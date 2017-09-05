﻿وزير التعليم المصري يرفض الاستقالة بعد وصفه المدرسين بـ«الحرامية»

القاهرة ـ « القدس العربي» : تحدى وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، آلاف المعلمين الغاضبين من تصريحه الذي وصفهم فيه بـ«الحرامية وعدم الكفاءة»، وأكد، أمس الإثنين، أنه لن يستقيل من منصبه.

وكان شوقي وصف خلال حوار أجراه مع صحيفة «أخبار اليوم» الحكومية، السبت الماضي، بـ«الحرامية» نصف المعلمين العاملين في الوزارة، والنصف الثاني «حرامية وغير كفء»، ما أشعل غضب آلاف المعلمين المصريين الذين طالبوا باعتذاره، وإقالته على الفور، مؤكدين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ كرامتهم عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في مصر، أحمد خيري، : «لا توجد أي نية لدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقديم استقالته، على خلفية أزمة حوار الحرامية».

وأضاف في تصريحات صحافية محلية، أن «شوقي يمارس عمله بشكل طبيعي من دون الحديث عن نيته التقدم بالاستقالة».

وحاولت وزارة التعليم التنصل من تصريحات الوزير ونفيها في بيان السبت الماضي، موضحة أن شوقي تحدث فقط عن أن هناك كثافة زائدة في أعداد الموظفين، مثل معظم مؤسسات الدولة ولكن لا يصح وصفهم بـ»الحرامية». إلا أن رفعت فياض، رئيس قسم التعليم في مؤسسة «أخبار اليوم» الذي أجرى الحوار مع الوزير، أكد أن كل كلمة مذكورة في الحوار نابعة من لسان الوزير طارق شوقي، وأن الحوار مسجل لمن يرغب في التأكد، كاشفا في الوقت ذاته أن هناك أجزاء لم تنشر من التصريحات كفيلة وحدها بإقالة الوزير.

وقال أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، حسين إبراهيم، لـ«القدس العربي» إن «معلمي مصر لم يطلبوا من الوزير الاستقالة، لكنهم طالبوا رئيس الجمهورية بإقالته فورا، لأن الأزمة لا تتوقف عند السب والقذف فقط، وإنما كل ما جاء خلال الحوار يؤكد أنه لا علاقة للوزير بكل ما يجري على أرض الواقع فضلا عن غياب الرؤية الواضحة والاستراتيجية الممنهجة».

وأوضح أن «كل ما يخرج به الوزير من قرارات لا تصب في صالح أي طالب مصري في مدرسة حكومية، وهو فقط يدغدغ مشاعر أولياء الأمور بالحديث عن الدروس الخصوصية ولم يتطرق أبدا لأسبابها أو طرق علاجها، وهذا يعني انفصاله تماما عن واقع التعليم المصري».

وأشار إلى أن حديث شوقي عن وجود 1.7 مليون موظف يعطيهم إعانات لا يحتاج منهم سوى 20٪ فقط، يعني أن كل مدرسة من 50 ألف مدرسة في مصر سيكون نصيبها من المعلمين 4 فقط سيقومون بكل شيء».