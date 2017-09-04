﻿أهالي السويداء السورية يختطفون دورية أمن تورطت في خطف فتاة قاصر

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من هبة محمد: أقدمت مجموعة من أهالي محافظة السويداء أمس الاثنين على اختطاف دورية أمن أثناء مرورها في أحد أحياء المدينة على خلفية اتهام أحد عناصرها باختطاف فتاة قاصر اختفت الأسبوع الفائت.

وقالت مصادر في المدينة إن مقربين من المفقودة كاترين هيسم مزهر، 17 عاما، اختطفوا دورية الأمن بكامل عناصرها المسلحين، وأنهم حققوا مع الشخص المتهم بالجريمة مما أدى لاعتراف الدورية باختطاف الفتاة وأنها محتجزة حاليا في اللاذقية.