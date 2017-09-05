﻿السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تتهم الزعيم الكوري الشمالي بالسعي لإشعال فتيل الحرب

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي أمس إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون «يتوسل من أجل إشعال الحرب»، محذرة من أن قدرة الولايات المتحدة على تحمل الاستفزازات أصبحت محدودة.

وأكدت هالى أن كيم يريد الاعتراف ببلاده كقوة نووية، إلا أن «القوى النووية تدرك مسؤولياتها».

وقالت هالي إن «الحرب أمر لا تريده الولايات المتحدة مطلقا، نحن لا نريدها الآن، لكن صبر بلادنا له حدود».

وأعلنت بيونغ يانغ الأحد أنها اختبرت قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ عابر للقارات. وهذه هي التجربة النووية السادسة التي تجريها كوريا الشمالية منذ عام 2006، كما أنها الأقوى، حيث تشير التقديرات إلى أن قوتها تعادل ثماني مرات تقريبا قوة القنبلة النووية التي تم إلقاؤها على مدينة هيروشيما اليابانية في آب/ أغسطس من عام 1945.

وقال مشرع من كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية قد تقوم باستفزازات اضافية عن طريق اطلاق صاروخ باليسيتي عابر للقارات، مشيرا إلى معلومات من الاستخبارات الكورية الجنوبية.

وأضافت «عندما يمتلك نظام مارق سلاحا نوويا وصاروخا باليستيا عابرا للقارات موجها إليك، فأنت لا تتخذ خطوات لخفض إجراءاتك الدفاعية».

وعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة صباح أمس لمناقشة التجربة النووية الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية بناء على طلب كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة. وكان الأمين العام للأمم المتحد، أنطونيو غوتيريش، قد أدان الاختبار النووي الذي أعلنت كوريا الشمالية إجراءه تحت الأرض. وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن هذا العمل هو انتهاك خطير آخر لالتزامات بيونغ ينع الدولية وتقويض لجهود منع انتشار الأسلحة النووية ونزعها، كما أنه يزعزع الأمن الإقليمي.

وقال البيان إن كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي تواصل انتهاك القواعد المتعلقة بحظر اختبارات التفجيرات النووية. وجدد الأمين العام دعوته لقيادة كوريا الشمالية لوقف جميع مثل تلك الأعمال، والامثتال الكامل للالتزامات الدولية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جهة أخرى قال يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن التجربة النووية التي قامت بها كوريا الشمالية عمل مؤسف للغاية يتجاهل تماما المطالب المتكررة من المجتمع الدولي. وتأتي هذه التجربة بعد اختبارين آخرين أجرتهما بيونغ يانغ العام الماضي كما أنها التجربة السادسة منذ عام 2006.

وفي بيان صحافي أشار أمانو إلى تأكيد مجلس الأمن الدولي في قراراته، وآخرها القرار رقم 2371، على أنه يتعين على كوريا الشمالية ألا تجري مزيدا من التجارب النووية وأن تتخلى عن جميع أسلحتها وبرامجها النووية الحالية بشكل دائم يمكن التحقق منه.

وحث المدير العام للوكالة كوريا الشمالية على التطبيق الكامل لجميع القرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتواصل الوكالة متابعة التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية عن كثب.

وأكد أمانو استعداد الوكالة للمساهمة بشكل سلمي في التعامل مع هذه المسألة التي تثير القلق البالغ.