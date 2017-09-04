﻿مصير مجهول للأطفال الذين فقدهم ذووهم خلال معارك الموصل

الموصل ـ «القدس العربي»: كشف سكان محليون من أهالي الموصل، عن اختفاء أطفال تم العثور عليهم خلال المعارك التي جرت في المدينة، وتحدث أولياء أمور، أنهم فقدوا أولادهم خلال عمليات النزوح، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، على الرغم من إبلاغ مراكز الشرطة ومنظمات المجتمع المدني.

وقال أبو أحمد، وهو أحد النازحين لـ«القدس العربي»: «خلال النزوح من العمليات العسكرية في الساحل الأيمن من المدينة، خرجت أنا وعائلتي، ولكنني فقدتهم بسبب اشتداد المعركة وافترقنا بشكل لا إرادي». عثر المصدر وفق ما أعلن على جميع عائلته في وقت لاحق باستثناء ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات، مؤكداً أن هناك عشرات العائلات من الذين يعرفهم فقدوا أولادهم ولم يعثروا عليهم حتى الآن.

وطالب، الحكومة العراقية والجهات المختصة بفتح تحقيق حول ظاهرة اختفاء الأطفال في المدينة.

أم زيد، من الموصل أيضاً، قالت: «لقد انهار المنزل علينا إثر تعرضه لقصف خلال العمليات العسكرية في المدينة»، مضيفة: «لقد نجونا جميعنا من تلك الحادثة وتم إخراجنا على شكل مراحل ونقلنا إلى المخيمات والمراكز الصحية، إلا أن ابني الذي تم إخلاؤه ايضاً لم أعثر عليه، بالرغم من أنني بحثت عنه بكل مراكز الشرطة والمنظمات الإنسانية التي تعمل في المدينة ولم أتمكن من إيجاده، ولا أزال أبحث عنه حتى الآن».

عبدالرحيم فقد جميع أفراد عائلة أخيه باستثاء ابن أخيه، والذي يبلغ من العمر أربع سنوات. وعلم، وفق ما قال لـ«القدس العربي»، أن ابن أخيه لايزال حياً ولكنه لم يعثر عليه حتى الآن بالرغم من محاولات بحث مستمرة.

وأضاف: علمت من أطراف في المدينة أن هناك جماعات تقوم بعملية إتجار في الأطفال ويقومون باختطاف الأطفال الذين يفقدون ذويهم خلال المعارك في المدينة.

وأوضح أن هذه الحالات تكررت بشكل ملحوظ في المدينة، وأصبحنا نخشى ترك أطفالنا يلعبون خارج المنزل خوفاً من اختطافهم.

وتصل الشرطة العراقية، بلاغات كثيرة من قبل الأهالي الذين فقدوا أولادهم بسبب العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة، وفق ما أكد علي، وهو نقيب في الشرطة لـ«القدس العربي».

ولم يستبعد «وجود مافيات تقوم باختطاف الأطفال والمتاجرة بهم مستغلين الظرف الأمني المتدهور الذي تمر به المدينة، حيث تعمل تلك العصابات على اختطاف الأطفال من الملاجئ والمستشفيات والمتاجرة بهم».

وتابع: «البلاغات التي تصلهم من قبل أولياء الأمور تؤكد وجود مثل هذه العصابات بسبب تكرار حالات الاختطاف تلك».

يذكر أن القوات العراقية تمكنت من استعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم «الدولة» بعد معارك عنيفة شهدتها المدينة راح ضحيتها الكثير من المدنيين. وحسب خبراء أمنيين، المدينة لاتزال تشهد توترات أمنية في بعض مناطقها الغربية فضلاً عن انتشار العصابات والجماعات المسلحة التي تقوم بعمليات اختطاف وسطو مسلح على منازل المدنيين.