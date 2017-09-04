ليس حسداً في تونس بل حزنا على الجزائر!
توفيق رباحي
كنت في لندن الشهر الماضي عندما جاءني اتصال هاتفي من رقم تونسي. اتضح أنه صديق جزائري يقيم في دولة خليجية سافر وعائلته إلى تونس لقضاء إجازة الصيف. كان سفراً مخططا له ضم عائلة هذا الصديق وعائلة زوجته القادمتين من الجزائر، فالتأم في تونس شمل ثلاث عائلات قضت أياما ممتعة، وفق توصيفه.
ذكّرتني الحالة بعراقيين، بسبب نظام صدام حسين ولاحقا الحرب الأهلية، طالما سافروا من مختلف العواصم الغربية للقاء أفراد عائلاتهم في عمّان. مع فرق ألاَّ شيء يمنع صديقي ـ وآخرين ـ من قضاء إجازته السنوية في الجزائر إلا خوفه من أن تتحول أيامه هناك إلى نكد وندم.
أسهب صديقي في وصف المتعة وراحة البال في تونس، مع حسرة، بطبيعة الحال، على عجز الجزائر عن توفير أجواء مشابهة تجلب أبناءها قبل الأجانب.
قد يكون في الأمر مبالغة أو شيء من الإفراط في البحث عن الكمال، لكن لا لوم على عائلة تبحث عن حقها في قضاء إجازة مريحة غير متاحة بسهولة في الجزائر. في عائلتي القريبة مراهقون خاضوا هم أيضا تجربة السياحة الصيفية في تونس. أجمعوا كلهم على أنها تمت بلا معاناة وبكلفة مقبولة. نزلوا في فنادق من فئة الأربع وخمس نجوم واستفادوا من كل خدماتها التي، في الجزائر، تعتبر من صنوف الحلم، فعادوا إلى بلادهم مصابين بالذهول.
هناك ظاهرة تستوقف القادم من بعيد في المجتمع الجزائري: كبار السن، نساء ورجال، يشتركون في حلم أداء مناسك العمرة، وغيرهم من الأقل سنًّا وتديُّنا يحلمون بإجازة صيفية في تونس.
تونس هي بالأحرى خيار الجزائريين غير الميسورين (الميسورون يفضّلون أوروبا وتركيا وماليزيا وتايلند وغيرها) لأنها أفضل المتاح.. هي الأقرب مسافة، الدخول إليها مبسط، والتعامل فيها سهل بحكم اللغة المشتركة والعادات والعقليات المتقاربة. الجزائري قد يشعر بغربة في أي مكان إلا في تونس.
كما أن بقاء الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة فسَحَ المجال أمام تونس استغلته الحكومة التونسية مستفيدة من تأخر حكومة المملكة في الاستثمار في جوع الجزائريين السياحي.
الأرقام الرسمية المتاحة في تونس تفيد أن 1.8 مليون جزائري زاروا تونس العام الماضي وأمضوا 17 مليون ليلة سياحية، أي ما يقارب عشر ليال قضاها الفرد الواحد. وبالنظر إلى كون تونس هي وجهة الجزائريين غير الميسورين، تبدو عشر ليال سياحية مدة معقولة اقتصاديا ونفسيا، لأنها توشك على إشباع حاجة السائح من دون أن تبدأ في نخر موازنته.
تونس استثمرت جيدا في ما يجوز تسميته بالظاهرة الجزائرية، وفق خطة تنبع من سياسة واضحة تبدأ بإغراء الجزائري في شوارع مدينته من خلال إعلانات دعائية لافتة للانتباه. ويتواصل العمل باستقبال السائح الجزائري بالأحضان والهدايا في المعابر البرية (معبر ملولة في منطقة طبرقة وحده استقبل في 2016 نحو 650 ألف جزائري).
كما أنشأت في وزارة السياحة «إدارة الأسواق العربية». وبما أن مصر ولبنان والمغرب والأردن دول جاذبة للسياح وليست مصدِّرة، يبقى واضحا أن الهدف، عربيا، هو السائح الجزائري ثم الخليجي. لكن الجزائري أهم لأنه أسهل، فهو غير متطلب ولا يدقق كثيراً في الخدمات ونوعيتها (كونه قادما من العدم) وسهلُ المزاج عند مقارنته بالمزاج التونسي.
أين الجزائر من كل هذا؟ غائبة تماما. الشعب الفرنسي من أكثر الشعوب سفرا إلى الخارج، لكن فرنسا تجلب 50 مليون سائح أجنبي سنويا. وهو حال اسبانيا وإيطاليا ودول أخرى، لكنه ليس حال الجزائر.
أحيانا يتراكم لدى الفرد انطباع بأن الجزائر مرتاحة في انغلاقها وراضية بإخفاقها عن جلب سياح أجانب، بل عن إقناع أبنائها بقضاء إجازاتهم في بلادهم.
النزيف المستمر الذي تعيشه الجزائر، سياحيا على الأقل، تقع مسؤوليته على الحكومة أولا وعلى المجتمع ثانيا. لكن المشكلة تكمن في عمل الطرفين على توظيف هذا الواقع المر وتحويله من خيبة إلى نصر.
في الأوساط الرسمية هناك محاولات لتوظيف الإخفاق وتحويله إلى نجاح، من خلال تكريس الاعتقاد بأن السلطات حققت للمجتمع الجزائري رغد العيش ومكّنت حتى محدودي الدخل فيه من قضاء إجازاتهم في الخارج. وهو أمر غير متاح لعامة التونسيين والمغاربة والمصريين وغيرهم.
أما في الجهة المقابلة للسلطة، فلا يبدو أن هناك إدراكا لوجود مشكلة، إذ يكفي الفرد (والعائلة) أن يسافر خارج الحدود ليعزز مكانته الاجتماعية ويجد ما يباهي به أقرانه (العمرة لكبار السن وتونس للباقي).
المؤلم في الأمر ألاَّ أحد من الطرفين جاهز لنفض الغبار الذي يلفه ويقود إلى النزيف. فإذا افترضنا أن كل فرد من الـ1.8 مليون أنفق 100 دولار خلال إقامته، تكون المحصلة 180 مليون دولار.
أخطر من المشكلة ذاتها إنكارها ومحاولة توظيفها. في الجزائر تجاوزنا الإنكار ومحاولة التوظيف إلى التباهي بالإخفاق.
هنيئا لتونس ولا عزاء للجزائر. اللهم لا حسد للاثنتين.
٭ كاتب صحافي جزائري
توفيق رباحي
” هنيئا لتونس ولا عزاء للجزائر. اللهم لا حسد للاثنتين. ” إهـ
ذكرتني يا أستاذ رباحي بالحديث الملكي : (اللهم كثِّر حسادنا) !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
اما نحن فى ليبيا فقد وفرت لنا تونس العلاج الممتاز وبأسعار معقولة ، وكذلك اللجوء لمن لم يأمن على نفسه واهله من الاعتداء والخطف ، والقليل الباقى للسياحه. وهنا نتذكر قول بورقيبه ان الله اعطى للجزائريين والليبيين البترول واعطانا العقل. فتحية لاخوتنا فى تونس والمثل يقول اللى غلبه اخوه ما ذلش ( اى لا يعيبه ان يسبقه اخوه).
ببساطة أن ااجنرالات فشلوا في التنمية مند الاستقلال. ..ونجحوا في الإجهاز على المسلسل ااديمقراطي و كانوا مبدعين في العشرية السوداء و تهجير الأدمغة و قتل المناضل بوضياف. …
قالها المفكر الفرنسي هند زيارته أن هناك مكان واحد نظيف هو الثكنة و المسجد و تتأثر كثيرا بكثرة الأزبال. ..و الكل يدر في فلك العسكر من التوظيف في التجنيد إلى استيراد كل شئ و تصدير لاشيء ما عدا الغاز و البترول باثمنة باهظة و الكل يعلم أن الجنرالات قاموا بتبدير 1000 مليار دولار أي ما يعادل مشروع مارشال و إعادة تعمير أوربا. ..و هؤلاء يخلقون بؤر التوتر لكبح اامغرب العربي و ها هو السحر ينقلب على السحر
..و سيخرج جيش الكتروني ليقنعنا بأنه بالانفة يعيش الإنسان. …والغريب ليس في بلده ولكن في فرنسا ليلعنها صباح مساء بين الاحتلال العثماني و الفرنسي والعسكري و الثقافي 130 سنة هناك هوية مدجنة و ممزقة و الله وحده يعلم الباقي
أخطر من المشكلة ذاتها إنكارها ومحاولة توظيفها. في الجزائر تجاوزنا الإنكار ومحاولة التوظيف إلى التباهي بالإخفاق.
الدولة الجزائرية حصل لها مثل ماحصل لجحا وابنه وحمارهم فلما ركب جحا وابنه لاموهم لقصوتهم ولما تركو الحمار وترجلو لاموهم لغباءهم ولما ركب جحا قالو كيف يترك طفلا ويركب هوا ولما اركب الطفل قالو ياله من طفل عاق يركب ويترك ابوه راجلا.
فلما بنت سكنات وأعطت قروض لشباب وزادت في الأجور وحسنت معيشة الناس ولم تسمح لمغتصبي الأطفال والسياح الباحثين عن المتعة من دخول الجزائر قالو انها تشتري السلم الاجتماعي ولما دهب الجزائريين بعد عمل سنة لقضاء عطلة للراحة أصبح هذا خطأ لا يغتفر وكما تقول الحكمة إرضاء —–غاية لا تدرك
وكذالك الناس أعداء ماجهلوا ونشر الحكمة في غير أهلها يورث العداوة ويطرح الشحناء ويقدح زند الفتنة.
بعد هذا المقال للسيد توفيق رباحي أخشى ما أخشاه أن تقوم السلطات الجزائرية بغلق الحدود مع تونس !
حال الجزائر ذكرني بصديق قديم من أيام المدرسة ،كان عندما يسقط في الامتحان يدخل غرفته ويسد عليه الباب لأيام عديدة حتى لا يرى الناجحين….. ثقافة الفشل ، اللهم كثر حساد تونس
اي والله. لقد من الله علينا بخيره حتى اصبح الجزائري محدود الدخل يقضي اجازته خارج الجزائر. وتونس بلادي الثانية واحبها كما لم احب بلادا غيرها وهي جار مخلص ويستحق كل خير.
اما مقارنة الجزائر بتونس سياحيا فهي مقارنة قاسية وغير معقولة .تونس دولة سياحية من زمان ولا تستقبل الجزائريين فحسب فكل اجناس العالم ياتونها اما الجزائر فلا تهتم بالسياحة وهذه سياسة خاطئة والجميع يعلم ذلك.
هنئا لتونس على نجاحها ..
مرحبا بكل زوار تونس …مهما قل دخلهم و مهما علا شأنهم…. للاستمتاع بسياحة الاستجمام و السياحة الطبية من التجميل إلى أعقد العمليات مرورا بالمعالجة بالمياه المعدنية ( تونس الثانية فى العالم بعد فرنسا)….. العاملين فى القطاع ناس حرفين و يعرفون كيف يديرون هذا القطاع الصناعى/ الخدماتى ….مرحبا بكم فى تونس مرة أخرى و كل واحد اكيد سيعود إلى بلاده و هو يحلم بالعودة مرة ثانية ….تحيا تونس تحيا الجمهورية
الجزائرتستقبل مئات الالاف من المهاجرين الشرعيين و الغير شرعيين المغاربة الهاربين من الجحيم بحثاعن عمل و الاف الافارقة تاويهم و تطعمهم لهذا السبب اصبحت الجزائر ماوى لمتشردي المنطقة و ليست لاستقبال السواح. اما تونس لا تستقبل اي لاجئ افريقي .
سوء حظ الجزائر الغنية انها تقع بين جيران فقراء من الغرب المملكة المغربية التي تعيش على عائدات المخدرات و صدقات دول الخليج ومن تهريب السلع الجزائرية المدعمة من الدولة الجزائرية ليقتات منها الشعب المغربي و من الشرق تونس لا تملك الا المنتجعات السياحية لملئ الخزينة من اموال السواح . و بالتالي لا تملك هتان الدولتان ما تصدره للجزائر .
الشعب الجزائري يعيش في رفاهية و يستطيع تصدير ملايين السواح لدول الجوار بينما جيرانها يعيشون في فقر مدقع لا يملك شعبهما الامكانيات المادية لقضاء العطلة الصيفية خارج المغرب او تونس.