنيا