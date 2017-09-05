﻿حزبان كرديان معارضان يطالبان بتأجيل استفتاء استقلال كردستان

أربيل ـ «القدس العربي» ـ وكالات: طالب حزبان كرديان معارضان بتأجيل الاستفتاء المقرر إجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري على استقلال إقليم كردستان عن العراق، وأكدا على ضرورة إعادة تفعيل برلمان الإقليم وإصدار قانون خاص بالاستفتاء.

ودعا حزبا حركة «التغيير» و«الجماعة الإسلامية» في بيان صحافي مشترك صدر بعد اجتماع قيادة الحزبين ظهر أمس الاثنين، إلى تحسين أوضاع المواطنين وتفعيل برلمان إقليم كردستان للقيام بأعماله التشريعية والرقابية، وتأجيل الاستفتاء لحين إقرار البرلمان قانونا خاصا به، إضافة إلى إجراء الانتخابات في وقتها.

كما أعربا، وفق البيان، عن «استعدادهما مجددا لحوار جدي من أجل حل جميع المشاكل في إقليم كردستان».

ولحركة التغيير 24 مقعدا والجماعة الإسلامية، ستة مقاعد في برلمان الإقليم المؤلف من 111 مقعدا.

في الموازاة، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، أن خمسة ملايين ونصف المليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في استفتاء الاستقلال في الإقليم وكركوك ومناطق في محافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار للصحافيين في أربيل: «ندعو المراقبين الدوليين، والمنظمات المدنية للإسراع لتسجيل أسماء مراقبيها، لأن القوائم سيتم إغلاقها اليوم مع انطلاق الحملة الدعائية للاستفتاء».

وأضاف: «لقد أتممنا الاستعدادات اللازمة لمشاركة محافظة كركوك، بعد الطلب المقدم من مجلس المحافظة للاشتراك في الاستفتاء».

وأضاف المتحدث أن «قرابة خمسة ملايين ونصف المليون سيشاركون في الاستفتاء بكردستان والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم».

وبشأن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات البيشمركه في نينوى، أشار زرار إلى أنه «سوف يجرى فيها الاستفتاء، فقد خاطبونا رسميا ونحن بدورنا أجبناهم».

وكانت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان أعلنت أن الحملة الدعائية حول الاستفتاء ستستمر لمدة 18 يوما، بدءا من اليوم، وحتى 22 من الشهر الجاري.

وفي السياق، رفضت المفوضية تسجيل «حراك لا» ككيان سياسي لمراقبة عملية الاستفتاء.

وقال مصدر في «حراك لا» في تصريح لموقع NRT، إن «المسؤولين في المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم، رفضوا تسجيل ممثلي الحركة لمراقبة الاستفتاء، في حين أنها الكيان الوحيد الذي يقف بمواجهة جبهة «نعم» في الاستفتاء».

وأضاف أن «مسؤولي المفوضية، لم يردوا على طلب التسجيل إلى الآن، فيما أوضحوا أنهم سيردون على طلب الحراك قريبا»، مشيرا إلى أنها «المرة الأولى التي ترفض فيها مفوضية عليا مستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، تسجيل كيان كردي».

وفي السابع من حزيران/يونيو، أعلن رئيس الإقليم مسعود البارزاني أنه سيتم إجراء استفتاء في مناطق العراق الكردية في 25 أيلول/سبتمبر على إقامة دولة مستقلة.

ورغم أن التصويت غير ملزم، فإنه يشكل أساسا لإقامة دولة مستقلة مشروعها يختمر منذ نال أكراد العراق حكما ذاتيا من حكومة بغداد بعيد حرب الخليج في العام 1991.

وإقليم كردستان المكون من ثلاث محافظات في شمال العراق يتمتع بالحكم الذاتي منذ العام 1991.