﻿نتنياهو عمل رئيس حكومة بالنهار ورئيس تحرير صحيفة فعليا بالليل

الناصرة – «القدس العربي»: بموجب قرار سابق لمحكمة العدل العليا اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس لتسليم صحافي إسرائيلي من القناة العاشرة ( رفيف دروكر) تفصيلا بمواعيد المحادثات الهاتفية التي أجراها مع ممول صحيفة «يسرائيل هيوم» الثري اليهودي – الأمريكي شيلدون ادلسون، ورئيس التحرير السابق للصحيفة، عاموس ريغف. وكان دروكر قد نشر تحقيقات في هذا المضمار وتوجه للمحكمة العليا لإلزام نتنياهو بالكشف عن اتصالاته مع محرر «يسرائيل هيوم» من باب الشفافية ولفضح هيمنة رئيس وزراء على صحيفة بشكل غير أخلاقي ومناف للمعايير الصحافية.

ويستدل من قائمة المحادثات، على سبيل المثال، ان نتنياهو تحدث خلال فترة الانتخابات العامة في 2013، مع ريغف 15 مرة خلال 19 يوما، أي كل يوم تقريبا. وحسب دروكر، فقد جرت بعض المحادثات قرابة منتصف الليل، في الساعات الحاسمة قبل إغلاق عدد اليوم التالي من الصحيفة، وفي يوم الانتخابات نفسه تحدث نتنياهو مع ريغف وادلسون عدة مرات، مما يعني أن نتنياهو كان فعليا رئيس تحرير «يسرائيل هيوم» الصحيفة المجانية الأوسع انتشارا اليوم والمقربة جدا من نتنياهو وتعتبر بوقا له منذ بادر من وراء الكواليس لتأسيسها قبل عشر سنوات بتمويل من ادلسون( 250 مليون دولار سنويا).

يشار الى أن قسما من العناوين التي نشرتها الصحيفة خلال الحملة الانتخابية كانت تتعلق بحزب «البيت اليهودي» المنافس لحزب نتنياهو (الليكود) ومنها مثلا «البيت اليهودي ضد النساء»، او ضد رئيس الدولة في حينه، شمعون بيريز (مثل الرئيس سيفعل كل شيء لكي يكلف اليسار بتشكيل الحكومة)، وضد رئيس الأركان في حينه غابي اشكنازي (مثل «سلوكه غير مناسب»)، وأيضا ضد الرئيس الأمريكي في حينه باراك اوباما (يحاول التدخل في الانتخابات). وكل هذه العناوين تنسجم تماما مع توجهات ومواقف نتنياهو بالتصريح والتلميح.

وفي الأيام التي تلت محادثات نتنياهو وريغف، نشرت في الصحيفة عناوين أخرى تلاءمت مع الخط الإعلامي لنتنياهو. وعندما طلب نتنياهو إلقاء خطاب في الكونغرس، ضد الاتفاق النووي الذي قاده الرئيس الأمريكي اوباما، كان عنوان الصحيفة في اليوم التالي للمحادثة بين نتنياهو وريغف « نتنياهو يرد على اوباما: مواطنو اسرائيل سيقررون». وفي 2014، في اليوم التالي للمصادقة على قانون «يسرائيل هيوم» في الكنيست (مشروع قانون لمنع توزيع صحيفة مجانية) والذي قاد الى إسقاط الحكومة، تحدث نتنياهو مع ادلسون ثلاث مرات حوالى الساعة الواحدة ليلا. وعندما حدثت الأزمة الائتلافية، تحدث نتنياهو مع ريغف على خلفية مشروع القانون المذكور الذي أيدته أوساط من المعارضة والائتلاف أيضا، وفي اليوم التالي ظهر تقرير تناول موقف رئيس «شاس» ارييه درعي، بشكل يتلاءم مع الخط السياسي لنتنياهو، بينما ظهر في «يديعوت احرونوت» المناوئة لنتنياهو عنوان معاكس.

كذلك في الأيام التي تلت المحادثات الهاتفية بين نتنياهو وريغف، ظهرت عناوين في «يسرائيل هيوم» تناولت تصريحا لسائق زوجته سارة نتنياهو داعمة لروايتها في مسألة التحقيقات ضدها.

يذكر انه تم نشر تفاصيل محادثات نتنياهو هذه بعد صراع قضائي استغرق نحو عامين، وأداره الصحافي رفيف دروكر وقسم الأخبار في القناة العاشرة، ادعى نتنياهو خلاله ان من حقه الاحتفاظ بسرية مكالمته لكن المحكمة رفضت طلبه لتغليبها حق الجمهور بالمعرفة بهذه الحالة. وفي الأسبوع الماضي، وفي محاولة للحفاظ على هيبته وصورته العامة نشر نتنياهو بيانا مقتضبا في الموضوع، ادعى فيه انه صديق لأدلسون، وان محادثاته مع ريغف كانت اعتيادية مثل كل محادثة يجريها سياسي مع محرري وممولي الصحف.

توقع اتهام عقيلة نتنياهو بالخداع المالي

وفي موضوع التحقيقات مع سارة نتنياهو من المتوقع محاكمتها بتهمة الخداع المالي بحوالى 120 ألف دولار. ومن المرجح ان يقوم المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، ابيحاي مندلبليت، بتبليغ سارة نتنياهو قراره هذا بعد الاستماع الى ادعاءاتها.

ويشتبه بطلب سارة نتنياهو وجبات طعام وتشغيل طباخين في منزل رئيس الحكومة الرسمي، خلافا للأنظمة وبشكل مخادع لأنها كانت تصل لبيتها الخاص مما يعني انه كان يفترض ان تسدد ثمنها من حسابها الخاص.

وكانت عائلة نتنياهو قد اتهمت مدبر المنزل السابق ميني نفتالي، الذي يقود حاليا مظاهرات الاحتجاج ضد نتنياهو، بالمسؤولية عن تضخيم النفقات. كما اتهم نتنياهو مدبر المنزل، خلال خطاب ألقاه في الأسبوع الماضي، بسرقة الطعام من المنزل، إلا ان مسؤولا في الشرطة قال في هذا الصدد أخيرا، ان «الظاهرة التي تم الكشف عنها في قضية منزل رئيس الحكومة متواصلة منذ سنوات، وقد بدأت قبل بدء نفتالي العمل هناك، وتواصلت بعد إقالته من وظيفته».

وتنفي سارة نتنياهو الشبهات التي تحوم حولها، وقبل حوالى شهر تطرق نتنياهو الى الموضوع، خلال اجتماع لناشطي الليكود، ووصف التحقيق وكأنه يتمحور حول «إجراء استبدال مصباح، وتقديم وجبة غداء ساخنة، وكوب شاي طلبت سارة إحضاره لوالدها المريض الذي كان ينازع».

يشار الى ان المستشار القانوني للحكومة قرر الاهتمام بملف منزل نتنياهو بنفسه، رغم ان سارة نتنياهو لا تعتبر شخصية رسمية وذلك لكونها شخصية جماهيرية. وفي حال صدور قرار بشأن التحقيق مع سارة نتنياهو، وتقديم لائحة اتهام ضدها، فسيكون ذلك أول قرار من جملة قرارات يتوقع اتخاذها خلال الأشهر المقبلة في الملفات التي تتمحور حول شبهات تتعلق برئيس الحكومة والمقربين منه. وفي حديث للإذاعة العامة أمس تكهن مسؤول في جهاز تطبيق القانون، بشكل حذر، بأن تقوم الشرطة الإسرائيلية في ديسمبر/ كانون الأول القادم بتحويل توصياتها بشأن التحقيقات في ملفي 1000 و2000، الى النيابة العامة. لكنه أضاف أن التوقيت قد يتغير لأن التحقيق يشهد تطورات جديدة طوال الوقت.

فضيحة الغواصات

وفي هذا السياق كشف أمس عن اعتقال المدير السابق لديوان نتنياهو، دافيد شاران، للتحقيق معه في قضية الغواصات. ويشتبه بتلقي شاران رشوة والخداع وخرق الثقة والتآمر لارتكاب جريمة. .وتم في محكمة أمس، تمديد اعتقاله لمدة خمسة أيام، كما اوقفت الشرطة خمسة مشبوهين آخرين للتحقيق معهم في القضية.

يذكر ان المعلومات التي قادت الى الاعتقالات الجديدة وصلت من ميكي غانور، «شاهد الملك» في الملف، وقامت الشرطة بتفتيش بيوت ومكاتب المشبوهين. ومن بين الذين تم احتجازهم مجددا، قائد سلاح البحرية السابق الجنرال (احتياط) اليعزر ماروم، الذي سبق واعتقل في هذه القضية. كما تم اعتقال عميد سابق في سلاح البحرية بشبهة تلقي رشوة والخداع وخرق الثقة.

كما تم أمس، اعتقال المستشارين الإعلاميين ناتان مور وتساحي ليبر. وحسب الشبهات فإن مكتب العلاقات العامة الذي يديرانه قدم خدمات وهمية لغانور. ويشتبه بتشويش المعتقلين التحقيق وبالتوسط لدفع رشوة لشخصيات رسمية، بينهم شاران وتم تمديد اعتقال مور لأربعة أيام، واعتقال ليبر لخمسة أيام.

الى ذلك علم ان الشرطة حققت مع نائبة رئيس مجلس الأمن القومي، عتاليا روزنباوم، بشبهة تسريب معلومات لغانور من جلسات المجلس في موضوع الغواصات. وحسب ما نشرته القناة الثانية، أمس، فإن الشرطة تشتبه بأن غانور وعد روزنباوم بشراء شقة لها مقابل خدماتها. كما علم بأنه تم التحقيق مع روزنباوم قبل عشرة ايام بشبهة التوسط في رشوة مقابل الحصول على رشوة من غانور. والحديث يدور عن قيام ابن عم نتنياهو، محام في مهنته بأعمال وساطة مع شركة ألمانية لاقتناء غواصات مقابل ملايين اليورهات، رغم ان الجيش تحفظ منها وقال إنه ليس بحاجة لغواصات الآن.