رئيسا غرفتي البرلمان الجزائري يؤكدان أن بوتفليقة بخير وقادر على ممارسة مهامه
الجزائر ــ «القدس العربي»: استغل رئيسا البرلمان الجزائري فرصة افتتاح الدورة السنوية للبرلمان من أجل الدفاع عن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدَين أن الذين يطالبون بتطبيق المادة 102 من الدستور يحاولون ضرب استقرار مؤسسات الدولة، كما حذرا من مخاطر المناورات التي تقوم بها هذه الجهات.
تحوّل افتتاح دورة البرلمان إلى فرصة للمسؤولين عن الغرفتين العليا والسفلى للرد على الأصوات التي ارتفعت في الفترة الأخيرة، تطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور، وتخص التدابير الواجب اتخاذها إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن.
وقال سعيد بوحجة رئيس مجلس الشعب: إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة انتخب بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في 2014، وكانت حرة ونزيهة، مشيرا إلى أن الانتخابات تبقى الطريق الوحيد للشرعية وأن تطوير الصرح الديمقراطي وترسيخه لا يمكن تحقيقه من دون احترام المؤسسات الدستورية.
وحذّر من المخاطر التي تتضمنها هذه المغامرة وهذه القفزة في المجهول، متهما الجهات التي تطالب بتطبيق المادة 102، بأنها تجاوزت حدود الأخلاق السياسية كلها، وأن حالة اليأس التي وصلت إليها هذه الجهات هي التي تدفعها إلى التشكيك في المؤسسات الدستورية. من جهته أكد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الشورى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصحة جيدة، ويمارس مهامه المحددة دستوريا بشكل عادي، وأن الشرعية التي يتمتع بها لا يمكن التشكيك فيها، لأنها مستمدة من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014، وحصل فيها على أغلبية مريحة.
ويأتي كلام كل من بوحجة وبن صالح ليؤكد أن الدعوات التي صدرت عن بعض السياسيين المعارضين بخصوص تطبيق المادة 102 من الدستور أزعجت السلطة، فحتى وإن كان الأمر يتعلق بالسلطة التشريعية، لكن الجميع يعلمون أنها تسير وفق أهواء السلطة التنفيذية، وأن هذا الرد الذي صدر عن ممثلي الشعب، هو في الحقيقة رد من السلطة الحقيقية، التي تجد نفسها في مأزق بسبب قضية المادة 102، ولأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يظهر منذ أشهر، حتى عندما كان عبد المجيد تبون رئيسا للوزراء في نهاية مايو/ أيار الماضي، ولا عندما أقيل في منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي، وعيّن أحمد أويحيى رئيسا جديدا للوزراء، وهو غياب يزيد في شعور السلطة بالإحراج، خاصة أن هناك عدة مواعيد مقبلة لا بد على الرئيس من الظهور فيها، سواء تعلق الأمر بمجلس الوزراء الذي يجب أن ينعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، للمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان، وكذا مناقشة مشروع قانون الميزانية، الأمر الذي يفرض أن يكون هناك اجتماعان لمجلس الوزراء لا واحدا، ولكن هذا الأمر مستبعد، إذ سيتم إما تقديم موعد مناقشة قانون الميزانية أو تأخير عرض مخطط عمل الحكومة، ليكون هناك اجتماع واحد فقط، كما أن الرئيس مطالب بالظهور في الانتخابات المحلية التي ستجرى في الـ 23 من نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ يعود الرئيس الذهاب للإدلاء بصوته في المواعيد الانتخابية المختلفة.
التحنيط القديم كان عند فراعنة مصر
أما التحنيط الجديد فهو عند عسكر الجزائر !
ولا حول ولا قوة الا بالله
اوصل بك الامر ياكروي ان تصف انسان مريض بالمومياء اضمنت اخر العمر لقد رددت عليك لاني أعتقدت انك تختلف عن المعلقين الجهلة بامور دينهم نتمني انشالله الا يبتليهم بما ابتلي به بوتفليقه ولا تصحح لي كلمة انشالله لان كاتبة هاتفي لا تعطينى مجال لكتابة غيرها .
حياك الله عزيزي عبد الله من الجزائر الحبيبة وحيا الله الجميع
1- هناك فرق بين الفعلين ( انشئ اي اوجد ) والفعل ( شاء اي اراد) فيجب علينا كتابة (إن شاء الله ) و تجنب كتابة (إنشاء الله) فمن هذا لو كتبنا (إنشاء الله ) يعني كأننا نقول اننا اوجدنا الله – تعالى الله علوا كبيرا . حاول يا أخي أن تكتبها حرفاً حرفا
2- التحنيط كان لكبار الدولة كالفرعون وحاشيته حتى يتميزوا عن الناس العاديين ! أي هي ليست سُبةً
والرئيس الجزائري شافاه الله مكانه بالمستشفى وليس بالحكم الذي يحتاج لإنسان سليم وليس عليل !!
3- هل عجزت حرائر الجزائر أن يلدن رئيساً بديلاً عن بوتفليقة ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
مجموعة من الحمقى و شهداء الزور قادرين على الحكم به و هم محنطا. ….صدمة العشرية لا يوصف و هؤلاء العسكر قادرين على إنتاجها من جديد. ..المهم هو قبول الأمر الواقع ….لأن العسكر برهن لهم معنى الحرب الأهلية في غياب الاستقرار و كل هدا الجيل معطوب نفسيا. ..إدن الافيد كل يلزم مكانه حتى يتصرف القدر
المسؤولون عن هذا الاستثناء الذي لم يعرف له التاريخ مثيلا حتى في المرحلة الأخيرة من حكم بورقيبة …يريدون القول بأن معادلة الحكم تتطلب كرسيا وحاكما وشعبا….وهذه الأطراف موجودة فلماذا كثرة التساؤل والتشويش..!!!.الكرسي موجود وهو الأساس بغض النظر عن كونه ثابتا أو متحركا !!! والحاكم موجود سواء كان ظاهرا أو مستترا لأن المهم فيه هو اسمه وهو ماركة مسجلة …!!! والشعب موجود وان لم ينضبط ويسلم بالأمر الواقع فله في نصف مليون مغيب عبرة وأية عبرة وإلى الأمام وكل عام والديموقراطية بالف الف خير….
واهم من يعتقد أن الشعب او النخبة السياسية او العسكرية ستنقلب علي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شفاه الله ومن يريد ان يفهم السبب يعود الي الوراء فمن الصعب والمؤلم أن ترا بلدك محطما ينزف كل شيء فيه معطل ومحاصر والإرهابيين يعيثون فيه فسادا والجميع يتغامزون عليه ثم يأتي رجل ليأخذ بيد هذا الوطن الجريح ويمر به الي ضفة الأمان فالجزائر بفضل الله ثم بوتفليقة بعثث من تحت الرماد هذا ما فهمه الرجال في الجزائر ولم يفهمه المزمريين فواصلو التزمير وكما تقول الحكمة في الدول الإسكندنافية: لما تلد النساء هنا يصاب ازوجهم بدل عنهم بألم المخاض.
بوتفليقة بخير وقادر على ممارسة مهامه!!!
فليخرج بوتفليقة و يعلن هن ذالك بنفسه امام شعبه الذي انتخبه يا سي السعيد.
ثلاث سيناريوهات تنتضر الجزائر من هنا الي 3سنوات السيناريو التونسي او الليبي او السوري الا اذا كان من هم في المنضومة الحاكمة لهم نوع من حس المسؤولية والاستبصار اما ماعدا هذا فالمهلكة قادمة.
علي عسكر الجزاءر ان يكتفوا بما نهبوه من ثروات الشعب الجزاءري العظيم ، وان ينسحبوا من حكم البلاد والعمل بالسياسة . من طلقاء أنفسهم حفاظا علي أنفسهم وعلي الجزاءر .. لان الشعب الجزاءري صبر بما فيه الكفاية ، يكفي انه مشتت في شتي بقاع الارض رغم كل ثروات بلاده ..
من الاسباب الرئيسية التي دفعت السواح الجزائريون لقضاء عطلتهم بتونس عوض المغرب هي الاساءات من هؤلاء المغاربة بحق الجزائر. لا يوجد جزائر ي من يرغب في زيارة المغرب بعد هذا.
ياوليد إذا كان الجزائريون لا يرغبون في زيارة المغرب للسياحة فليكن ما أرادوا وعلى كل فنحن لا نرغب في سياح يببتون في شوارع وجدة بعد أن تنفد الدينارات القليلة التي يجيؤون بها والتي حينما تحول إلى الدرهم المغربي لا تكفي لقضاء يومين في فندق غير مصنف بالمغرب.
ياوليد قل لحكام الجزائر يعطوا للمواطن الجزائري ما يسد به رمق الحياة في الجزائر أما السياحة فهي للفرنسي والألماني والسويدي والشعوب التي لا تفكر في البطاطا والماء وكسرة الخبز.
آه منكم يا سحرة فرعون و من سحركم …..! و لكن تأكدوا ان السحر سينقلب يوما على الساحر لا محالة ، و سيسقط كثير من السحرة أمثالكم ، شاهدي الزور ، الذين يخادعون شعبهم ، الذي مَلٓ منهم و من رءيسهم المريض المقعد ،الفاقد للآهلية أصلا ( شفاه الله و عفاه ) و لكن الى متى سيستمر هذا المسلسل الدرامي الفاشل ؟ الذي أنتجه ساسة فاسدين بالتعاون مع اصحاب رؤوس الأموال القذرة و ما أكثرهم في هذا البلد ، الذي يستحق ان يُحكم من طرف رجال شرفاء نُزهاء أسوياء ، همهم الوحيد خدمة وطنهم و شعبهم ، لا خدمة مصالحهم و نهب مقدرات الأمة و خيرات هذا الوطن ، المختطف من طرف عصابة العسكر و كل من يدور في فلكهم ، لقد سئم الشعب هذا الوضع الكارثي الباءس ، الذي أوجده هوولاء الأوغاد ، حتى اصبح السؤال المطروح ( من يحكم من ) في بلد يُقال ان له رءيس ( اسمه عبد العزيز بوتفليقة ) ليست له القدرة على مخاطبة شعبه او استقبال ضيوفه ….!؟ و لكنه يحكم و يقرر و يصدر المراسيم ًو يُعين و يعزل و يبعث ببرقيات التهاني و التعازي …..!! اذا اين الخلل يا اصحاب القرار الفعليّين ، افيدونا من فضلكم ، ام ان الامر يتطلب كلمة ( للمرور ) لا يعلمها الا خفافيش ممارسة السياسة القذرة ……!! اخيراً نلفت عناية الأخوة القراء ان الموضوع يتعلق بحقيقة حالة السيد بوتفليقة ًو ليس بسجال او مزيدات بين الأخوة الأشقاء …..!! و شكرا لجميع القراء و لقدسنا الموقرة .