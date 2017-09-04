﻿مجلس «حكماء المسلمين» برئاسة شيخ الأزهر يطالب بتحقيق دولي في مأساة «الروهينغا»

القاهرة ـ « القدس العربي»: حذر مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، أمس الإثنين، من أن «استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل بحسم لإنهاء معاناة مسلمي الروهينغا في بورما، ووقف ما يتعرضون له من قتل وتهجير، يشكل تهديدًا جديًّا للأمن والسلم الدوليين، ويعكس مجددًا سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضايا والأزمات الدولية، مما يغذي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف عبر العالم».

وشدد المجلس في بيان على «ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية بمسؤولياتها تجاه تلك الماسأة التي تتوالى فصولها منذ سنوات، مما أدى لمقتل وتشريد مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا، فيما فشلت السلطات البورمية في توفير الحماية لمواطنيها».

وأوضح البيان أن «ميثاق الأمم المتحدة يخول مجلس الأمن الدولي سلطة التدخل الدولي تحت الفصل السابع، في الحالات التي تشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين»، مشددًا على أن الوضع في مناطق مسلمي الروهينغا يستوجب تشكيل لجنة تحقيق دولية بصلاحيات كاملة، لوضع السلطات البورمية أمام مسؤولياتها الإنسانية والقانونية».

ودعا مجلس حكماء المسلمين «الدول والحكومات الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التحرك السريع لتوفير كل أشكال الدعم لمسلمي الروهينغا»، مشيرًا إلى «ضرورة التطبيق العملي لقيم ومعاني الحج التي نعيش في ظلالها هذه الأيام وتجسد أسمى معاني الوحدة والأخوة بين المسلمين».

ولفت إلى أنه «سعى بالتعاون مع الأزهر الشريف للمساهمة في إنهاء مأساة مسلمي الروهينغا من خلال التواصل مع ممثلين عن مختلف أطياف المجتمع البورمي في القاهرة، وقد دعا المجلس حينها إلى ضرورة الوقف العاجل لكل مظاهر العنف وإراقة الدماء حتى يتسنى تحقيق السلام المنشود في البلاد، لكن الحكومة البورمية التي وعدت آنذاك بتحقيق ذلك تجاهلت تلك الوعود وازدادت الانتهاكات بحق المسلمين هناك».

وتشكل مجلس حكماء المسلمين في يونيو/حزيران 2014، برئاسة شيخ الأزهر، بهدف تحديد أسس التعايش بين البلاد الإسلامية ووضع حلول لمعالجة الصراعات الداخلية بين المسلمين.

ومن أبرز أعضاء المجلس، الموريتاني عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، وهو أحد أكبر علماء السنة والنائب السابق لرئيس الاتحاد العلمي للعلماء المسلمين، وكذلك محمد قريش شهاب، أحد علماء الدين الإندونيسيين وشغل منصب وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا سنة 1998. كما يضم المجلس وزير الأوقاف المصري الأسبق، محمود حمدي زقزوق، إضافة إلى مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية الإماراتية أحمد عبد العزيز الحداد.